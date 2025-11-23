Remote Work als Privileg: Wer muss sich das Homeoffice verdienen?

Ivan Cossu hat Deskbird 2020 gemeinsam mit Jonas Hess gegründet. (Montage: Deskbird AG / t3n)

Remote ist ein Luxus, den man sich erarbeiten muss: Diese provokante These stellt Deskbird-CEO Ivan Cossu auf. Im Podcast t3n Interview spricht er darüber, wie aus seiner Sicht moderne Büroarbeit organisiert sein sollte.

Ist das Büro für Berufseinsteiger von Vorteil?

Laut Cossu lernen Berufseinsteiger im Büro schneller. Sie würden sich dort besser entwickeln. Die Arbeit im Homeoffice muss demnach erstmal erarbeitet werden: Personen mit mehr Berufserfahrung würden dann jedoch produktiver sein.

Der Deskbird-CEO achtet auch im eigenen Unternehmen auf regelmäßige vor Ort Treffen. Das sei besonders bei komplexen Aufgaben sinnvoll.

Deskbird selbst bietet eine gleichnamige Software an, die das Arbeitsplatz-Management unterstützen soll. Mitarbeitende buchen sich darüber ihren Schreibtisch im Office, Unternehmen behalten den Überblick über Anwesenheit und Flächenauslastung.

Fester Platz nur bei mehr Anwesenheit

Erfolgreiche Unternehmen bieten dabei laut Cossu Wahlmöglichkeiten an: Mitarbeitende entscheiden sich entweder für einen festen Arbeitsplatz mit drei bis vier Bürotagen oder für flexibles Desk-Sharing mit nur zwei Präsenztagen. Laut Cossu wählen 60 Prozent anfangs den festen Platz, nach einem Jahr kehrt sich das Verhältnis um.

Wichtig seien dabei generell Regelungen, die Teams partizipativ mitgestalten. Welche Reglungen Deskbird selbst gewählt hat und welche Tipps Cossu gibt, um Mitarbeiter wieder in Office zu holen, erfahrt ihr in der verlinkten Podcast-Episode.

