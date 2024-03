Studien ergeben: Homeoffice macht glücklicher und produktiver – unter einer Bedingung

Seit der Covid-Pandemie ist das Homeoffice zu einem festen Bestandteil des Arbeitsalltags in vielen Büros geworden. Unterschiedliche Studien haben sich mit den Auswirkungen dieses neuen Arbeitsmodells auseinandergesetzt und zeigen auf, dass das Homeoffice durchaus Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen mit sich bringen kann.

Allerdings kommt es stark darauf an, ob die Arbeit von zu Hause aus freiwillig gewählt wird. Eine Studie hat bereits 2021 herausgefunden, dass das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter tendenziell abnehmen, wenn das Homeoffice zur Pflicht wird.

Wählen Mitarbeiter jedoch freiwillig das Arbeiten von zu Hause, tendieren das Wohlbefinden sowie die Gesundheit dazu, sich zu verbessern. Das trifft besonders dann zu, wenn die Mitarbeiter flexibel zwischen Homeoffice und Büro wählen können.

Im Homeoffice wird mehr gesnackt

Menschen, die im Homeoffice arbeiten, profitieren in der Regel von einem Zeitgewinn, da die tägliche Pendelzeit entfällt. Viele nutzen diese zusätzliche Zeit für Aktivitäten wie Spaziergänge oder Radtouren zum Supermarkt, wie eine Studie aus den USA zeigt.

Eine Untersuchung aus Japan ergab jedoch, dass im Homeoffice Tätige dazu neigen, mehr Chips oder Süßigkeiten zu naschen. Allerdings wurde auch ein Anstieg beim Verzehr von Lebensmitteln wie Früchten und Molkereiprodukten festgestellt.

Zudem tendieren Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, eher dazu, sich Mahlzeiten selbst zuzubereiten, was auf eine insgesamt bewusstere Ernährungsweise hindeuten könnte.

Pendelzeit wird für mehr Arbeit genutzt

Eine Studie des National Bureau of Economic Research zeigte, dass 43 Prozent der durch das Homeoffice eingesparten Pendelzeit in zusätzliche Arbeit investiert wird, was die Produktivität insgesamt steigert.

Allerdings wird auch ein Drittel dieser gewonnenen Zeit für Freizeitaktivitäten genutzt. Das Homeoffice scheint weltweit positive Effekte mit sich zu bringen, wenn es die Mitarbeiter frei wählen können.

Mehr zu diesem Thema Homeoffice Produktivität Personal