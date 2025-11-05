Anzeige
Humanoide Roboter: Bei Tesla sollen Mitarbeiter tanzen, um Optimus zu trainieren

Tesla-Chef Elon Musk sieht in Optimus „das größte Produkt aller Zeiten“. Um den humanoiden Roboter auf menschliche Bewegungen zu trainieren, müssen Datensammler:innen allerdings absurde Aufgaben ausführen.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Wie hart ist das Training humanoider Roboter wirklich? (Foto: Shutterstock / Robert Way)

Teslas Roboter Optimus soll schon bald in der Lage sein, menschliche Bewegungen natürlich nachzuahmen. Der Weg dorthin ist allerdings lang und steinig. Wie Business Insider berichtet, müssen Datensammler:innen sich für den Roboter körperlich verausgaben – manche müssen sogar für ihn twerken.

Das Optimus-Training ist hart – und oft auch absurd

Tesla-Chef Elon Musk hat den humanoiden Roboter als eines der entscheidenden Produkte des Unternehmens definiert. Er plant, eine Million Modelle pro Jahr zu produzieren, und prognostiziert sogar, dass Optimus bis zu 80 Prozent des Unternehmenswerts von Tesla ausmachen könnte. Während einer Telefonkonferenz sagte Musk, dass Optimus „das Potenzial hat, das größte Produkt aller Zeiten zu sein“. Der Roboter sei schon jetzt rund um die Uhr in der technischen Zentrale des Unternehmens präsent. Langfristig soll Optimus eine Vielzahl von Aufgaben erledigen und dadurch auch Fabrikarbeiter:innen oder Haushaltshilfen ersetzen.

Bei der Ausbildung ist Teslas Optimus allerdings immer noch auf menschliche Hilfe angewiesen. Viele der Mitarbeiter:innen berichteten von strapaziösen, achtstündigen Schichten, in denen sie Alltagsbewegungen hunderte Male wiederholen müssen. Sie ziehen Vorhänge auf und wischen einen Tisch ab. Zwei der Befragten sagten, sie hätten Ringe nach Farbe und Größe ordnen müssen – eine Aufgabe, die eigentlich von Kleinkindern erledigt wird. Noch absurder: Einige sollten auch twerken oder den Hühnertanz vorführen. Das Ziel besteht darin, Daten von natürlichen Bewegungen zu sammeln, um Optimus damit zu trainieren. Zwischenzeitlich sollen sogar 100 Personen daran beteiligt gewesen sein.

Optimus ist auf menschliche Beispiele angewiesen

Zu Beginn wurden hauptsächlich sogenannte Motion-Capture-Anzüge verwendet, um Optimus menschliche Bewegungen beizubringen. Inzwischen werden allerdings nur noch Kameras verwendet, um die Bewegungen aufzuzeichnen. Laut Business Insider folgte dieser Strategiewechsel auf den Weggang von Milan Kovac, der bis Juni das Optimus-Projekt leitete. Manche Datensammler:innen werden auch mit Handschuhen ausgestattet, die die feinen Bewegungen in Händen und Fingern erfassen sollen. Diese waren Berichten zufolge für Tesla lange ein Problem, weshalb sich zwischenzeitlich unzählige Roboter ohne Hände in den Fabriken gestapelt haben sollen. Auch Musk selbst gibt zu, dass die Entwicklung der Hände „eine unglaublich schwierige technische Herausforderung“ gewesen sei.

Die befragten Mitarbeiter:innen berichteten, dass sie teilweise körperliche Beschwerden davontrugen. Grund dafür soll unter anderem ein Rucksack mit Kameras sein, den sie bei vielen Übungen tragen müssen. Er wiegt etwa 15 bis 20 Kilogramm. Eine Person gab an, sich dadurch eine Rückenverletzung zugezogen zu haben und längere Zeit krankgeschrieben gewesen zu sein. Die Mitarbeiter:innen haben klare Anweisungen, wie genau die Bewegungen auszuführen seien. Außerdem sollten sie sich gegenseitig überwachen, um sicherzustellen, dass die Anweisungen befolgt werden. Sie werden nach ihren Leistungen bewertet. Wer nicht vier Stunden verwertbares Material pro Schicht sammelt, muss mit einer Verwarnung rechnen. „Tesla ist sehr streng, wenn es darum geht, wie alles gemacht werden muss“, sagte ein Arbeiter. „Es kann geistig und körperlich sehr hart sein.“

Expert:innen zweifeln an humanoiden Robotern

Ob dieses Trainings ausreichen wird, um dem Roboter natürliche Bewegungen beizubringen, bleibt abzuwarten. Der MIT-Forscher Rodney Brooks ist der Meinung, dass Unternehmen wie Tesla mit der aktuellen Entwicklung ihr Geld verschwenden. Das Problem sei vor allem die menschliche Hand, die unglaublich komplex ist – nicht umsonst hat die Evolution Jahrtausende gebraucht, um sie zu entwickeln. Brooks vertritt die Ansicht, dass Roboter nicht dem Menschen nachempfunden, sondern an ihr spezielles Einsatzgebiet angepasst werden sollten. Musk hält dennoch an seiner Vision für Optimus fest. „Es wird nicht einmal wie ein Roboter aussehen”, sagte er im Oktober gegenüber Investor:innen. „Es wird wie eine Person in einem Roboteranzug aussehen.“

