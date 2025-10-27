Heimlich im Homeoffice? Warum dir Microsoft Teams bald einen Strich durch die Rechnung macht

Homeoffice hat sich mittlerweile als fester Bestandteil in der Arbeitswelt etabliert. Allerdings setzen immer mehr Unternehmen auf hybride Modelle – also eine Mischung aus Präsenztagen und mobilem Arbeiten. Wie Umfragen zeigen, sind diese Regelungen aber einigen Arbeitnehmer:innen zu restriktiv. Sie betreiben „Hushed Homeoffice“ und arbeiten heimlich zu Hause, obwohl sie im Büro sein müssten. Doch damit könnte für viele bald Schluss sein.

Wie ein Microsoft-Teams-Feature deinen Arbeitsort verrät

Grund dafür ist eine neue Funktion, die Microsoft schon bald in seine Kommunikationsplattform Teams integrieren will. In einer Feature-Übersicht heißt es: „Wenn Nutzer:innen sich mit dem Wi-Fi ihres Unternehmens verbinden, wird Teams bald in der Lage sein, ihren Arbeitsstandort automatisch anzupassen, um das Gebäude zu zeigen, in dem sie arbeiten.“

Heißt: Verbindest du dich im Büro mit dem Wi-Fi, ändert Teams deinen Standort auf „Im Büro“. Bleibst du zu Hause und arbeitest über dein privates Netzwerk, bleibt dieser Hinweis vorerst aus. Dementsprechend könnten andere Mitarbeiter:innen und vor allem Führungskräfte mit einem Blick auf deinen Teams-Status sehen, von wo du gerade wirklich arbeitest.

Die Neuerung soll schon bald Einzug in Microsoft Teams halten. Die Verantwortlichen haben als Zeitrahmen Dezember 2025 angegeben. Zunächst soll das Feature für die Windows- und Mac-Version von Teams bereitstehen. Für alle, die „Hushed Homeoffice“ betreiben, gibt es aber noch zwei Lichtblicke. Zum einen ist die automatische Wi-Fi-Zuordnung in Teams grundsätzlich deaktiviert. Es liegt bei den Administrator:innen innerhalb deines Unternehmens, ob sie das Feature aktivieren wollen. Wird keine Änderung vorgenommen, kannst du auch weiterhin unerkannt bleiben.

Zum anderen kannst du den eigenen Standort zumindest aktuell in Microsoft Teams manuell einstellen. Klicke dazu einfach auf den Konto-Manager rechts oben in Teams und suche nach dem Bereich „Standort“. Dort steht in einem Dropdown-Menü eine Auswahl an Gebäuden und Büroräumen, die dein Unternehmen als mögliche Arbeitsorte vorgegeben hat. Wählst du einen Standort aus, wird dieser für den restlichen Tag in Teams und auch in Outlook anderen Mitarbeiter:innen angezeigt. Fraglich bleibt, ob das dann noch möglich ist, wenn die automatische Erkennung von Administrator:innen aktiviert wurde.

