Homepod Mini und Apple TV: Was für neue Hardware noch im November spricht

Der HomePod mini ist über fünf Jahre quasi unverändert auf dem Markt – bis auf neue Farben (Bild: Apple)

Der HomePod Mini ist seit fünf Jahren technisch unverändert auf dem Markt – Apple hat lediglich neue Farben eingeführt. Das aktuelle Apple TV 4K der dritten Generation wurde vor drei Jahren veröffentlicht. Beide Geräte arbeiten mit veralteter Hardware.

Anzeige Anzeige

Mögliche technische Verbesserungen beim Homepod Mini

Der aktuelle Homepod Mini basiert auf dem S5-System-in-a-Package (SiP), das Apple erstmals in der Apple Watch Series 5 verwendete. Ein Upgrade auf das seit 2023 genutzte S10-SiP würde den kompakten Lautsprechern deutlich mehr Leistung verleihen. Dies könnte eine Vorbereitung für eine verbesserte Siri-Funktionalität sein, auch wenn die vollständige Unterstützung von Apple Intelligence nicht zu erwarten ist. Ob Apple auch die Klangqualität verbessert, bleibt unklar.

Beim Apple TV 4K könnte Apple vom A12 Bionic auf den A18-Chip aus dem iPhone 16 umsteigen, was die Leistungsfähigkeit deutlich steigern würde. Experten halten dann eine Unterstützung für Apple Intelligence für möglich.

Anzeige Anzeige

Hinweise auf neue Geräte

Was für die nahende Vorstellung neuer Hardware spricht: Der Lagerbestand beider Geräte geht laut Bloomberg zumindest in den USA zurück, während sie in deutschen Apple Stores weiterhin sofort verfügbar sind. Zudem bereiten die Retail-Stores des Unternehmens für den 11. November ein sogenanntes Overnight-Event vor. Bei solchen Events werden Ausstellungsmaterialien ausgetauscht und Produkte umplatziert, was Bloomberg zufolge „oft signalisiert, dass etwas Neues kommt“. Allerdings könnte es sich auch um Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft handeln.

Ein weiterer Hinweis: Apple hat für sein Streamingangebot Apple TV ein neues Intro mit Musik vom Künstler Finneas auf Youtube veröffentlicht. Der Konzern hat kürzlich das „Plus“ im Namen des Dienstes gestrichen. Das neue Design könnte auch auf ein neues Apple-TV-4K-Gerät hindeuten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Immer wieder gab es zudem Gerüchte über eine integrierte Kamera für Facetime-Videoanrufe, auch wenn dies die Platzierung der Box im Wohnzimmer komplizierter machen könnte. Neue Macs oder iPads werden laut Bloomberg in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr vorgestellt.