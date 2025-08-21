Spektakuläres Video: Extrem heller Meteor verglüht über Japan

Am 19. August 2025, kurz nach 23 Uhr Ortszeit, wurde der Himmel über dem Südwesten Japans auf einmal taghell erleuchtet. Dahinter steckte wohl ein Meteor, der besonders hell verglühte.

Weiße Lichtkugel so hell wie der Mond

Das auch als Feuerball bekannte Naturphänomen soll über einige Hundert Kilometer zu sehen gewesen sein. Für kurze Zeit sei die weiße Lichtkugel am Nachthimmel so hell gewesen wie der Mond, berichteten Augenzeug:innen in den nationalen Medien.

Wie Toshihisa Maeda, Leiter des Sendai Space Museums im japanischen Kagoshima, erklärte, könnten hinter dem Phänomen Asteroidenfragmente oder Staubpartikel stecken, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre sehr hell leuchtend verglühten. Die Überreste dürften im Pazifik gelandet sein.

Meteor-Explosion per Social Media beobachten

Der Feuerball ist von zahlreichen Kameras aufgenommen worden. Entsprechendes Bildmaterial verbreitete sich schnell via Social Media. Zu sehen ist eine Reihe von grün-blauen Blitzen, die einige Kamerasensoren überfordert haben dürften.

Anschließend ging der Meteor in einem orange-roten Lichtblitz auf, bevor er am Horizont auseinanderbrach.

Um einen Blitz zu erzeugen, der so hell wie der Vollmond sei, müsse der Meteor nicht größer gewesen sein als ein Softball, wie Meteorexperte Robert Lunsford von der American Meteor Society space.com sagte. Selbst Golfball-große Meteore können vom Boden aus noch als Feuerball erscheinen.

Meteore treffen mit hohem Speed auf die Erde

Die meisten Meteore sind allerdings nur erbsengroß oder kleiner und verglühen dann oft in Form von Sternschnuppen. Dass sie so hell leuchten, liegt daran, dass sie mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Sekunde auf die Atmosphäre treffen, so Lunsford.

Nicht bekannt ist derweil, ob der Meteor vom 19. August mit dem aktuellen Perseidenschauer in Verbindung steht, der für spektakuläre Feuerbälle bekannt ist. Möglich ist auch, dass es sich um ein zufällig auf die Erde treffendes Stück Weltraumgestein handelt, das auch als sporadischer Meteor bezeichnet wird.

