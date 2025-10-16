Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Honor zeigt ungewöhnliches Smartphone: Warum dieses Telefon auch ein kleiner Roboter ist

Honor präsentiert ein neues Smartphone-Konzept mit einer beweglichen Kamera, die aus dem Gehäuse herausfahren kann: das „Robot Phone“.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Honor zeigt ungewöhnliches Smartphone: Warum dieses Telefon auch ein kleiner Roboter ist

Honors Robot Phone mit beweglicher Kamera (Bild: Honor)

Das auffälligste Merkmal des neuen Robot Phone des chinesischen Herstellers Honor ist die Gimbal-Kamera, die aus der Rückseite des Smartphones herausfahren kann. Diese kardanisch gelagerte Kamera – also eine Kamera, die sich in alle Richtungen drehen kann und so für wackelfreie Bilder sorgt – soll Aufnahmen aus nahezu jedem Winkel ermöglichen. Im Ruhezustand verbirgt sie sich hinter einer Schutzklappe, die per Schiebemechanismus geöffnet werden kann.

Anzeige
Anzeige

Das gezeigte Smartphone-Modell wirkt auf den ersten Blick wie ein relativ dickes, herkömmliches Telefon. Statt des üblichen Honor-Logos trägt es auf der Rückseite derzeit noch ein Alpha-Symbol, das für die Unternehmensvision „Alpha Plan“ steht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

KI-Funktionen für den Alltag

In einem Teaser-Video demonstriert Honor verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Gimbal-Kamera in Kombination mit KI-Funktionen. Die ausfahrbare Kamera soll etwa als Modeberater fungieren, Selfies aus optimalen Winkeln aufnehmen oder in der Brusttasche platziert die Umgebung erfassen. Weitere gezeigte Szenarien: Das Smartphone spielt Babys mit Kinderstimme Einschlaflieder vor oder fotografiert nachts den Sternenhimmel.

Anzeige
Anzeige

Die Idee einer beweglichen Kamera ist nicht neu. Bereits 2019 verbaute OnePlus im 7 Pro eine versenkbare Selfiekamera. Diese Lösung konnte sich jedoch nicht durchsetzen, vermutlich wegen der höheren Anfälligkeit mechanischer Komponenten und der damit verbundenen Produktionskosten.

Empfehlungen der Redaktion

Teil einer größeren Vision

Das Robot Phone ist Teil von Honors „Alpha Plan“, einer strategischen Roadmap, die das Unternehmen Anfang des Jahres auf dem Mobile World Congress (MWC) vorgestellt hat. Honor will sich damit vom reinen Smartphone-Hersteller zum Anbieter eines „umfassenden KI-Geräte-Ökosystems“ entwickeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Plan umfasst die Entwicklung intelligenter Geräte, den Aufbau eines KI-Ökosystems und langfristig die Schaffung einer „intelligenten Welt“. Honor plant, in den nächsten fünf Jahren 10 Milliarden US-Dollar in KI-Entwicklung zu investieren. Weitere Details zum Robot Phone will Honor auf dem MWC 2026 enthüllen. Bislang zeigt der Hersteller das Gerät nur in computergenerierter Form.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

Pixel 6 und 6 Pro
11 Bilder ansehen
Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Smartphone Künstliche Intelligenz Roboter Android
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren