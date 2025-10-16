Honor zeigt ungewöhnliches Smartphone: Warum dieses Telefon auch ein kleiner Roboter ist

Das auffälligste Merkmal des neuen Robot Phone des chinesischen Herstellers Honor ist die Gimbal-Kamera, die aus der Rückseite des Smartphones herausfahren kann. Diese kardanisch gelagerte Kamera – also eine Kamera, die sich in alle Richtungen drehen kann und so für wackelfreie Bilder sorgt – soll Aufnahmen aus nahezu jedem Winkel ermöglichen. Im Ruhezustand verbirgt sie sich hinter einer Schutzklappe, die per Schiebemechanismus geöffnet werden kann.

Das gezeigte Smartphone-Modell wirkt auf den ersten Blick wie ein relativ dickes, herkömmliches Telefon. Statt des üblichen Honor-Logos trägt es auf der Rückseite derzeit noch ein Alpha-Symbol, das für die Unternehmensvision „Alpha Plan“ steht.

KI-Funktionen für den Alltag

In einem Teaser-Video demonstriert Honor verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Gimbal-Kamera in Kombination mit KI-Funktionen. Die ausfahrbare Kamera soll etwa als Modeberater fungieren, Selfies aus optimalen Winkeln aufnehmen oder in der Brusttasche platziert die Umgebung erfassen. Weitere gezeigte Szenarien: Das Smartphone spielt Babys mit Kinderstimme Einschlaflieder vor oder fotografiert nachts den Sternenhimmel.

Die Idee einer beweglichen Kamera ist nicht neu. Bereits 2019 verbaute OnePlus im 7 Pro eine versenkbare Selfiekamera. Diese Lösung konnte sich jedoch nicht durchsetzen, vermutlich wegen der höheren Anfälligkeit mechanischer Komponenten und der damit verbundenen Produktionskosten.

Teil einer größeren Vision

Das Robot Phone ist Teil von Honors „Alpha Plan“, einer strategischen Roadmap, die das Unternehmen Anfang des Jahres auf dem Mobile World Congress (MWC) vorgestellt hat. Honor will sich damit vom reinen Smartphone-Hersteller zum Anbieter eines „umfassenden KI-Geräte-Ökosystems“ entwickeln.

Der Plan umfasst die Entwicklung intelligenter Geräte, den Aufbau eines KI-Ökosystems und langfristig die Schaffung einer „intelligenten Welt“. Honor plant, in den nächsten fünf Jahren 10 Milliarden US-Dollar in KI-Entwicklung zu investieren. Weitere Details zum Robot Phone will Honor auf dem MWC 2026 enthüllen. Bislang zeigt der Hersteller das Gerät nur in computergenerierter Form.

