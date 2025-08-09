Anzeige
Holpriger Start: Warum GPT-5 viele Nutzer enttäuscht

OpenAI wollte mit GPT-5 neue Maßstäbe setzen, aber nach peinlichen Patzern bei der Präsentation hagelt es Kritik. Viele Nutzer:innen wünschen sich sogar das Vorgängermodell GPT-4o zurück.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Nutzer:innen sind von GPT-5 nicht begeistert. (Foto: jamesonwu1972/Shutterstock.com)

Viele hatten der Veröffentlichung von GPT-5 gespannt entgegengefiebert – aber der Start verlief alles andere als glatt. Wie Techcrunch berichtet, gab es bei der Live-Präsentation mehrere Pannen. Gleichzeitig äußern sich online zahlreiche Nutzer:innen enttäuscht über die Leistung des neuen KI-Modells und fordern die Rückkehr des Vorgängers GPT-4o.

Peinliche Patzer bei der Live-Präsentation

Vor der Veröffentlichung von GPT-5 hat OpenAI-CEO Sam Altman die Erwartungen an das neue KI-Modell gezielt angeheizt. In einem Podcast-Interview vor rund zwei Wochen berichtete er von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Update und sagte, dass ihm die Leistungsfähigkeit Angst eingeflößt habe. Er verglich die Entwicklung von GPT-5 sogar mit dem Manhattan-Projekt, also dem geheimen Bau einer Atombombe während des Zweiten Weltkriegs. Die Erwartungen an das neue Modell waren dementsprechend hoch – ebenso wie die Sorge über potenzielle Risiken. Altman äußerte nämlich selbst Besorgnis darüber, dass sich die Technologie sehr schnell weiterentwickle, es aber an passenden Kontrollmechanismen fehle.

Jetzt ist GPT-5 da und steht allen Nutzer:innen sogar kostenlos zur Verfügung. Der Start des langersehnten Spitzenmodells verlief allerdings alles andere als reibungslos. Bei einem großen Livestream zeigte OpenAI mehrere Diagramme, die das Modell eindrucksvoll erscheinen lassen sollten. Bei genauerem Hinsehen wiesen sie aber teils gravierende Fehler auf. So passte etwa die Größe der Balken nicht zu den angegebenen Trefferquoten – mal waren sie größer dargestellt, obwohl der angegebene Wert kleiner war, mal waren die Balken gleich groß, die dazugehörigen Werte aber unterschiedlich. Der CEO sprach selbst von einer „mega Grafik-Panne“ und erklärte später auf Reddit: „Die Menschen haben spät gearbeitet, waren sehr müde – da passieren Fehler. In den letzten Stunden vor einem Livestream kommt vieles gleichzeitig zusammen.“

Nutzer:innen sind enttäuscht von GPT-5

In einer „Ask Me Anything“-Session auf Reddit wurden Altman und einige zentrale Mitglieder des Entwicklungsteams mit Fragen zum neuen Modell überhäuft – und mit der Forderung, das Vorgängermodell GPT-4o zurückzubringen. „GPT-5 ist schrecklich“, heißt es in einem der derzeit meistbewerteten Beiträge im Subreddit. In seinem Post kritisierte der Nutzer unter anderem die kürzeren, unzureichenden Antworten des neuen Modells sowie die stark reduzierten Prompt-Limits, mit denen Plus-Nutzer:innen schon innerhalb einer Stunde an ihre Grenzen stoßen würden.

Eines der neuen Features von GPT-5 ist ein Echtzeit-System, das je nach Anfrage automatisch das passende Modell auswählt – abhängig davon, ob eine schnelle Antwort oder mehr Zeit zum „Nachdenken“ nötig ist. Im ChatGPT-Subreddit berichteten allerdings viele Nutzer:innen, dass GPT-5 bei ihnen schlechter arbeite als GPT-4o. Wie Futurist berichtet, lag das laut Altman daran, dass das Feature zum Start nicht richtig funktionierte, wodurch GPT-5 anfangs „dümmer“ wirkte.

Wie geht OpenAI mit dem Rückschlag um?

Der OpenAI-CEO dürfte sich den Start von GPT-5 anders vorgestellt haben. Nachdem viele Nutzer:innen auf die Rückkehr von GPT-4o drängen, sagte er zumindest zu, den Wunsch zu überprüfen: „Wir überlegen, Plus-Nutzer:innen weiterhin 4o anzubieten. Wir sammeln gerade mehr Daten zu den Vor- und Nachteilen.“ Außerdem ging er auf einen weiteren wesentlichen Kritikpunkt ein und versprach: „Wir werden die Nutzungsgrenzen für Plus-Nutzer:innen verdoppeln, sobald der Rollout abgeschlossen ist.“ Dadurch sollen sie die Gelegenheit bekommen, sich an GPT-5 zu gewöhnen und es ohne Sorge vor prompt-bedingten Limits zu testen. Ob das hilft, um die erste Enttäuschung abzumildern, bleibt abzuwarten.

