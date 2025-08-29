Anzeige
News
Honor Magic V5: Ultradünnes Foldable, doch die Kamera ist massiv

Honor bringt sein neues faltbares Smartphone Magic V5 nach Europa. Das Gerät ist an der dünnsten Stelle nur 8,9 Millimeter dick – allerdings ohne das wuchtige Kameramodul einzurechnen.

2 Min.
Honor Magic V5: Ultradünnes Foldable, doch die Kamera ist massiv

Flach gemacht: Honor Magic V5 (Bild: Honor).

Der chinesische Handy-Hersteller Honor hat sein neues Foldable Magic V5 nun auch für den europäischen Markt in Planung. Das faltbare Smartphone wurde bereits vor einigen Monaten in China angekündigt und löst hierzulande das Magic V3 ab, das zur IFA 2024 erschien. Eine V4-Version gibt es nicht, da die Zahl 4 in China als Unglückszahl gilt.

Dünn nur ohne Kameramodul

Mit einer Gehäusedicke von 8,9 Millimetern (zusammengeklappt) liegt das Magic V5 auf einem Niveau mit der Konkurrenz: Das Oppo Find N5 ist 8,93 Millimeter dick, Samsungs Galaxy Z Fold 7 etwa 8,9 Millimeter. Diesen geringen Umfang erreicht jedoch nur die „Warmweiß“-Variante des Magic V5. Die anderen Ausführungen, teilweise mit veganem Leder überzogen, sind laut Honors Website 9 Millimeter dick.

Was Honor bei diesen Angaben nicht erwähnt: Das massive Kameramodul auf der Rückseite ragt deutlich aus dem Gehäuse heraus. Auf Produktbildern wirkt es beinahe doppelt so dick wie das Smartphone selbst – ein notwendiger Kompromiss für die verbauten großen Kamerasensoren.

Geringes Gewicht und verbesserter Staubschutz

Bemerkenswert ist das geringe Gewicht des Magic V5. Mit 217 Gramm (Warmweiß) bzw. 222 Gramm (andere Farben) ist es leichter als manches klassische High-End-Smartphone – zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S25 Ultra wiegt 218 Gramm, Apples iPhone 16 Pro Max sogar 227 Gramm.

Bei der Schutzart hat Honor nachgebessert: Während das Magic V3 nur nach IPx8 zertifiziert war (wasserdicht, aber nicht staubgeschützt), bietet das Magic V5 nun IP58-Schutz. Es ist damit zumindest teilweise gegen Staub abgedichtet, erreicht aber nicht den IP68-Standard von Googles Pixel 10 Pro Fold und Oppos Find X5.

Gute technische Ausstattung

Das Magic V5 verfügt über aktuelle High-End-Technik. Im Inneren arbeitet Qualcomms neuester Topchip Snapdragon 8 Elite, unterstützt von 12 bis 16 Gigabyte RAM. Der interne Speicher reicht je nach Ausführung von 256 Gigabyte bis zu einem Terabyte.

Das flexible Innendisplay misst 7,95 Zoll (Auflösung: 2.352 × 2.172 Pixel) und ist damit minimal größer als der 7,92-Zoll-Bildschirm des Vorgängers. Das Außendisplay kommt auf 6,43 Zoll. Die globale Peak-Helligkeit beträgt beim Außenbildschirm 1.800 Nits, beim Innendisplay 1.300 Nits. Bei HDR-Inhalten erreichen beide LTPO-OLED-Bildschirme bis zu 5.000 Nits und bieten Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz.

Großer Akku trotz schlankem Design

Trotz der geringen Gehäusedicke hat Honor einen 5.820-mAh-Akku im Magic V5 untergebracht, der offenbar aus zwei Zellen besteht. Interessanterweise verfügt die Variante mit 16 Gigabyte RAM und einem Terabyte Speicher über einen noch größeren Akku mit 6.100 mAh. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Z Fold 7 hat nur einen 4.400-mAh-Akku.

Das Magic V5 unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 66 Watt und kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt, sofern ein passendes Ladedock verwendet wird.

Das zahlt Ihr für das flache Foldable

In Deutschland liegt der Preis des neuen Honor-Foldables bei knapp 2.000 Euro. Bis zum 30. September 2025 gewährt die Firma im eigenen Shop aber einen Sofortrabatt von 300 Euro.

Im Lieferumfang sind zudem ein 66-Watt-Netzteil, ein Stylus und ein kostenloser Displaytausch innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf enthalten – offenbar fürchtet der Hersteller Bruchunfälle beziehungsweise möchte Kunden die Angst davor nehmen.

 

