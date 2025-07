Herzchen, Lachen, Daumen hoch: Diese Emojis lieben die Deutschen am meisten

Herzchen, Küsschen, Smileys: Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland benutzt häufig Emojis. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom anlässlich des Welttags des Emojis am 17. Juli.

Anzeige Anzeige

Neben den Menschen, die in jeder Kurznachricht Emoticons benutzen (21 Prozent), gab ein Drittel (33 Prozent) der Befragten an, sie in der Mehrzahl der Nachrichten zu verwenden. Fast jeder Fünfte (19 Prozent) sagte hingegen, Emojis in wenigen Nachrichten zu nutzen – 9 Prozent gaben an, sie kaum zu nutzen. 14 Prozent hingegen gaben an „Ich nutze keine Emojis“ und kommunizieren ganz ohne.

Positive Emojis am beliebtesten

Außerdem zeigen sich Unterschiede bei der Nutzung zwischen den Altersgruppen. Unter den Menschen unter 30 Jahren versehen laut Umfrage rund ein Drittel (34 Prozent) jede Nachricht mit einem Emoji. Bei den über 65-Jährigen ist es mit 12 Prozent etwa jeder Achte.

Anzeige Anzeige

Am beliebtesten sind der Umfrage zufolge liebevolle und positive Emojis. Auf Platz eins liegen demnach Herzen, Küsschen und Smileys mit Herzaugen (17 Prozent) – knapp gefolgt von Emoticons, die etwas mit Lachen und Freude zu tun haben (15 Prozent). Ebenfalls beliebt sind zudem Gesten und Hände jeder Art wie Daumen hoch oder Klatschen (12 Prozent).

Mit Emojis Emotionen ausdrücken und Botschaften verstärken

„Emojis sind zu einer eigenen Form der digitalen Sprache geworden“, sagte Konstantin Peveling, Social-Media-Experte bei Bitkom, laut Mitteilung. „Sie helfen, Emotionen auszudrücken, Botschaften zu verstärken und die Tonalität in der schriftlichen Kommunikation klarer zu machen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zwar haben laut Umfrage bei 62 Prozent der Befragten Emojis schon einmal zu Verwirrung geführt – allerdings gab auch mehr als die Hälfte (54 Prozent) an, häufig nur mit Emojis zu antworten. 44 Prozent sind zudem überzeugt, dass die kleinen bunten Symbole dabei helfen, andere besser zu verstehen.

Bei der repräsentativen Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom wurden 1.006 Personen ab 16 Jahren in Deutschland befragt.

Hidden Portraits: In diesen KI-Gemälden verstecken sich berühmte Persönlichkeiten

18 Bilder ansehen Hidden Portraits Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz