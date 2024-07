Hermes-Versandmarke direkt bei Kleinanzeigen.de beziehen: So funktioniert es

In der Vergangenheit, genauer Ende 2021, hatte Kleinanzeigen bereits die Möglichkeit geschaffen, DHL-Pakete in den Größen S, M, L und XL zu versenden, jetzt legt das Unternehmen nach und bindet auch die Hermespakete in den Größen S, M und L an. Die Verkäufer:innen können in dem Fall einfach über die Plattform das passende Hermes-Versandlabel anfordern – die Kosten werden dabei bequem vom Verkaufspreis abgezogen.

Anzeige Anzeige

Der Betreiber der Second-Hand-Plattform kommt damit offenbar einem viel gefragten Feature nach, denn Hermes ist laut Kleinanzeigen eine der beliebtesten Versandoptionen – schon heute soll die Hälfte der Verkäufer:innen auf den Logistik-Dienstleister setzen. Der Versand bei Hermes ist in vielen Fällen günstiger als der mit DHL und wird zudem nach anderen Kriterien berechnet. Hier zählt das Gurtmaß mit rein, also die Addition der kürzesten und der längsten Seite.

Das Problem dabei: Händler:innen mussten dann selbst in Vorleistung gehen und die Versandkosten selbst auslegen – und den Versand natürlich auch extern organisieren. Inwieweit das Implementieren der Lösung für Kleinanzeigen sich in Sachen Provision lohnt, ist nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

In der neuen Variante müssen die Anbieter:innen im Voraus die korrekte Größe für das Paket angeben. Wenn der:die Verkäufer:in bei der Angebotserstellung eines der verfügbaren Hermes-Produkte auswählt, wird ihm:ihr direkt nach dem Abschluss des Verkaufs ein Hermes-Label zur Verfügung gestellt. Die Versandkosten werden vom Verkaufspreis abgerechnet. Sollte das Paket doch größer sein als bei der Anzeigenerstellung angenommen, können Verkäufer:innen über Hermes ein Label erwerben – in dem Fall wird die Gebühr für das bereits über Kleinanzeigen erworbene Label erstattet, sofern kein Versand stattgefunden hat.

Weiterhin Risiko im Streitfall bei Verkäufern

Wie bei DHL erhält der:die Verkäufer:in den Artikelpreis nach Bestätigung durch den:die Käufer:in. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass Verkaufende weiterhin auf ihren Versandkosten sitzenbleiben können, wenn es zum Streit kommt (und im schlimmsten Fall auch noch für die Rückabwicklung bezahlen müssen).

Anzeige Anzeige

In der Vergangenheit gab es immer wieder Betrugstricks, mit denen ehrliche Kleinanzeigen-Verkäufer:innen über den Tisch gezogen wurden. Dennoch versucht die Plattform mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und Hinweisen für zufriedene Handelnde zu sorgen. Die Pakete können dann entweder in einem der Paketshops von Hermes abgegeben oder den Zusteller:innen mitgegeben werden. Praktisch ist, dass der Sendungsstatus im Laufe des Versandprozesses über die Plattform verfolgt werden kann.

Die neue Hermes-Versandoption steht in sämtlichen Kategorien zur Verfügung, in denen es um versendbare Waren geht. Verkäufer:innen können aber weiterhin individuelle Versandpreise definieren und umsetzen. In den rund 15 Jahren, die Kleinanzeigen zum Ebay-Konzern gehörte (seit vergangenem Jahr ist dies nicht mehr der Fall), war die Plattform vor allem für Haustürgeschäfte zwischen Privatkund:innen mit direkter Übergabe und Bezahlung vor Ort bekannt. Seit der Trennung baut Kleinanzeigen seine B2B-Services aus und setzt vermehrt auf Versand, während Ebay den umgekehrten Weg geht und seinerseits gerade in Deutschland mehr auf Gebrauchtes, Kreislaufwirtschaft und Geschäfte zwischen Endkund:innen setzt.

Das waren die skurrilsten Ebay-Anzeigen

7 Bilder ansehen 25 Jahre Ebay: Das sind die skurrilsten Auktionen Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Ebay