Hongkong, München, Amsterdam: Wie viel Wohnfläche gibt es pro Person?
Die weltweite Urbanisierung schreitet voran – und mit ihr wächst der Druck auf den verfügbaren Wohnraum. Laut Daten der Vereinten Nationen lebten 2024 bereits 76 Prozent der EU-Bevölkerung in Städten, in Deutschland waren es sogar knapp 78 Prozent. In Nordamerika liegt der Urbanisierungsgrad mit über 83 Prozent am höchsten.
Deutschland, Hongkong, Monaco: Wie viele Menschen leben auf einem Quadratkilometer?
Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die räumliche Dichte: In Hongkong teilen sich 6.730 Menschen einen Quadratkilometer, in Deutschland sind es vergleichsweise moderate 241. Extremwerte wie in Monaco (25.732 Einwohner pro Quadratkilometer) zeigen, wie stark sich Urbanität auf die Flächennutzung auswirkt. Sowohl Hongkong als auch Monaco sind aufgrund ihrer geografischen Größe jedoch nur bedingt mit Flächenländern vergleichbar.
Neue Wohnkonzepte gegen Platzmangel in der Stadt
Der zunehmende Platzmangel spiegelt sich in der Wohnfläche wider. In Hongkong stehen pro Person durchschnittlich nur 13,9 Quadratmeter zur Verfügung – in München sind es 39,5, in Amsterdam sogar 48,8. Asiatische Metropolen wie Tokio (20 Quadratmeter) zeigen, wie stark Wohnraum durch Verdichtung und hohe Grundstückspreise limitiert ist. Aus diesem Grund entstehen vor allem im asiatischen Raum dauerhaft innovative, platzsparende Wohnkonzepte, die mittlerweile auch in Europa mehr und mehr adaptiert werden.
Die Daten machen deutlich: Urbanisierung ist ein globaler Megatrend – doch sie bringt Herausforderungen mit sich. Die Kombination aus wachsender Bevölkerungsdichte, begrenztem Wohnraum und steigenden Mietpreisen erfordert neue Konzepte für Stadtplanung, Architektur und das soziale Miteinander.
