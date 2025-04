Tech-Treffpunkt Hongkong: InnoEX und Electronics Fair setzen 2025 neue Maßstäbe

Vom 13. bis 16. April 2025 verwandelt sich das Hong Kong Convention and Exhibition Centre erneut in das Epizentrum für Technologie und Elektronik: Die InnoEX und die HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) öffnen ihre Tore – und bieten internationalen Tech-Profis, Einkäufern, Start-ups und Konzernen eine hochkarätige Bühne für Innovation, Networking und Business.

Organisiert vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) und dem Büro für Innovation, Technologie und Industrie der HKSAR-Regierung, gelten beide Veranstaltungen als Herzstücke der Business of Innovation & Technology Week (BIT Week). Die Messe-Doppelveranstaltung zieht jährlich zehntausende Besucher an – allein 2024 waren es rund 88.000 Fachbesucher aus 139 Ländern.

InnoEX: Asiens Zukunftslabor

Die InnoEX gilt als Hotspot für Zukunftstrends und bahnbrechende Technologien. In diesem Jahr stehen Themen wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Cybersicherheit, intelligente Mobilität und die aufkommende Low Altitude Economy im Fokus. Technologielösungen, die das Leben smarter machen, werden von Innovatoren aus aller Welt vorgestellt – praxisnah, zukunftsweisend und branchenübergreifend.

Besonders spannend: die vier Thementage, an denen Branchengrößen Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Lösungen für KMU geben. In 2024 nahmen rund 460 Aussteller teil – Tendenz steigend.

Electronics Fair: Vom Smart Home bis zur Health Tech

Die parallel stattfindende 21. HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) gilt als eine der weltweit führenden Plattformen für Unterhaltungselektronik, Smart Tech und IoT. Mit über 2.500 Ausstellern (2024) bietet die Messe auch 2025 wieder ein gigantisches Portfolio – von Smart Home-Lösungen, über Wearables und Health Tech, bis hin zu Produkten mit 5G-, Robotik-, Virtual-Reality- und Energiespeichertechnologien.

In der renommierten Tech Hall und der Hall of Fame zeigen internationale Marken, wie moderner Lifestyle und innovative Technik zusammenfinden. Von Consumer Electronics bis Umweltlösungen ist hier alles vertreten, was die Tech-Welt bewegt.

Startup-Zone & Konferenzen: Bühne für junge Innovationen

Die gemeinsam mit der InnoEX kuratierte Startup-Zone hebt Newcomer auf das internationale Parkett. Über 60 Start-ups aus u. a. Hongkong, Kanada und Korea präsentierten im Vorjahr smarte Lösungen in den Bereichen Digital Health, IoT und Digital Business. Auch 2025 sind Pitch-Wettbewerbe, Investor-Meetings und Produktdemos fest eingeplant.

Ein Teilnehmer ist Whale TV Pte. Ltd. aus Singapur. Mit der Marke Uhale will das Unternehmen digitale Bilderrahmen neu denken und als smarte Lösung präsentieren, die Familien durch das Teilen von Fotos und Videos näher zusammenbringt. „Die Messe bietet eine unglaubliche Gelegenheit, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und mit Schlüsselakteuren der Consumer-Electronics- und Smart-Home-Branche in Kontakt zu treten“, so das Unternehmen. Die Teilnahme im Vorjahr habe zu wertvollen Partnerschaften geführt.

Begleitet wird das Messe-Duo von sechs hochkarätig besetzten Konferenzen, Keynotes und Networking-Events, bei denen Vordenker und Branchenführer die Tech-Zukunft diskutieren.

Kostenlos registrieren

Wer die Tech-Zukunft hautnah erleben möchte, kann sich bereits jetzt als Fachbesucher kostenlos registrieren: