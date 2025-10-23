Anzeige
News
Bisher nie dagewesene Temperatur: Forscher erschaffen „Motor“, so heiß wie die Sonne

Britische Forscher:innen haben einen mikroskopisch kleinen Motor entwickelt, der heißer sein soll als die Sonne. Bei den Experimenten geriet der aus nur einem einzigen Teilchen bestehende Motor in Konflikt mit den Gesetzen der Thermodynamik.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Motor Hitze

Winziger Motor wird so heiß wie das Innere der Sonne. (Bild: James Millen/King‘s College London)

Der Motor eines Autos erreicht bei normalem Betrieb eine Temperatur von 80 bis 100 Grad Celsius. Im Moment der Zündung kann das Gas-Luft-Gemisch im Brennraum des Motors aber kurzzeitig auf eine Temperatur von bis zu 2.500 Grad Celsius ansteigen.

Motor wird so heiß wie das Innere der Sonne

Das ist allerdings eisig im Vergleich zu den Temperaturen, die der heißeste Motor der Welt erreichen können soll, den ein Forschungsteam am King‘s College London entwickelt haben will. Einer entsprechenden Mitteilung zufolge soll dieser Motor so heiß werden können wie der Kern der Sonne – also etwa 15 Millionen Grad Celsius.

Freilich handelt es sich bei dem von den Forscher:innen entwickelten Motor nicht um einen herkömmlichen Motor. Stattdessen ist es ein mikroskopisch kleines Teilchen, das von elektrischen Feldern unter geringem Druck in der Schwebe gehalten wird („Paul-Falle“), wie in der in den Physical Review Letters veröffentlichten Studie dargelegt wird.

Experiment: Bisher nie dagewesene Temperatur

Um die auf der Erde natürlich nicht vorkommende Temperatur zu erreichen, legten die Forscher:innen eine Spannung an eine der Elektroden an, wie forschung-und-wissen.de schreibt. Dadurch war es möglich, eine im Rahmen eines Experiments bisher nie dagewesene Temperatur auf mikroskopischer Ebene zu erreichen.

Der Motor ist freilich kein Motor im herkömmlichen Sinne, erfüllt aber laut den Forscher:innen die wissenschaftliche Definition. Demnach sind alle Maschinen, die Energie von einer in eine andere Form umwandeln, Motoren. Das winzige Teilchen wandelt Wärme in Bewegung um.

Widerspruch: Grenzen der Thermodynamik

Bei dem Experiment sind die britischen Wissenschaftler:innen nach eigenen Angaben an die Grenzen der Thermodynamik gestoßen. Der Motor habe zwischen hoher Effizienz und einer völligen Missachtung der Gesetze der Thermodynamik geschwankt. So habe die Leistungsabgabe zum Teil die von dem Motor aufgenommene Energie überschritten.

Versuchsaufbau im LHCb CERN
6 Bilder ansehen
Verdacht einer fünften physikalischen Kraft erhärtet sich Quelle: CERN/Peter Ginter

Zudem habe sich der Motor abgekühlt, obwohl seine Temperatur eigentlich hätte steigen müssen. Den Widerspruch erklärte das Team damit, dass minimale thermische Schwankungen aufgrund der winzig kleinen Skala zu großen Dynamiken im System geführt hätten. Diese thermodynamischen Verhaltensweisen seien vielleicht für Bakterien oder Proteine völlig normal, nicht aber für Menschen, so James Millen, leitender Autor der Studie und Physiker am King‘s College London.

Analoger Computer: Proteinfaltung im Visier

Indem sie sich auf dieser Ebene mit der Thermodynamik auseinandersetzen, so die Forscher:innen, könnten sie in Zukunft bessere Motoren und Experimente entwickeln, mit denen sich das Verständnis der Naturgesetze in Frage stellen ließe. Ein Ziel sei es jetzt, den Motor als analogen Mini-Computer zu verwenden, um die Proteinfaltung zu untersuchen.

