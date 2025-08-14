Hoffnung fürs Klima? Wo die größten Hebel für positive Kipppunkte liegen

Negative Kipppunkte sind der Schrecken der Klimaforschung: Haben bestimmte Systeme einmal eine gewisse Schwelle überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Doch es gibt auch positive Kipppunkte, Beispiele dafür sind etwa die Verbreitung von E-Autos in Norwegen oder der Zubau von Photovoltaik weltweit. Solche Kipppunkte passieren aber nicht einfach so. Bei ihnen kommen eine Menge glücklicher Umstände zusammen – etwa die richtigen wirtschaftlichen Anreize zur richtigen Zeit oder eine günstige gesellschaftliche Stimmung. Ein aktuelles Paper einer internationalen Forschungsgruppe rund um Timothy Lenton von der University of Exeter hat jetzt systematisch untersucht, wie sich solche Erfolge wiederholen lassen.