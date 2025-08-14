KI-Experte Hinton: Müssen wir KI zu unserer „Mutter“ machen, um zu überleben?

Der Mann, der diese Debatte angestoßen hat, ist Geoffrey Hinton. Der britisch-kanadische Kognitionspsychologe und Informatiker wird wegen seiner Pionierarbeit an neuronalen Netzen gerne als einer der „Paten der KI“ bezeichnet. Zuletzt sorgte er mit seinen eindringlichen Warnungen vor den existenziellen Risiken der Technologie für Aufsehen.

Anzeige Anzeige

Auf der Fachkonferenz Ai4 in Las Vegas, Nevada, hat Hinton nun einen ebenso ungewöhnlichen wie konkreten Lösungsvorschlag präsentiert. Er befürchtet, eine künftige Superintelligenz werde den Menschen so einfach kontrollieren können wie ein Erwachsener ein Kind. Um das zu verhindern, reiche es nicht, einer KI Unterwürfigkeit anzutrainieren.

Die einzige Option: eine „bemutternde“ KI

Stattdessen, so Hinton, müsse man KI-Systemen „mütterliche Instinkte“ einprogrammieren. Nur wenn eine KI eine tiefe, intrinsische Sorge für das Wohlergehen der Menschen hege, könne ein katastrophaler Ausgang verhindert werden. Das sei das einzig bekannte Modell, bei dem ein intelligenteres Wesen – die Mutter – sich von einem weniger intelligenten – dem Baby – kontrollieren lasse.

Anzeige Anzeige

„Das ist der einzig gute Ausweg“, zitiert CNN Business den Forscher von der University of Toronto in Kanada. „Wenn sie mich nicht bemuttern wird, wird sie mich ersetzen.“ Hinton verkürzte in seiner Rede auch den Zeithorizont für das Erreichen künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) drastisch: von 30 bis 50 Jahren auf nun nur noch fünf bis 20 Jahre.

Prominenter Widerspruch: „Der falsche Rahmen“

Doch der Vorschlag stieß auf der Konferenz umgehend auf Widerspruch – und zwar von der Person, die oft als „Patin der KI“ bezeichnet wird. Fei-Fei Li, eine ebenfalls wegweisende Forscherin und Professorin an der Stanford University im US-Bundesstaat Kalifornien, widersprach ihrem langjährigen Freund respektvoll, aber bestimmt. „Ich denke, das ist der falsche Rahmen“, so Li.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Anstatt auf eine „bemutternde“ KI zu hoffen, plädiert die Forscherin für eine konsequent „menschenzentrierte KI“. Diese müsse zu jeder Zeit die menschliche Würde und Handlungsfähigkeit wahren. Kein Mensch, so Li, solle seine Würde aufgeben müssen, nur weil ein Werkzeug besonders mächtig werde.

Ein dritter Weg: Kollaboration statt Kontrolle

Mit Emmett Shear meldete sich eine weitere relevante Stimme zu Wort. Der Interims-CEO, der kurzzeitig den ChatGPT-Hersteller OpenAI aus San Francisco, Kalifornien, leitete, hält laut dem Magazin Entrepreneur wenig davon, einer KI menschliche Werte überstülpen zu wollen. Er favorisiert einen pragmatischeren Ansatz, der auf kollaborative Beziehungen zwischen Mensch und Maschine setzt.

Anzeige Anzeige

Die Debatte zwischen Hinton und Li zeigt, wie grundlegend die Richtungsentscheidungen sind, vor denen KI-Entwickler:innen aktuell stehen. Während die einen ein Schutzverhältnis aufbauen wollen, um die Kontrolle nicht zu verlieren, fordern die anderen, den Menschen als souveränen Akteur im Zentrum zu behalten. Hinton selbst räumt ein, dass er noch nicht wisse, wie sein Vorschlag technisch umzusetzen sei. Sein persönliches Bedauern, sich in seiner Karriere nicht früher mit solchen Sicherheitsfragen beschäftigt zu haben, unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Debatte.

Mehr zu diesem Thema