Homepod Mini und Apple TV: Was für neue Hardware noch im November spricht
Der HomePod Mini ist seit fünf Jahren technisch unverändert auf dem Markt – Apple hat lediglich neue Farben eingeführt. Das aktuelle Apple TV 4K der dritten Generation wurde vor drei Jahren veröffentlicht. Beide Geräte arbeiten mit veralteter Hardware.
Mögliche technische Verbesserungen beim Homepod Mini
Der aktuelle Homepod Mini basiert auf dem S5-System-in-a-Package (SiP), das Apple erstmals in der Apple Watch Series 5 verwendete. Ein Upgrade auf das seit 2023 genutzte S10-SiP würde den kompakten Lautsprechern deutlich mehr Leistung verleihen. Dies könnte eine Vorbereitung für eine verbesserte Siri-Funktionalität sein, auch wenn die vollständige Unterstützung von Apple Intelligence nicht zu erwarten ist. Ob Apple auch die Klangqualität verbessert, bleibt unklar.
Beim Apple TV 4K könnte Apple vom A12 Bionic auf den A18-Chip aus dem iPhone 16 umsteigen, was die Leistungsfähigkeit deutlich steigern würde. Experten halten dann eine Unterstützung für Apple Intelligence für möglich.
Hinweise auf neue Geräte
Was für die nahende Vorstellung neuer Hardware spricht: Der Lagerbestand beider Geräte geht laut Bloomberg zumindest in den USA zurück, während sie in deutschen Apple Stores weiterhin sofort verfügbar sind. Zudem bereiten die Retail-Stores des Unternehmens für den 11. November ein sogenanntes Overnight-Event vor. Bei solchen Events werden Ausstellungsmaterialien ausgetauscht und Produkte umplatziert, was Bloomberg zufolge „oft signalisiert, dass etwas Neues kommt“. Allerdings könnte es sich auch um Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft handeln.
Ein weiterer Hinweis: Apple hat für sein Streamingangebot Apple TV ein neues Intro mit Musik vom Künstler Finneas auf Youtube veröffentlicht. Der Konzern hat kürzlich das „Plus“ im Namen des Dienstes gestrichen. Das neue Design könnte auch auf ein neues Apple-TV-4K-Gerät hindeuten.
Immer wieder gab es zudem Gerüchte über eine integrierte Kamera für Facetime-Videoanrufe, auch wenn dies die Platzierung der Box im Wohnzimmer komplizierter machen könnte. Neue Macs oder iPads werden laut Bloomberg in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr vorgestellt.