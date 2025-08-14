Anzeige
MIT Technology Review Analyse
Hoffnung fürs Klima? Wo die größten Hebel für positive Kipppunkte liegen

Ein Lichtblick in der Klimaforschung sind positive Kipppunkte, bei denen sich gute Entwicklungen von selbst verstärken. Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs ist es umso wichtiger, herauszufinden, wie sich solche Erfolge in Gang bringen lassen.

Gregor Honsel Von Gregor Honsel
8 Min.
Artikel merken
Kipppunkte bedrohen zahlreiche Ökosysteme (Quelle: Midjourney / MIT Technology Review)

Negative Kipppunkte sind der Schrecken der Klimaforschung: Haben bestimmte Systeme einmal eine gewisse Schwelle überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Doch es gibt auch positive Kipppunkte, Beispiele dafür sind etwa die Verbreitung von E-Autos in Norwegen oder der Zubau von Photovoltaik weltweit. Solche Kipppunkte passieren aber nicht einfach so. Bei ihnen kommen eine Menge glücklicher Umstände zusammen – etwa die richtigen wirtschaftlichen Anreize zur richtigen Zeit oder eine günstige gesellschaftliche Stimmung. Ein aktuelles Paper einer internationalen Forschungsgruppe rund um Timothy Lenton von der University of Exeter hat jetzt systematisch untersucht, wie sich solche Erfolge wiederholen lassen.

Gregor Honsel
Gregor Honsel

Gregor ist seit 2006 Redakteur der MIT Technology Review, vor allem für die Themen Verkehr und Energie. Er glaubt, dass komplexe Probleme meist einfache, aber falsche Lösungen haben. 
