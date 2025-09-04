Hautcreme für Astronauten: Welche japanischen Ideen das Leben im All noch verschönern sollen

Die besonderen Gegebenheiten im All erfordern besondere Produkte - für das Gesicht und das Wohlbefinden. (Bild: Shutterstock/Andrei Armiagov)

Die Evolution hat den Menschen nicht für das Leben im All geschaffen. Deshalb benötigen wir Hilfsmittel, um in Schwerelosigkeit, Vakuum und erhöhter Strahlung zu überleben. Der japanische Kosmetikkonzern Shiseido hat jetzt kosmische Kosmetik für Astronaut:innen entwickelt, die sich länger als ein paar Stunden im All aufhalten.

Anzeige Anzeige

Die richtige Hautpflege im All

Bereits im März lieferte das Unternehmen seine „zweite Haut“ zur Internationalen Raumstation (ISS), um den Astronaut:innen im Kampf gegen die niedrige Luftfeuchtigkeit zu helfen. Die Kosmetik besteht aus zwei Seren, die auf der Haut eine zweite, atmungsaktive Hautschicht bilden. Diese zweite Schicht schützt die menschliche Haut dann vor dem Austrocknen.

Der japanische Astronaut Takuya Onishi musste als Tester herhalten. Wasser sei eine kostbare Ressource im All, erklärte er in einem Video für Shiseido. „Hautpflegeprodukte, die die hauteigene Feuchtigkeit zur Hydratisierung nutzen, scheinen für die trockene Umgebung in Raumfahrzeugen gut geeignet zu sein.“

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Er wies sogar auf einen wahrscheinlich nicht beabsichtigten Zusatznutzen hin. Beim Abziehen würden offenbar alte Hautzellen mit entfernt, sodass die Haut gereinigt wird. „Diese Reinigungsfunktion, für die kein Wasser erforderlich ist, ist eine der willkommensten Eigenschaften an Bord der ISS.“

Funktion junger Haut imitieren

Dies ist eine von vielen Ideen, die japanische Firmen für das Leben im All entwickeln. Im Falle von Shiseido stammt die Technologie ursprünglich vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). 2018 kauften die Japaner die Idee einem Startup der Universität ab: Mit einem silikonbasierten Polymer soll die Funktion junger Haut imitiert werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Entwickler:innen versprachen ursprünglich ein Material, das die Haut vorübergehend schützen, straffen und Falten glätten kann. Mit der weiteren Entwicklung könnte es auch zur Verabreichung von Medikamenten zur Behandlung von Hauterkrankungen wie Ekzemen und anderen Arten von Dermatitis verwendet werden, hieß es 2016 bei der Vorstellung der Laborhaut. Shiseido erkannte bei der Weiterentwicklung der Technologie dann den werbewirksamen Zusatznutzen im All.

Wasserlos waschen

Der Kosmetikkonzern hatte allerdings schon japanische Vorbilder. So hat der Rivale Kao ein „Space Laundry Sheet“ und ein „3D Space Shampoo Sheet“ für die wasserlose Wäsche in der Schwerelosigkeit entwickelt. Im Jahr 2020 begannen die Fluggesellschaft Ana und die japanische Firma Pola ein Programm zur Entwicklung von Weltall-Tinkturen und -Cremes. Ana nutzte dabei seine Expertise in der Betreuung von Flugbegleiter:innen, die ebenfalls viel in trockener Umgebung arbeiten.

Anzeige Anzeige

Ideen für das Leben im All

Im Jahr 2023 wählte die japanische Weltraumbehörde Jaxa im Rahmen ihrer Initiative „Ideen für Alltagsgegenstände zur Lösung häufiger Probleme im Weltraum und auf der Erde“ die Feuchtigkeitscreme als erstes Kosmetikprodukt für den Kosmos aus.

Die Ideensammlung wurde von der Jaxa zum Projekt „Think Space Life“ weiterentwickelt. Die Ideen für das Leben im All wurden sogar auf einer bunten Homepage und in einem pdf veröffentlicht, inklusive einer Kneipe im japanischen Stil mit dem „ersten Weinlager im Weltall“.

Sake schwerelos genießen

In der „Uchu Yokocho” können Reisende und Forschende in dieser Vision bei 23 Grad Celsius japanischen Sake trinken. Die flexiblen, transparenten Fläschchen sind mit einem Aufsatz versehen, der wie ein Glas funktioniert und so entworfen ist, dass die Oberflächenspannung den Sake in der Schale hält. „Wenn man die transparente Packung drückt, kommt der Sake nach und nach aus dem Schalenbereich“, so die Zukunftsdesigner.

Anzeige Anzeige

Raumfahrt-Ramen auf der Space-Karte

Die Gourmetnation sorgt sich natürlich auch um das leibliche Wohl. Die Jaxa hat bereits Dutzende Mahlzeiten als Weltall-Lebensmittel zertifiziert. Selbst auf Cup-Ramen müssen japanische Astronauten nicht verzichten. Der Nudelhersteller Nissin hat bereits im Jahr 2005 die erste Version von Raumfahrt-Ramen zur Raumstation geliefert. Grüner Tee aus der Tube darf natürlich auch nicht fehlen.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie japanische Firmen ein bequemes Leben im rauen All ermöglichen wollen. Bislang kommen nur Astronaut:innen in den Genuss, die Produkte in der Mikrogravitation auf der Raumstation auszuprobieren; vielleicht bald schon die ersten reichen Weltraumtouristen. Und wer weiß, vielleicht treffen wir Normalbürger uns dann etwas später auch zum Sake in einer japanischen Bar auf dem Mond.

Was Astronaut:innen ins Weltall mitnehmen:

Anzeige Anzeige

9 Bilder ansehen Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Raumfahrt