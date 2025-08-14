KI-Experte Hinton: Müssen wir KI zu unserer „Mutter“ machen, um zu überleben?
Der Mann, der diese Debatte angestoßen hat, ist Geoffrey Hinton. Der britisch-kanadische Kognitionspsychologe und Informatiker wird wegen seiner Pionierarbeit an neuronalen Netzen gerne als einer der „Paten der KI“ bezeichnet. Zuletzt sorgte er mit seinen eindringlichen Warnungen vor den existenziellen Risiken der Technologie für Aufsehen.
Auf der Fachkonferenz Ai4 in Las Vegas, Nevada, hat Hinton nun einen ebenso ungewöhnlichen wie konkreten Lösungsvorschlag präsentiert. Er befürchtet, eine künftige Superintelligenz werde den Menschen so einfach kontrollieren können wie ein Erwachsener ein Kind. Um das zu verhindern, reiche es nicht, einer KI Unterwürfigkeit anzutrainieren.
Die einzige Option: eine „bemutternde“ KI
Stattdessen, so Hinton, müsse man KI-Systemen „mütterliche Instinkte“ einprogrammieren. Nur wenn eine KI eine tiefe, intrinsische Sorge für das Wohlergehen der Menschen hege, könne ein katastrophaler Ausgang verhindert werden. Das sei das einzig bekannte Modell, bei dem ein intelligenteres Wesen – die Mutter – sich von einem weniger intelligenten – dem Baby – kontrollieren lasse.
„Das ist der einzig gute Ausweg“, zitiert CNN Business den Forscher von der University of Toronto in Kanada. „Wenn sie mich nicht bemuttern wird, wird sie mich ersetzen.“ Hinton verkürzte in seiner Rede auch den Zeithorizont für das Erreichen künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) drastisch: von 30 bis 50 Jahren auf nun nur noch fünf bis 20 Jahre.
Prominenter Widerspruch: „Der falsche Rahmen“
Doch der Vorschlag stieß auf der Konferenz umgehend auf Widerspruch – und zwar von der Person, die oft als „Patin der KI“ bezeichnet wird. Fei-Fei Li, eine ebenfalls wegweisende Forscherin und Professorin an der Stanford University im US-Bundesstaat Kalifornien, widersprach ihrem langjährigen Freund respektvoll, aber bestimmt. „Ich denke, das ist der falsche Rahmen“, so Li.
Anstatt auf eine „bemutternde“ KI zu hoffen, plädiert die Forscherin für eine konsequent „menschenzentrierte KI“. Diese müsse zu jeder Zeit die menschliche Würde und Handlungsfähigkeit wahren. Kein Mensch, so Li, solle seine Würde aufgeben müssen, nur weil ein Werkzeug besonders mächtig werde.
Ein dritter Weg: Kollaboration statt Kontrolle
Mit Emmett Shear meldete sich eine weitere relevante Stimme zu Wort. Der Interims-CEO, der kurzzeitig den ChatGPT-Hersteller OpenAI aus San Francisco, Kalifornien, leitete, hält laut dem Magazin Entrepreneur wenig davon, einer KI menschliche Werte überstülpen zu wollen. Er favorisiert einen pragmatischeren Ansatz, der auf kollaborative Beziehungen zwischen Mensch und Maschine setzt.
Die Debatte zwischen Hinton und Li zeigt, wie grundlegend die Richtungsentscheidungen sind, vor denen KI-Entwickler:innen aktuell stehen. Während die einen ein Schutzverhältnis aufbauen wollen, um die Kontrolle nicht zu verlieren, fordern die anderen, den Menschen als souveränen Akteur im Zentrum zu behalten. Hinton selbst räumt ein, dass er noch nicht wisse, wie sein Vorschlag technisch umzusetzen sei. Sein persönliches Bedauern, sich in seiner Karriere nicht früher mit solchen Sicherheitsfragen beschäftigt zu haben, unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Debatte.