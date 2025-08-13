Homeoffice: Für deutsche Firmen überwiegen die Vorteile – doch es gibt auch Kritik

Während Corona war es für viele Deutsche selbstverständlich, Kontakte im Büro zu vermeiden und stattdessen von zu Hause aus zu arbeiten. Aber wie sieht es heute, über fünf Jahre nach Beginn der Pandemie, aus? Dazu hat das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) jetzt deutsche Unternehmen befragt. Das Ergebnis: Ein Großteil von ihnen sieht in dem flexiblen Konzept viele positive Effekte.

Vor allem größere Unternehmen bieten Homeoffice

Während Konzerne wie Amazon, Otto oder die Deutsche Bank ihre Homeoffice-Angebote nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder reduziert oder sogar ganz eingestellt haben, scheinen laut einer ZEW-Umfrage zumindest im verarbeitenden Gewerbe und der Informationswirtschaft in Deutschland noch immer viele von dem flexiblen Konzept überzeugt zu sein. Im Juni wurden insgesamt 1.200 Unternehmen zu den Vor- und Nachteilen von Homeoffice befragt.

In der Informationswirtschaft arbeiten in 80 Prozent der Unternehmen zumindest ein Teil der Mitarbeiter:innen mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice. Im verarbeitenden Gewerbe traf das auf etwa jedes zweite Unternehmen zu. Dabei ist die Nutzungsrate in Firmen mit mindestens 100 Beschäftigten deutlich höher: Hier erlauben 88 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe ihren Mitarbeiter:innen, im Homeoffice zu arbeiten – in der Informationswirtschaft sind es sogar 98 Prozent.

Homeoffice: Die Vorteile für Unternehmen überwiegen

Obwohl viele Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit bieten, zumindest an einigen Tagen pro Woche im Homeoffice zu arbeiten, gibt es auch einige kritisch bewertete Punkte. Vor allem die interne Kommunikation und die Teamarbeit würden unter der verringerten Präsenz im Büro leiden. Zwei Drittel der befragten Unternehmen sehen hier eindeutige Nachteile, während nur sieben Prozent Vorteile erkennen. Weitere 27 Prozent sehen im Homeoffice weder negative noch positive Effekte für die interne Kommunikation und Teamarbeit. Tendenziell negativer schätzen die Unternehmen zudem die Folgen für die Produktivität und die Innovationsfähigkeit ein.

Die Vorteile scheinen allerdings zu überwiegen: Vor allem die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen wird positiv beurteilt – mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen sehen in hybriden Arbeitsmodellen in dieser Hinsicht einen Vorteil. Auch beim Recruiting erkennen viele Unternehmen positive Effekte: Mehr als die Hälfte gab an, dass es durch das Angebot von Homeoffice einfacher sei, Fachkräfte anzuziehen. Nur jedes zehnte Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Informationswirtschaft sieht in diesem Zusammenhang Nachteile.

Viele Unternehmen rechnen mit weiterem Anstieg

Was die Bindung von Mitarbeiter:innen betrifft, gehen die Meinungen auseinander: Mit 47 Prozent meint knapp die Hälfte der Befragten, dass Homeoffice hierfür Vorteile bietet, während rund jedes dritte Unternehmen auch mit negativen Effekten rechnet. Aufgrund der zahlreichen Vorteile wollen aber rund 90 Prozent der Unternehmen ihre Homeoffice-Angebote in den nächsten zwei Jahren beibehalten. Viele gehen sogar davon aus, dass sich die Anzahl der Mitarbeiter:innen im Homeoffice erhöhen wird. Im verarbeitenden Gewerbe rechnen 34 Prozent der befragten Unternehmen mit einem Anstieg. In der Informationswirtschaft, wo das Angebot ohnehin schon weit verbreitet ist, rechnen 29 Prozent mit einer weiteren Zunahme.

