Gravierende Sicherheitslücke in Schlüsselkarten: So können Hacker sich Zugang zu Hotelzimmern verschaffen

Ein Sicherheitsforscher hat eine gravierende Sicherheitslücke in Schlüsselkarten entdeckt. Diese kommen bei zahlreichen Hotels in Europa, den USA und in Indien zum Einsatz. Hacker:innen können die Schlüsselkarte ganz einfach klonen und sich Zugang zu Zimmern verschaffen.