Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Spektakuläres Video: Extrem heller Meteor verglüht über Japan

Ein besonders heller Meteor ist im Südwesten Japans spektakulär verglüht. Das als Feuerball bekannte Phänomen sorgte dafür, dass ein winziges Stück Gestein für kurze Zeit am Nachthimmel so hell erschien wie der Mond.

Von Jörn Brien
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Meteor verglüht in der Erdatmosphäre
Meteor verglüht in der Erdatmosphäre. (Symbolbild: Gergitek Gergitavan/Shutterstock)

Am 19. August 2025, kurz nach 23 Uhr Ortszeit, wurde der Himmel über dem Südwesten Japans auf einmal taghell erleuchtet. Dahinter steckte wohl ein Meteor, der besonders hell verglühte.

Anzeige
Anzeige

Weiße Lichtkugel so hell wie der Mond

Das auch als Feuerball bekannte Naturphänomen soll über einige Hundert Kilometer zu sehen gewesen sein. Für kurze Zeit sei die weiße Lichtkugel am Nachthimmel so hell gewesen wie der Mond, berichteten Augenzeug:innen in den nationalen Medien.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wie Toshihisa Maeda, Leiter des Sendai Space Museums im japanischen Kagoshima, erklärte, könnten hinter dem Phänomen Asteroidenfragmente oder Staubpartikel stecken, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre sehr hell leuchtend verglühten. Die Überreste dürften im Pazifik gelandet sein.

Anzeige
Anzeige

Meteor-Explosion per Social Media beobachten

Der Feuerball ist von zahlreichen Kameras aufgenommen worden. Entsprechendes Bildmaterial verbreitete sich schnell via Social Media. Zu sehen ist eine Reihe von grün-blauen Blitzen, die einige Kamerasensoren überfordert haben dürften.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Anschließend ging der Meteor in einem orange-roten Lichtblitz auf, bevor er am Horizont auseinanderbrach.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Um einen Blitz zu erzeugen, der so hell wie der Vollmond sei, müsse der Meteor nicht größer gewesen sein als ein Softball, wie Meteorexperte Robert Lunsford von der American Meteor Society space.com sagte. Selbst Golfball-große Meteore können vom Boden aus noch als Feuerball erscheinen.

Meteore treffen mit hohem Speed auf die Erde

Die meisten Meteore sind allerdings nur erbsengroß oder kleiner und verglühen dann oft in Form von Sternschnuppen. Dass sie so hell leuchten, liegt daran, dass sie mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Sekunde auf die Atmosphäre treffen, so Lunsford.

Anzeige
Anzeige
Die ISS schwebt über der Erde und durch einen sternenbesetzten Himmel.
18 Bilder ansehen
18 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall Quelle: NASA

Nicht bekannt ist derweil, ob der Meteor vom 19. August mit dem aktuellen Perseidenschauer in Verbindung steht, der für spektakuläre Feuerbälle bekannt ist. Möglich ist auch, dass es sich um ein zufällig auf die Erde treffendes Stück Weltraumgestein handelt, das auch als sporadischer Meteor bezeichnet wird.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Social Media
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren