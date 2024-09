Herr der Schritte: Mit dieser Fitness-App läufst du bis nach Mordor

Für die einfachste Art, um fit zu bleiben oder werden, braucht man weder Fitnessstudio noch eine:n Personal Trainer:in. Das Zauberwort heißt hier ganz einfach laufen.

Und anders, als oft behauptet wird, reichen laut einer Metaanalyse schon 4.000 Schritte pro Tag aus, um das Risiko eines frühen Todes deutlich zu verringern. Für alle, denen das als Ansporn noch nicht reicht und für die Laufen einfach nur sterbenslangweilig ist, gibt es zum Glück eine so unterhaltsame wie zielführende App.

Die Aufgabe: Den Ring aus Der Herr der Ringe „nach Hause“ bringen

Fantasy Hike heißt sie und ist besonders geeignet für alle Fitnesswilligen, die eine Vorliebe für Fantasy-Romane hegen. Denn anstatt einfach nur stur Schritt für Schritt und damit Kilometer für Kilometer abzureißen, gibt es hier ein wahrhaft besonderes Ziel: Mordor.

Ein nüchtern betrachtet ziemlich unwirtliches Gebiet in Mittelerde, in dem sich vor allem Sauron aus J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe wohlfühlt. Hier schmiedete der böse Magier dereinst den „Ring, sie zu knechten“. Und nur hier, im Feuer des Schicksalsberges, der zum Schutz des Urheberrechts in der App allerdings Feuerberg heißt, kann er auch wieder vernichtet werden.

Der Weg ist das (Schritt-)Ziel

Was im Buch die Aufgabe des anfangs gar nicht so mutigen und dann über sich hinauswachsenden Hobbits Frodo Beutlin ist, kommt bei Fantasy Hike dem User oder der Userin zu. Damit man sehen kann, wie viel der Strecke schon geschafft sind, ist die App bei Apple in die mobile App Health integriert und läuft dort im Hintergrund.

Der selbst gewählte Avatar wandert also durch Mittelerde, erlebt auf seinem Weg verschiedene Abenteuer und trifft auf diverse andere Fantasy-Charaktere wie Jon Snowflake, Hairyfoot Potter oder Alice Wonderfoot. Am Ende wartet nicht nur die Genugtuung, den Ring zerstört und Sauron damit auf ewig den Spaß verdorben zu haben.

Die eigenen Fortschritte können auch mit Freund:innen und in den Sozialen Medien geteilt werden. Dazu kann man sich täglich Statistiken in Diagrammform anzeigen lassen sowie Daten von der Apple Watch synchronisieren.

Die App fürs iPhone könnt ihr im App-Store herunterladen.

