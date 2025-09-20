Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Von Science-Fiction zur Realität: Hologramme werden zum ersten Mal anfassbar

Forscher:innen aus Spanien haben eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die es erstmals ermöglicht, Hologramme direkt zu greifen und zu bewegen – ein gänzlich neuer Ansatz für die Interaktion mit 3D-Grafiken.

Von Dieter Petereit
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Von Science-Fiction zur Realität: Hologramme werden zum ersten Mal anfassbar
Aus Spanien kommt eine neue Technologie, die Science Fiction real macht. (Bild: Dall-E / t3n)

Eine neue Innovation im Bereich der Holografie ermöglicht es, 3D-Grafiken im freien Raum zu sehen und zu manipulieren – und das ganz ohne Virtual-Reality-Brillen. Blockbuster wie Minority Report oder Star Wars lassen grüßen.

Anzeige
Anzeige

Blockbuster werden real: So funktioniert die neue Technologie

„Was wir in Filmen als Hologramme sehen, sind in der Regel volumetrische Displays“, sagt Dr. Elodie Bouzbib, eine der führenden Wissenschaftlerinnen des Projekts. „Der entscheidende Unterschied in unserem Ansatz ist, dass wir die Interaktion mit den Hologrammen ermöglichen, als ob es physische Objekte wären – wir können sie greifen, bewegen und manipulieren.“

Dafür hat Dr. Bouzbib mit ihrem Team aus Forscher:innen der spanischen Universidad Pública de Navarra (UPNA) ein elastisches Diffusor-Material entwickelt, das eine sichere und intuitive Interaktion mit virtuellen Objekten ermöglicht. Bisherige volumetrische Displays setzten auf starre Diffusoren, die bei Kontakt mit der Hand beschädigt werden konnten.

Anzeige
Anzeige

„Das Problem bei den starren Diffusoren war, dass sie bei Kontakt mit der Hand brechen oder Verletzungen verursachen könnten“, erklärt Dr. Bouzbib in einer Pressemitteilung. „Unser elastischer Diffusor bietet eine Lösung, indem er es ermöglicht, Hologramme sicher zu greifen und zu manipulieren – genauso intuitiv wie die Interaktion mit einem Smartphone.“

3D ohne Headset: Nutzen erklärt sich von selbst

Bisher mussten Nutzer:innen auf Virtual-Reality-Brillen oder andere Hilfsmittel zurückgreifen, um mit 3D-Inhalten zu interagieren. Mit der neuen Technologie gehen sie nun direkt und natürlich mit den Objekten in der Luft um. Nutzer:innen können etwa einen Würfel zwischen Zeigefinger und Daumen greifen, ihn drehen und bewegen – alles erfolgt ohne physische Geräte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Displays wie Bildschirme und mobile Geräte sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, sei es für die Arbeit, das Lernen oder die Unterhaltung. Dreidimensionale Grafiken, die direkt manipuliert werden können, haben viele Anwendungsmöglichkeiten – zum Beispiel beim Visualisieren und Zusammenbauen der Teile eines Motors“, erklärt das Forschungsteam in seiner jüngst veröffentlichten Studie (PDF).

Komplexe 3D-Modelle – sei es von Maschinen, biologischen Prozessen oder historischen Artefakten – können jetzt direkt visualisiert und bearbeitet werden. Und das Beste: Diese Interaktion benötigt keine Virtual-Reality-Brillen, was den Zugang vereinfacht und eine gänzlich neue Art der Wissensvermittlung ermöglicht.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

3D-Technologie mit massivem Potenzial für viele Branchen

Diese Innovation könnte nicht nur die digitale Interaktion ganz allgemein revolutionieren, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf zahlreiche Branchen haben, betonen die Forscher:innen. In der Bildung könnten komplexe Modelle wie anatomische Strukturen, Maschinen oder wissenschaftliche Konzepte dreidimensional und interaktiv dargestellt werden, was das Lernen deutlich erleichtern würde.

In der Medizin könnten Ärzt:innen die Technologie nutzen, um Operationen oder Diagnosen mit 3D-Modellen zu simulieren. Auch in der Industrie könnte die Technologie in der Produktentwicklung und -montage eingesetzt werden, um Prototypen und Teile in 3D darzustellen und sofortige Korrekturen vorzunehmen.

Ferner könnte es neue Perspektiven für Museen und andere Ausstellungen eröffnen, wenn Besucher:innen interaktiv mit Exponaten arbeiten. Das könnte einerseits das Besuchserlebnis intensivieren und andererseits zu einer Steigerung der Besucherfrequenz führen.

Anzeige
Anzeige

Die Forscher:innen werden ihre Ergebnisse auf der Konferenz CHI 2025, die vom 26. April bis 5. Mai im japanischen Yokohama stattfindet, vorstellen. Es handelt sich um eine der weltweit bedeutendsten Konferenzen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion (HCI), zu der mehr als 4.000 Teilnehmer:innen erwartet werden. Die CHI deckt eine Vielzahl an Forschungsthemen ab, darunter auch neue Entwicklungen in der Virtual- und Augmented-Reality-Technologie, der Holografie, dem Interaktionsdesign und vieles mehr.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11.04.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Teamwork
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Jörg Langer
11.04.2025, 19:47 Uhr

Ja, toll, Endlich 3D zum Greifen!

Mit Lauten Nebengeräuschen, rumschlabbernden Teilen in einer Funktionalen Größe.
Auf 20x20cm eine Biene Streicheln oder ein Spielzeugauto drehen grenzt gerade so an eine Machbarkeitsstudie, aber ist nicht wirklich zu gebrauchen.
Auch in größerer vielleicht brauchbarerer Form nicht zu gebrauchen, da es mehr Bewegte Teile, längere Bänder und mehr Lärm geben würde.

Nicht wirklich Innovativ oder irgendwie Brauchbar.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren