Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Von Hautcreme bis Ramen: Mit diesen japanischen Ideen soll es im All wohnlicher werden

Japan ist eine führende Weltraumnation, nicht nur bei der Hardware. Schon jetzt entwickeln Dutzende Firmen Ideen, wie sich das Leben im lebensfeindlichen All angenehmer gestalten lässt.

Von Martin Kölling
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Von Hautcreme bis Ramen: Mit diesen japanischen Ideen soll es im All wohnlicher werden

Die besonderen Gegebenheiten im All erfordern besondere Produkte - für das Gesicht und das Wohlbefinden. (Bild: Shutterstock/Andrei Armiagov)

Die Evolution hat den Menschen nicht für das Leben im All geschaffen. Deshalb benötigen wir Hilfsmittel, um in Schwerelosigkeit, Vakuum und erhöhter Strahlung zu überleben. Der japanische Kosmetikkonzern Shiseido hat jetzt kosmische Kosmetik für Astronaut:innen entwickelt, die sich länger als ein paar Stunden im All aufhalten.

Anzeige
Anzeige

Die richtige Hautpflege im All

Bereits im März lieferte das Unternehmen seine „zweite Haut“ zur Internationalen Raumstation (ISS), um den Astronaut:innen im Kampf gegen die niedrige Luftfeuchtigkeit zu helfen. Die Kosmetik besteht aus zwei Seren, die auf der Haut eine zweite, atmungsaktive Hautschicht bilden. Diese zweite Schicht schützt die menschliche Haut dann vor dem Austrocknen.

Der japanische Astronaut Takuya Onishi musste als Tester herhalten. Wasser sei eine kostbare Ressource im All, erklärte er in einem Video für Shiseido. „Hautpflegeprodukte, die die hauteigene Feuchtigkeit zur Hydratisierung nutzen, scheinen für die trockene Umgebung in Raumfahrzeugen gut geeignet zu sein.“

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Er wies sogar auf einen wahrscheinlich nicht beabsichtigten Zusatznutzen hin. Beim Abziehen würden offenbar alte Hautzellen mit entfernt, sodass die Haut gereinigt wird. „Diese Reinigungsfunktion, für die kein Wasser erforderlich ist, ist eine der willkommensten Eigenschaften an Bord der ISS.“

Funktion junger Haut imitieren

Dies ist eine von vielen Ideen, die japanische Firmen für das Leben im All entwickeln. Im Falle von Shiseido stammt die Technologie ursprünglich vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). 2018 kauften die Japaner die Idee einem Startup der Universität ab: Mit einem silikonbasierten Polymer soll die Funktion junger Haut imitiert werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Entwickler:innen versprachen ursprünglich ein Material, das die Haut vorübergehend schützen, straffen und Falten glätten kann. Mit der weiteren Entwicklung könnte es auch zur Verabreichung von Medikamenten zur Behandlung von Hauterkrankungen wie Ekzemen und anderen Arten von Dermatitis verwendet werden, hieß es 2016 bei der Vorstellung der Laborhaut. Shiseido erkannte bei der Weiterentwicklung der Technologie dann den werbewirksamen Zusatznutzen im All.

Wasserlos waschen

Der Kosmetikkonzern hatte allerdings schon japanische Vorbilder. So hat der Rivale Kao ein „Space Laundry Sheet“ und ein „3D Space Shampoo Sheet“ für die wasserlose Wäsche in der Schwerelosigkeit entwickelt. Im Jahr 2020 begannen die Fluggesellschaft Ana und die japanische Firma Pola ein Programm zur Entwicklung von Weltall-Tinkturen und -Cremes. Ana nutzte dabei seine Expertise in der Betreuung von Flugbegleiter:innen, die ebenfalls viel in trockener Umgebung arbeiten.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ideen für das Leben im All

Im Jahr 2023 wählte die japanische Weltraumbehörde Jaxa im Rahmen ihrer Initiative „Ideen für Alltagsgegenstände zur Lösung häufiger Probleme im Weltraum und auf der Erde“ die Feuchtigkeitscreme als erstes Kosmetikprodukt für den Kosmos aus.

Die Ideensammlung wurde von der Jaxa zum Projekt „Think Space Life“ weiterentwickelt. Die Ideen für das Leben im All wurden sogar auf einer bunten Homepage und in einem pdf veröffentlicht, inklusive einer Kneipe im japanischen Stil mit dem „ersten Weinlager im Weltall“.

Sake schwerelos genießen

In der „Uchu Yokocho” können Reisende und Forschende in dieser Vision bei 23 Grad Celsius japanischen Sake trinken. Die flexiblen, transparenten Fläschchen sind mit einem Aufsatz versehen, der wie ein Glas funktioniert und so entworfen ist, dass die Oberflächenspannung den Sake in der Schale hält. „Wenn man die transparente Packung drückt, kommt der Sake nach und nach aus dem Schalenbereich“, so die Zukunftsdesigner.

Anzeige
Anzeige

Raumfahrt-Ramen auf der Space-Karte

Die Gourmetnation sorgt sich natürlich auch um das leibliche Wohl. Die Jaxa hat bereits Dutzende Mahlzeiten als Weltall-Lebensmittel zertifiziert. Selbst auf Cup-Ramen müssen japanische Astronauten nicht verzichten. Der Nudelhersteller Nissin hat bereits im Jahr 2005 die erste Version von Raumfahrt-Ramen zur Raumstation geliefert. Grüner Tee aus der Tube darf natürlich auch nicht fehlen.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie japanische Firmen ein bequemes Leben im rauen All ermöglichen wollen. Bislang kommen nur Astronaut:innen in den Genuss, die Produkte in der Mikrogravitation auf der Raumstation auszuprobieren; vielleicht bald schon die ersten reichen Weltraumtouristen. Und wer weiß, vielleicht treffen wir Normalbürger uns dann etwas später auch zum Sake in einer japanischen Bar auf dem Mond.

Was Astronaut:innen ins Weltall mitnehmen:

Anzeige
Anzeige
9 Bilder ansehen
Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa

 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Raumfahrt
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren