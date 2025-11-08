Heller als 10 Billionen Sonnen: Astronomen entdecken mächtigsten Ausbruch eines Schwarzen Lochs

Wissenschaftler:innen haben den hellsten und energiereichsten Ausbruch (Flare) eines supermassiven Schwarzen Lochs dokumentiert, der jemals beobachtet wurde. Die Leuchtkraft des Ereignisses übersteigt die unserer Sonne um den Faktor 10 Billionen.

Der Ausbruch ist 30-mal stärker als der bisherige Rekordhalter, ein Ereignis mit dem Spitznamen „Scary Barbie“. Die Entdeckung wurde von einem Team um Matthew Graham vom California Institute of Technology (Caltech) im kalifornischen Pasadena gemacht und in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Ein Stern wird bei lebendigem Leib zerrissen

Das Objekt mit der Katalognummer J224554.84+374326.5 ist ein aktiver Galaxienkern (AGN) in einer Entfernung von 10 Milliarden Lichtjahren. Die Forscher:innen gehen davon aus, dass es sich bei dem extremen Helligkeitsanstieg um ein sogenanntes „Tidal Disruption Event“ (TDE) handelt.

Bei diesem Phänomen nähert sich ein Stern dem supermassiven Schwarzen Loch zu sehr an und wird durch dessen immense Gezeitenkräfte „spaghettifiziert“, also buchstäblich in lange Fäden zerrissen. Das Material des Sterns heizt sich beim Fall in das Schwarze Loch extrem auf und sendet dabei gewaltige Mengen an Strahlung aus.

Im nun dokumentierten Fall muss der Stern außergewöhnlich groß gewesen sein. Die Modellierungen des Teams deuten auf eine Masse von mehr als 30 Sonnen hin. Laut Co-Autorin K. E. Saavik Ford von der City University of New York (CUNY) wurde seit Beginn der Beobachtung 2018 Energie freigesetzt, die der vollständigen Umwandlung einer Sonnenmasse in Strahlung (gemäß E=mc²) entspricht.

Beobachtung in kosmischer Zeitlupe

Entdeckt wurde der Flare bereits 2018 von der Zwicky Transient Facility (ZTF), einer automatisierten Himmelsdurchmusterung am Palomar-Observatorium in Kalifornien. Das System registrierte eine Aufhellung um mehr als den Faktor 40, die über drei Monate ihr Maximum erreichte.

Folgebeobachtungen mit leistungsfähigeren Instrumenten, wie dem W.M. Keck Observatory auf Hawaii, bestätigten die immense Entfernung und die extreme Energie des Objekts. Eine faszinierende Besonderheit dieser Beobachtung ist die sogenannte kosmologische Zeitdilatation. Aufgrund der extremen Entfernung und der damit verbundenen Ausdehnung des Universums erscheint uns das Ereignis stark verlangsamt.

Anzeige Anzeige

„Sieben Jahre hier (…auf der Erde…) sind zwei Jahre dort (…am Schwarzen Loch…)“, erklärte Studienautor Matthew Graham vom Caltech laut einem Bericht von CBS News: „Wir beobachten das Ereignis mit etwa einem Viertel der Geschwindigkeit.“

Dieser Zeitlupen-Effekt ist für die Forscher:innen ein Vorteil, da er detailliertere Analysen der Abläufe während des TDE ermöglicht. Solche TDEs in aktiven Galaxienkernen sind zudem schwer zu finden, da ein Schwarzes Loch (wie etwa Sagittarius A* in unserer Milchstraße) ohnehin schon sehr hell leuchtet und den Flare eines einzelnen Sterns meist überstrahlt.

Die Analyse dieses extremen Ausreißers hilft den Wissenschaftler:innen dabei, die Interaktionen zwischen supermassiven Schwarzen Löchern und ihrer unmittelbaren Umgebung im frühen Universum besser zu verstehen.