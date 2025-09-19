Huawei Freebuds 6 im Test: Guter Klang, bequem – doch dieses wichtige Feature enttäuscht

Ich arbeite mit einem Mac, einem iPhone und einem iPad. Airpods sind deswegen die Kopfhörer der Wahl für mich. Einmal koppeln, überall nutzen. Das ist praktisch. Kritisch wird es erst bei einem Neukauf. Denn preiswert sind die Apple-Hörer nicht. 149 Euro kostet das günstigste Paar – ohne aktive Geräuschunterdrückung. Teurer wird es, wenn man die Umgebung akustisch ausblenden möchte, weil man in der Bahn oder auch mal im Office Ruhe braucht – so wie ich. Mindestens 200 Euro werden fällig. Bei den Huawei Free Buds 6 kommt man deutlich günstiger weg. Für 139 Euro sind Kopfhörer zu haben. Noise Cancelling ist inklusive, ein interessantes Design auch.

Anzeige Anzeige

Huawei Freebuds 6 sind klein und doch auffällig

Während man aktuelle Airpods und andere In-Ears schnell mal übersehen kann, sind die Free Buds 6 deutlich auffälliger. Wie Tropfen hängen sie aus den Ohren. Schlimm? Nicht wirklich. Man selbst sieht ja nicht. Außerdem sind die In-Ears ziemlich bequem. Anstatt sich die Buds in den Gehörgang zu schieben, liegen sie als sogenannte Open-Ear-Kopfhörer davor. Das bedeutet weniger Druck im Ohr und ist sehr angenehm.

Außerdem ist der Halt gut. Egal, ob ich am Schreibtisch sitze und arbeite, spazieren gehe oder Sport treibe, die Freebuds sitzen fest an Ort und Stelle. Für Nutzer:innen, bei denen das nicht der Fall sein sollte, legt Huawei Gummistöpsel bei, die den Halt verbessern sollen. Die wirken allerdings nicht sehr hochwertig und sind zudem schwer passgenau anzubringen. Ich habe sie zum Glück nicht gebraucht.

Anzeige Anzeige

Zum weiteren Lieferumfang gehört ein eiförmiges Ladecase, das die Buds je nach Nutzungszenario zwischen 24 und 36 Stunden mit Strom versorgen kann. Wie lange die Stöpsel am Stück durchhalten, kommt ebenfalls darauf an, wozu man die In-Ears verwendet. Beim Musikhören ohne Geräuschunterdrückung sollen es 5,5 und mit vier Stunden sein. Mit der Stoppuhr saß ich nicht daneben, eine Ladung reichte aber locker für einen halben Arbeitstag. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung.

Spaß-, App- und Geräuschbremsen

Aber wie klingen sie denn nun? Im Einsatz zeichnen die Freebuds ein sehr sauberes Klangbild mit guten Details. Egal ob Popsongs von Taylor Swift oder Rockklassiker wie Hells Bells von ACDC, die Huawei-Stöpsel (oder -Tropfen) bringen alles gut rüber. Podcasts sind ebenfalls gut verständlich. Nur bei Hiphop-Tracks dürften die Bässe gern kräftiger sein. Bei X gonna give it to you von DMX oder X von Xzibit deuten die Freebuds zwar an, dass da irgendwo Bässe sein sollen. So ein richtiges Gefühl dafür bekommt man aber nicht. Schade!

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nachdrehen könnte man theoretisch in der zugehörigen App. Die gibt es allerdings nicht in Googles Play-Store. Stattdessen muss man sie manuell beim Hersteller herunterladen. Kein leichtes Unterfangen. Gleich zwei Sicherheitsmechanismen verhinderten die Installation auf einem Samsung-Testgerät. Selbst, als ich beide deaktiviere, warnt das Smartphone noch, dass es sich um eine veraltete App handelt. Ich muss aktiv bestätigen, dass ich eine potenziell unsichere App installieren will. Keine gute Werbung für den Hersteller, der auf seiner Webseite noch Reklame für Sicherheit und Privatsphäre macht.

Immerhin: Aus dem App-Store auf dem iPhone kann man sie problemlos laden. Am einfachsten haben es aber Besitzer:innen von Huawei-Smartphones und Tablets, die die App einfach aus dem App-Gallery genannten Store installieren können. Sie profitieren auch von der einfachen Kopplung im Apple-Stil. Case öffnen, Verbinden antippen – und gut. Alle anderen müssen den Button am Gehäuse gedrückt halten und den Umweg übers Bluetooth-Menü des Smartphones gehen. Aber das nur am Rande.

Anzeige Anzeige

Trotz aller Unwägbarkeiten lohnt sich die Installation der App. Denn nur darüber gibt es Firmware-Updates für die Buds. Zudem kann man hier aus diversen Soundmodi auswählen, auch wenn die Bassverstärkung die Bässe kaum nennenswert verbessert. Zusätzlich ist es möglich, die Gestensteuerung einzusehen. Ganz selbsterklärend ist sie nicht. Zweimal tippen für Play oder Pause, dreimal tippen, um zum nächsten Track zu springen, nach oben wischen um die Lautstärke zu erhöhen und getippt halten, um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Wegen der glatten Oberfläche der Buds klappt all das auch noch selten auf Anhieb.

Der größte Kritikpunkt an den Freebuds 6 ist aber die Geräuschunterdrückung. Durch die offene Baumform merkt man davon kaum etwas. Weil die Freebuds nicht richtig abdichten, dringen Geräusche ohne Probleme in den Gehörgang. Nervig, wenn man in der Bahn die Umgebung ein wenig ausblenden will. Auch beim Sport macht sich der Umstand bemerkbar. ANC spielt hier nur nur eine untergeordnete Rolle. Egal, ob das Feature ein- oder ausgeschaltet ist: Joggt man an einer Straße entlang, hört man nichts mehr von dem, was die Kopfhörer eigentlich wiedergeben sollten. Die Aussicht auf ANC sollte also nicht zum Kaufgrund werden.

Fazit: Vor allem für eine Zielgruppe

Wer ohnehin schon Huawei-Geräte besitzt, ist bei den Freebuds 6 klar im Vorteil. Nur bei Gadgets des Herstellers profitiert man von der einfachen Kopplung. Mit der App dürfte es weniger Probleme geben als unter Android. Darüber hinaus eignen sich die In-Ears aber für alle, die Wert auf ein sauberes Klangbild bei der Musik und eine Akkulaufzeit, aber weniger auf eine gut funktionierende Geräuschunterdrückung legen. Der Sitz ist überdies bequem, der Preis gerade noch fair.

Anzeige Anzeige

Persönlich wäre mir als Android-Nutzer der Aufwand für die Installation der App zu unbequem. Als Apple-Nutzer vermisse ich den Komfort. Zwar lassen sich die Buds auch mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln. Sie tun sich aber schwer damit, zuverlässig selbstständig zur Musikausgabequelle zu wechseln. Da bin ich von den Airpods besseres gewohnt.