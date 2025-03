Homeoffice, Flexwork, Workation: Was ist übrig von der neuen Arbeitswelt – und wo gehts hin?

Fünf Jahre ist es her, dass Corona die Welt in Atem hielt. Und mit der Pandemie kam das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten: Homeoffice, Flexwork und Workation waren nicht mehr nur einer kleinen digitalen Arbeitselite vorbehalten, sondern stand einer breiten Masse an Bürobeschäftigten zur Verfügung. Die Krise war ein Katalysator der orts- und zeitunabhängigen Arbeit. Doch was ist davon heute übrig geblieben?