1,3 Millionen Stellenanzeigen analysiert: Hier ist das Gehalt am besten

Junge Talente achten wieder stärker auf das Gehalt. Eine Befragung des Young Professional Attraction Index (YPAI) unter Berufseinsteigenden zeichnet ein aufschlussreiches Bild. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da rangierten in Umfragen stets die Work-Life-Balance oder Weiterbildungs­angebote an erster Stelle. Nun scheint sich die Stimmung zu ändern: 51 Prozent der deutschen Berufseinsteigenden geben an, dass angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die Höhe des Gehalts wieder wichtiger für sie geworden ist.

Hohe Gehälter garantiert: IT, KI und Management

Doch in Richtung auf welche Bereiche sollten junge Menschen sich orientieren, wenn sie gut verdienen wollen? Eine Antwort liefert das Online-Lernportal Preply auf Basis der Gehaltsdaten von 1,3 Millionen Stellenanzeigen auf Indeed. Hierzulande liegt das durchschnittliche Brutto­jahresgehalt laut der Erhebung bei 51.400 Euro, wobei der IT-Bereich mit 66.400 Euro das höchste und der Marketingbereich mit 37.500 Euro das niedrigste Gehalt markieren. In etwa mittig verdienen die Menschen in kaufmännischen Berufen und im Designbereich.

Zu den drei Berufsfeldern, in denen besonders gut verdient wird, gehören neben dem IT-Bereich vor allem Berufe im KI-Segment mit 59.000 Euro durchschnittlichem Brutto­jahresgehalt und Berufe im Management mit einem durchschnittlichen Brutto­jahresgehalt über 55.700 Euro. Die Ergebnisse decken sich auch weitestgehend mit analysierten Gehaltsdaten auf anderen Jobplattformen wie Stepstone. Dort wird leicht abweichend ein durchschnittliches Brutto­jahresgehalt von rund 53.100 Euro ausgewiesen.

Gehaltspotenzial erheblich: KI war 2023 auf Siegeszug

Vor allem der KI-Bereich wurde im vergangenen Jahr besonders nachgefragt. Eine Linkedin-Analyse zeigt, wie rasant die Nachfrage nach Expertinnen und Experten auf dem Gebiet gewachsen ist. KI-Skills sind in Stellenanzeigen um das 21-Fache gestiegen. KI-Apps wie ChatGPT, Midjourney oder Beautiful.AI sind in das Leben Millionen Berufstätiger auf der ganzen Welt getreten. Das hat auch einen Einfluss auf den Stellenmarkt, denn mit den neuen Technologien braucht es auch Menschen, die sie entwickeln und bedienen können.

Anhand der USA zeigt Linkedin, wie vielfältig sich die KI-Fähigkeiten über alle möglichen Branchen verteilen. Mit 2,2 Prozent sind sie am häufigsten mit Firmen im IT-Sektor verbunden. Es folgen Bildung mit 1,2 Prozent, Finanz­dienstleistungen mit 0,9 Prozent und verarbeitende Industrie mit 0,8 Prozent. Doch auch der Einzel- und der Großhandel holen auf. Der Anstieg der KI-Fähigkeiten binnen eines Jahres hat sich dort mehr als doppelt so stark entwickelt wie im IT-Bereich gesamt. In Deutschland dürfte das ähnlich sein.

„Um die vielversprechenden Produktivitäts­gewinne der KI voll ausschöpfen zu können, ist die Verbreitung von Fähigkeiten über verschiedene Regionen, Branchen und Talente hinweg erforderlich“, so Linkedins Chefvolkswirtin Karin Kimbrough. „Die Einführung von KI und die Optimierung ihres Einsatzes werden natürlich Zeit brauchen, aber in diesem frühen Stadium scheint es, dass die Verbreitung in Gang kommt.“ Für die Weltwirtschaft trage KI das Potenzial in sich, das Produktivitäts­wachstum für alle erheblich zu steigern.

