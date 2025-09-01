Anzeige
Homepod Mini spielt ungefragt Musik ab – Nutzer beschweren sich über Hardware-Defekt

Nach einigen Jahren Benutzung kommt es vor, dass der Touchsensor des kleinen Apple-Lautsprechers ausfällt. Das führt mitunter zu nervigen Problemen.

2 Min.
Homepod Mini spielt ungefragt Musik ab – Nutzer beschweren sich über Hardware-Defekt
Bunter Homepod Mini: Transfer zum iPhone. (Bild: Apple)

Immer mehr Besitzer des Homepod Mini berichten von einem ärgerlichen Problem: Der smarte Lautsprecher von Apple spielt mitten in der Nacht plötzlich Musik oder Podcasts ab, ohne dass jemand den Befehl dazu erteilt hätte. Die Berichte häufen sich seit etwa einem Jahr auf Reddit und in Apples offiziellen Support-Foren.

Der Grund für das unerwünschte Verhalten ist offenbar ein Hardware-Problem mit dem Touchsensor auf der Oberseite des HomePod mini. Über diesen Sensor lässt sich der Lautsprecher normalerweise steuern – zum Starten und Stoppen der Wiedergabe, für Siri-Anfragen, zum Zurücksetzen des Geräts oder zum Anpassen der Lautstärke.

Das Problem äußert sich auf zwei Arten: Zum einen startet der Homepod Mini völlig unerwartet die Musikwiedergabe – besonders störend, wenn dies mitten in der Nacht bei hoher Lautstärke geschieht. Zum anderen kann das Gerät in einer Reset-Schleife hängenbleiben, aus der es nicht mehr herauskommt, da es Berührungen nicht mehr korrekt identifiziert. Häufig treten beide Probleme nacheinander auf, wenn Nutzer versuchen, das „Geistermusik“-Problem durch einen Reset zu beheben.

Temporäre Lösung für die Reset-Schleife

Betroffene haben verschiedene Lösungsansätze ausprobiert. Manche versuchen, den Touchsensor mit Reinigungsalkohol zu säubern – jedoch mit begrenztem Erfolg. Auf Reddit berichten einige Nutzer, das Problem behoben zu haben, indem sie das Kabel des Touchsensors im Inneren des Geräts lösten. Diese rabiate Methode erfordert jedoch Spezialwerkzeug zum Öffnen des Homepod Mini und das Wiederverkleben des Bodens. Zudem funktioniert die Steuerung danach nur noch über verbundene Geräte wie iPhone, iPad oder Mac.

In der Redaktion der Kollegen von heise Mac & i trat die Reset-Schleife bei einem vier Jahre alten Gerät auf, nachdem versucht wurde, einen von der „Geistermusik“ betroffenen HomePod mini über die Home-App neu zu starten. Andere Nutzer berichten, dass der Reset-Modus auch mitten in der Nacht ohne erkennbaren Grund aktiviert werden kann. Eine temporäre Abhilfe bei einer Reset-Schleife kann sein, die Handfläche auf dem Gerät zu belassen, während das rote Reset-Licht leuchtet. Dadurch wird das Gerät tatsächlich zurückgesetzt und kann mit einem iPhone oder anderen Apple-Gerät neu konfiguriert werden. Allerdings können beide Fehler – die ungewollte Musikwiedergabe und die Reset-Auslösung – danach später erneut auftreten.

Ursache noch unklar, ältere Geräte betroffen

Das Problem tritt selbst bei kaum genutzten Geräten auf. Was genau den Fehler auslöst, ist noch unklar – möglicherweise zersetzt sich etwas im Inneren des Geräts. Gemeinsam ist den betroffenen Einheiten, dass sie zumeist bereits älter sind.

Da die 24-monatige Gewährleistung bei älteren Homepod Minis bereits abgelaufen ist, müssen Betroffene auf Kulanz hoffen. Ein kostenloses Austauschprogramm gibt es nicht. Eine Reparatur – was in der Praxis einem Geräteaustausch gleichkommt – kostet ohne Apple-Care-Plus-Versicherung 89 Euro für „sonstige Schäden“, wie Apple das nennt. Da der Verkaufspreis für einen neuen Homepod Mini je nach Farbe bei etwa 90 Euro liegt, ist eine Reparatur wirtschaftlich jedoch nicht sinnvoll.

