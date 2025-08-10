​​In der Bahn, auf dem Parkplatz, im Supermarkt: Videoüberwachung ist heute allgegenwärtig, auch auf öffentlichen Plätzen. Seitens der Polizei geschieht dies schwerpunktmäßig aus kriminalpräventiven Gründen. Jetzt plant die niedersächsische Landesregierung ein neues Polizeigesetz, das den Einsatz von KI bei der Videoüberwachung ermöglichen soll. Ein autoritärer Albtraum oder ein sinnvolles Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung?

Der AI Act und die biometrische Überwachung

Mit dem geplanten Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Videoüberwachung rückt auch die rechtliche Dimension in den Fokus. Denn auf europäischer Ebene versucht die EU mit dem AI Act, klare Regeln für genau solche Technologien zu schaffen. Durch diesen Rechtsrahmen wird die Biometrische Fernidentifizierung im öffentlichen Raum für die Strafverfolgung eigentlich untersagt. Im Rat der EU hat sich die Bundesregierung jedoch dafür eingesetzt, biometrische Überwachung zumindest in Teilen zu erlauben.

Wird ein solches KI-System in eine Überwachungskamera integriert, können individuelle Körpermerkmale im öffentlichen Raum in Echtzeit erfasst, mit Datenbanken abgeglichen und so Personen identifiziert werden. Zu den biometrischen Daten zählen Gesichter, Stimmen und Bewegungsmuster. Im Fall der Videoüberwachung trifft eine sehr große Menge an Bilddaten auf neuronale Netze: Mit diesen sei es möglich, diese persönlichen Merkmale zu sammeln und in Datenbanken zu speichern. Bei der nächsten Überprüfung der Identität wird das Merkmal – etwa das Gesicht – erneut erfasst und die generierte Zahlenfolge an die Datenbank gesendet, um nach Übereinstimmungen zu suchen.

Im AI Act sind gemäß Artikel 5 folgende Regeln festgehalten, die die Echtzeiterfassung biometrischer Daten regulieren. Die KI-Videoüberwachung in Echtzeit ist erlaubt, wenn:

nach Menschen gesucht wird, die zum Beispiel Opfer von Entführung oder sexueller Ausbeutung geworden sind,

ein vorhersehbarer terroristischer Anschlag verhindert werden kann,

zur Identifizierung von Verdächtigen bei schweren Straftaten beigetragen werden kann.

Für die nachträgliche KI-Analyse von Videomaterial sind die Vorschriften weniger streng. In diesem Fall dürfen biometrische Verfahren auch ohne vorherige richterliche Genehmigung eingesetzt werden. Es reicht, wenn die Erlaubnis binnen zwei Tagen nachträglich eingeholt wird.

KI-Überwachung zwischen Land und Bund

Laut der Hannoverschen Allgemeinen (HAZ) soll die intelligente Überwachung zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten zum Einsatz kommen: Ziehe dort jemand ein Messer, nähere sich ein Auto oder es gebe einen herrenlosen Koffer, würde das KI-System Alarm schlagen. Im ersten Fall könnte das Tool noch in gängigen Datenbanken nach der verdächtigen Person suchen.

Sollte Niedersachsen die geplante Gesetzesänderung umsetzen, wäre es in Deutschland Vorreiter. Aber der Bund könnte bald nachziehen. Mit dem sogenannten „Sicherheitspaket“ ist schon Ähnliches in Planung – und das im dritten Anlauf. Die bisherigen Gesetzesentwürfe wurden wegen datenschutzrechtlicher Bedenken abgelehnt und werden jetzt erneut vorgelegt. Schon 2023 hat sich die Ampel-Regierung für biometrische Erkennung im öffentlichen Raum ausgesprochen. Sie haben den ersten Entwurf dieses Sicherheitspakets vorgelegt – trotz gegenteiliger Versprechen im Koalitionsvertrag.

Die deutsche Polizei könnte, sofern die Gesetze beschlossen werden, auf digitale Werkzeuge wie die Gesichtssuchmaschinen Clearview AI oder PimEyes zurückgreifen. Diese suchen im Netz nach Bildern und erstellen daraus umfangreiche Datenbanken mit biometrischen Profilen. Expert:innen stufen deren Verwendung als rechtswidrig ein.

Die Polizei sieht das anders. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht sich für die Etablierung von KI-Videoüberwachung aus. Der Vorsitzende der Bundespolizei der GdP, Andreas Roßkopf, erklärt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass durch den Einsatz smarter Videoüberwachung Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig erkannt und Straftaten in öffentlichen Räumen verhindert werden könnten.

Kriminalprävention ist das eine, Datenschutz und die Rechte der Bürger:innen das andere. Kritiker:innen sehen eine Gefahr für Grundrechte und Demokratie und warnen vor dem Schädigungspotenzial, das solche KI-Systeme haben können. Die biometrische Überwachung könnte demnach die Rechte auf informationelle Selbstbestimmung und freie Meinungsäußerung einschränken. Gleichzeitig sehen Kritiker:innen die Gefahr, dass die Kontrolle der Exekutive reduziert wird und sich die Macht auf immer weniger Menschen konzentriert.

Eine wichtige Rolle spielt dabei der Zeitpunkt, ab wann eine Überwachung als „nachträglich“ gilt. Laut KI-Verordnung bedeutet „Echtzeit“ eine Verarbeitung „ohne erhebliche Verzögerung“. Was darunter genau zu verstehen ist, geht aus der Verordnung jedoch nicht hervor. Schon eine Verzögerung von wenigen Sekunden könnte je nach Auslegung ausreichen, damit Behörden strengere Regelungen für die Echtzeitüberwachung umgehen.

Hinzu kommt, dass die smarten Systeme qualitative Mängel in den Trainingsdaten aufweisen können und womöglich falsche Ergebnisse liefern. Ein „falsch positiver“ Fehler tritt auf, wenn das System eine Eingabe fälschlicherweise einer nicht passenden Vorlage zuordnet. Bei einem „falsch negativen“ Fehler hat das System eine Übereinstimmung zwischen einer Eingabe und einer passenden Vorlage nicht erkannt.

So kritisiert zum Beispiel die Juristin Clara Bünger der Linkspartei den neu vorgelegten Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Büngers Ansicht nach würde dieses Gesetz niemandem Sicherheit bringen und auch keine Terroranschläge verhindern. „Mehr Befugnisse für die Polizei, weniger Grundrechte. Das schafft keine Sicherheit, sondern ist inakzeptabel und rechtlich bedenklich“, sagt sie im Bundestag. Das Zentrum für digitalen Fortschritt kritisiert das Vorhaben des niedersächsischen Innenministeriums ebenso scharf: „Die niedersächsische Landesregierung scheint mitten in der größten Bedrohung durch rechtsextreme Kräfte in der Geschichte der Bundesrepublik eine umfassende Überwachungsinfrastruktur aufbauen zu wollen, die dem Missbrauch Tür und Tor öffnet“ heißt es in einer Pressemitteilung.

Grenzenlose Massenüberwachung in Smart Cities?

Smarte Systeme zur Videoüberwachung sind negativ konnotiert, aber auch im Smart-City-Kontext relevant. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik definiert eine Smart City als eine Stadt, in der intelligente Technologie verwendet wird, um eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Lebenswelt zu schaffen. In Deutschland sind zur Zeit 73 Smart-City-Modellprojekte aktiv.

Ein sehr großer Teil solcher Projekte weltweit sind in China zu finden, wobei sich diese stark von den Smart City Gedanken der deutschen Modellprojekte unterscheiden. Hier geht es nicht nur um Ideen wie selbstfahrende Busse, sondern auch um den Ausbau einer umfangreichen KI-gestützten Massenüberwachung. Dazu gehört zum Beispiel die Xiongan New Area: Das Hinterland in der Nähe von Peking wird in eine Hightech-Smart-City verwandelt, seit 2017 komplett neu gebaut und als Stadt der Zukunft bezeichnet.

Kritiker:innen sehen die Smart Cities nicht als sozial nachhaltiges Konstrukt mit Vorteilen für die Bevölkerung, sondern als Überwachungsstädte, die die gezielte Überwachung und Steuerung der Bevölkerung ermöglichen. Robin Li, CEO von Chinas größter Suchmaschine Baidu, argumentiert öffentlich, dass Chines:innen offener und weniger sensibel seien, wenn es um Datenschutz geht. „Wenn sie ihre Privatsphäre gegen Komfort, Sicherheit und Effizienz eintauschen können, sind sie in vielen Fällen dazu bereit“, so Li. Für diese Aussagen wurde der CEO scharf kritisiert – auch von der chinesischen Bevölkerung.

Der chinesische Tech-Konzern Huawei ist mittendrin

Öffentliche Orte unter dem Deckmantel Smart City mit Systemen zur Massenüberwachung auszustatten, ist längst kein Phänomen mehr, das nur in China zu finden ist. Das chinesische Unternehmen Huawei vertreibt entsprechende Technologie weltweit unter dem Versprechen, Städte nicht nur zu Smart, sondern zu „Safe Cities“ zu machen. Der Tech-Konzern exportiert seine Produkte zum Beispiel nach Serbien und das Vereinigte Königreich. Teile der serbischen Hauptstadt Belgrad werden bereits vollständig überwacht. Die smarten Kameras im Zentrum der Hauptstadt sind die ersten von mehreren Tausend, die die Stadt im Rahmen einer umfassenden „Safe City“-Partnerschaft mit Huawei installieren will.

Dabei wird auch über die Konsequenzen der massenhaften Speicherung von Daten diskutiert. In diesem Kontext geht es nicht nur um Persönlichkeitsrechte, sondern auch um die erhöhte Gefahr von Cyber-Angriffen. Ein erfolgreicher Angriff auf die gesammelten Daten kann beispielsweise Identitätsdiebstahl sowie Finanzbetrug zur Folge haben. Möglich ist außerdem der Vertrauensverlust in die städtische KI-Infrastruktur.

Zwischen Sicherheit und Freiheit

Nicht zu vergessen ist, dass Softwareunternehmen, wie das US-amerikanische Palantir, mit ihrem Programm „Gotham“ bereits Fuß in der deutschen Polizeiarbeit gefasst haben. Die KI-Software des Unternehmens analysiert große Datenmengen über verschiedene verknüpfte Quellen hinweg, stellt Verbindungen her und erkennt Muster.

Die Länder Hessen, NRW und Bayern haben Verträge mit dem umstrittenen US-Unternehmen geschlossen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat Verfassungsbeschwerde gegen das novellierte Hessische und Bayrische Polizeigesetz eingereicht. Auch Baden-Württemberg soll einen Vertrag mit Palantir geschlossen haben. Das Problem: Es gebe in Baden-Württemberg keine rechtliche Grundlage, die die Nutzung von Palantir-Software erlaubt.

Ob die Integration smarter Videoüberwachung und Analyseprogrammen wie „Gotham“ in die Polizeiarbeit demokratischen Gesellschaften schadet oder zur Kriminalprävention beiträgt, wird umstritten bleiben. Der Einsatz solcher Technologien wirft grundlegende Fragen zum Verhältnis von Sicherheit und Freiheit auf.