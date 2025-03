Hinter den Kulissen der Gaming-Welt: 9 notwendige Übel, die Entwickler hassen

Wie oft habt ihr wohl schon eine Tür in einem Videospiel geöffnet und nie länger drüber nachgedacht? (Screenshot: From Software)

Die Entwicklung von Videospielen ist harte Arbeit – kann aber auch viel Spaß machen. Etwa wenn es in der Konzeptionsphase darum geht, an Spielideen, Charakteren oder Gameplay-Mechaniken zu arbeiten. Gerade da können Entwickler:innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und auch mal mit verrückteren Ideen spielen.

Dann gibt es aber auch Aufgaben im Laufe der Entwicklung, die einfach gemacht werden müssen. Den meisten Spieler:innen werden sie wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber für die Entwickler:innen sind die mühsame Arbeit. Habt ihr euch schonmal Gedanken über Türen in einem Videospiel gemacht? Was passiert, wenn ihr sie öffnet und wieder schließt? Oder schonmal darüber nachgedacht, wie die vielen Anzeigen auf eurem Bildschirm eigentlich funktionieren?

Wahrscheinlich nicht. Denn genau das macht gutes Design in einem Videospiel aus: Es fällt gar nicht so richtig auf. Wenn alles so funktioniert, wie es soll, dann erlebt ihr ein in sich schlüssiges Game. Der Weg dahin aber ist mühsam. Und einige Dinge im Laufe der Entwicklung sind störungsanfälliger als andere. Wir haben mit Entwickler:innen gesprochen und sechs solcher Games-Baustellen zusammengetragen, die besonders viel Arbeit machen. Aber glaubt uns – es gibt noch mehr!

Diese 9 Aufgaben hassen fast alle Entwickler:innen:

9 Bilder ansehen 9 Jobs in Games, die fast alle Entwickler:innen hassen Quelle: Shutterstock/Cast Of Thousands

Bei der nächsten Runde „Elden Ring“ oder „Mario Kart“ könnt ihr ja mal auf diese Details achten. Vielleicht fällt euch dann auf, wie viel Arbeit teilweise in den kleinsten und unauffälligsten Details eines Videospiels steckt. Und dann werdet ihr vielleicht auch ein größeres Verständnis dafür haben, dass sich in ein Game auch immer wieder Bugs einschleichen können. Denn in so einem Videospiel stecken etliche Systeme, die alle ineinander funktionieren und bestenfalls reibungslos miteinander kommunizieren. Dass da Fehler auftreten können, liegt auf der Hand.

Sollte euch dieses Thema näher interessieren, haben wir ein paar Artikel für euch zusammengestellt, die euch einen tieferen Einblick in die Arbeit von Entwickler:innen und die Suche nach Bugs, Glitches und anderen Videospielfehlern geben können.

