Hertz setzt neuen KI-Scanner für Mietwagen ein – und bittet Kunden vollautomatisch zur Kasse

Bei der Fahrzeuginspektion setzt die Autovermietung Hertz künftig auf Künstliche Intelligenz: Mithilfe eines innovativen Scan-Systems sollen Schäden wie Kratzer im Lack oder Risse im Scheinwerfer vollautomatisch erkannt werden. Wie The Drive berichtet, kann das für Kund:innen allerdings teuer werden, denn das KI-System identifiziert selbst kleinste Schäden und stellt sie den Mieter:innen sofort in Rechnung.

Neues KI-System kann hohe Zusatzkosten verursachen

Die Mietwagenflotte von Hertz umfasst rund 50.000 Fahrzeuge. Die Inspektion ist oft zeitaufwendig. Um diesen Prozess zu beschleunigen und kosteneffizienter zu gestalten, arbeitet die Vermietung jetzt mit UVeye zusammen, einem Unternehmen, das auf automatisierte Fahrzeugchecks spezialisiert ist. Die KI-basierte Technologie soll nicht nur die Rückgabe von Mietwagen beschleunigen, sondern Hertz auch dabei helfen, Verluste auszugleichen. Die Autos werden vor und nach der Vermietung gescannt, sodass Kund:innen im Idealfall nicht für Schäden oder Probleme verantwortlich gemacht werden, die schon zu einem früheren Zeitpunkt verursacht wurden.

Was im ersten Moment innovativ klingt, kann in der Praxis allerdings schnell teuer werden, wie ein Vorfall am Flughafen von Atlanta zeigt. Dort brachte ein Kunde namens Patrick seinen Mietwagen mit einem rund 2,5 Zentimeter großen Felgenschaden zur Hertz-Tochter Thrifty zurück. Nur wenige Minuten später erhielt er eine Rechnung über 440 Dollar: 250 Dollar für die Reparatur, 125 Dollar für die Schadensprüfung und 65 Dollar Verwaltungsgebühr. Ein Gespräch mit echten Mitarbeiter:innen war in dem neuen Prozess nicht vorgesehen. Stattdessen lief die Kommunikation ausschließlich über einen Chatbot. Wer Rückfragen hat, muss ein Online-Formular ausfüllen. Eine Antwort kann laut Website bis zu zehn Tage dauern. Der angebotene Rabatt bei schneller Zahlung ist allerdings auf sieben Tage begrenzt.

Wird der KI-Scan von Mietwagen bald zur Regel?

Hertz bezeichnet den Einsatz der neuen Technologie als Fortschritt. Die automatisierten Kontrollen sollen für mehr Transparenz sorgen und die Bearbeitung von Schadensfällen vereinfachen. Aber genau diese Transparenz wird zunehmend in Frage gestellt. Wie sich Gebühren für die Schadensprüfungen oder Verwaltungskosten zusammensetzen, bleibt für viele Kund:innen undurchsichtig, da es bislang keinen einsehbaren Gebührenkatalog gibt.

Bis Ende 2025 sollen die UVeye-Scanner an Hertz-Stationen an insgesamt 100 US-Flughäfen im Einsatz sein. Dass auch andere Anbieter nachziehen werden, gilt als wahrscheinlich. Für die Unternehmen bedeutet das automatische KI-System mehr Effizienz. Die Fairness für Verbraucher:innen scheint im Gegenzug aber zu sinken – besonders dann, wenn menschliche Ansprechpartner:innen durch automatisierte Systeme ersetzt werden und die Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme fehlt.

