Hausdach um 20 Grad kälter: KI entdeckt Rezept für kühlende Hausfarbe

Deutschland schwitzt. Vergangene Woche hatte die bislang stärkste Hitzewelle des Jahres das Land fest im Griff. In zahlreichen Großstädten kletterte das Thermometer auf über 35 Grad. Schon zuvor hatte die Deutsche Umwelthilfe in einer Untersuchung 31 Großstädte als besonders hitzegefährdet eingestuft, darunter Frankfurt am Main, Karlsruhe und Magdeburg. Die Gründe sind meist schon von weitem zu sehen: zu viel Beton, zu wenig Grün, zu viele hohe, eng gebaute Häuser und zu wenig Luftzirkulation.

Um sich für die Zukunft und kommende Hitzewellen zu rüsten, müssen sich die Städte anpassen. Die Entsiegelung von Flächen, der Bau neuer Grünanlagen und hitzeresistenter Architektur sind alles probate Mittel, sie benötigen aber Planung und Zeit. Eine schnellere Maßnahme könnte darin bestehen, vorhandene Gebäude nachträglich an die Hitze anzupassen. Dazu gehören die Fassadenbegrünung oder auch neuartige Farben und Beschichtungen, die Sonneneinstrahlung reflektieren und die Oberfläche damit kühler halten.

Forscherinnen und Forscher aus den USA, China und Schweden haben genau solche Materialien gesucht – und sie mithilfe künstlicher Intelligenz gefunden. Die von unabhängigen Expertinnen und Experten geprüfte Studie ist vergangene Woche im Fachmagazin Nature erschienen.

KI sucht neuartige Nanostrukturen

Im Kern geht es um zwei physikalische Prozesse zum Austausch von Energie: Emission, die Abgabe von Strahlung, und Absorption, die Aufnahme von Strahlung. Treffen Sonnenstrahlen auf eine Oberfläche, dann bestimmt deren Eigenschaften, wie die Energie aufgenommen oder wieder abgegeben wird. Schon die Farbe eines Objekts kann einen Unterschied machen: Schwarze Oberflächen absorbieren gewöhnlich mehr Strahlung als weiße, weshalb die meisten Häuser in hellen Farben gestrichen werden. Aber auch das Material – ob Glas, Metall oder Beton – und die Oberflächenstruktur – ob glatt, porös oder dreidimensional – spielt eine Rolle.

Das internationale Team hat sich für seine Arbeit auf die Nanophotonik konzentriert. Das Ziel war es, neuartige Strukturen im Nanometerbereich zu finden, die Strahlung in einzelnen Wellenlängen und Bandbreiten möglichst gut emittieren oder absorbieren können. Mit traditionellen Computermodellen sei die Suche nach solchen Strukturen eine große Herausforderung, da diese stets auf vordefinierte Geometrien und Materialien zurückgreifen würden, heißt es in der Studie. Man könnte sagen: Die Modelle sind einfach nicht kreativ genug.

Um das zu ändern, hat das Team einen virtuellen „Designraum“ auf Basis von maschinellem Lernen geschaffen. Darin lassen sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien, Strukturen und thermischen Eigenschaften kombinieren. Die Basis bildet eine Datenbank aus 32 geometrischen Nanostrukturen wie Kugeln, Prismen und Zylindern, 30 Materialien wie Metallen und Polymeren, sowie ein einheitliches Beschreibungssystem, das komplexe 3D-Struktur- und Materialdaten und thermische Eigenschaften in mathematische Parameter übersetzt.

KI schlug 1.500 mögliche Materialien vor

Mit all den Informationen konnte das System anschließend selbstständig nach neuen, sogenannten thermischen Meta-Emittern (TME) suchen, wie sie die Forscherinnen und Forscher nennen. Die KI konnte vorschlagen, welche Nanostruktur etwa ein neuartiges Polymer haben muss, um Sonnenstrahlung in einer bestimmten Wellenlänge oder über die gesamte Bandbreite hinweg möglichst gut zu reflektieren. Das Framework stelle „einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung von thermischen Meta-Emittern dar“, sagt Studienleiter Yuebing Zheng, Professor an der University of Texas. Mit herkömmlichen Verfahren musste man auf mühsame Trial-and-Error-Methoden zurückgreifen.

1.500 mögliche Materialien hat die KI vorgeschlagen. Vier vielversprechende Kandidaten haben die Wissenschaftler anschließend hergestellt, darunter auch TME-3, eine Verbindung aus Kalk-Nanopartikeln und Polytetrafluorethylen, die sich wie eine Farbe streichen oder sprühen lässt.

Bis zu fünf Grad kühler als herkömmliche Fassadenfarbe

Um die thermischen Fähigkeiten zu testen, wurde TME-3 auf das Flachdach eines bestehenden Hauses aufgetragen und mit zwei weiteren Häusern ohne die neuartige Beschichtung verglichen. Nach vier Stunden in der prallen Mittagssonne war das Dach des Versuchshauses um rund fünf Grad kühler als das des Vergleichshauses mit traditioneller, weißer Farbe und sogar 20 Grad kühler als ein Dach mit dunkelgrauer Farbe, das sich auf bis zu 60 Grad aufheizte.

In einer Beispielrechnung argumentieren die Forscherinnen und Forscher, dass ein vierstöckiges Wohnhaus in einem von Hitze betroffenen Gebiet pro Jahr etwa 15.800 kW an Strom für eine Klimaanlage einsparen könnte. Das spart Kosten und hat gleichzeitig auch den Nebeneffekt, dass durch die Klimaanlage die Umgebung nicht noch stärker aufgeheizt wird.

Mit der Arbeit bestätigt das Team den Trend zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Materialforschung. Durch KI hat die Wissenschaft in den vergangenen Jahren mehr Materialien entdeckt als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Materialien, die in Zukunft dabei helfen könnten, die nächsten Hitzewellen ein wenig erträglicher zu machen. Was aber natürlich nicht heißt, dass man deshalb weniger in klimafreundliche und nachhaltige Städte investieren sollte.