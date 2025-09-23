Housing-as-a-Service: In diesen japanischen Zimmern versteckt sich die Zukunft des Wohnens

Takanori Akimoto wohnt zur Probe in der Zukunft. Auf den ersten Blick wirkt seine befristete Bleibe wie eine kleine japanische Familienwohnung: 39 Quadratmeter misst sie, und sie befindet sich in Akabane, einem Viertel im Norden Tokios. Es gibt eine kleine Küche, ein Mini-Kinderzimmer, ein Bad, ein WC und ein kleines Wohnzimmer mit Esstisch, Sofa und Einbauschrank. Doch dann drückt Akimoto auf eine Schaltfläche seines Tablets und die Wohnung verwandelt sich.