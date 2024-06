Sind humanoide Roboter bald unsere neuen Haushaltshelfer? 5 Beispiele und ihre Einsatzgebiete

Humanoide Roboter, oft unterstützt durch künstliche Intelligenz, befinden sich derzeit bei mehreren Unternehmen in der Entwicklung. Einige dieser Roboter sollen schon bald auf den Markt kommen, und die Hersteller versprechen Großes.

Solche Roboter sind als nützliche Helfer im Haushalt gedacht oder sollen Aufgaben im Warenlager übernehmen. Sowohl bekannte Tech-Unternehmen als auch Newcomer in der Branche arbeiten an der Entwicklung dieser Technologie.

Haushaltsroboter von Menteebot soll bereits 2025 kommen

Der Menteebot von Mentee Robotics soll als Haushaltshelfer zum Einsatz kommen und bereits im ersten Quartal 2025 in einer verkaufsfertigen Version erscheinen. Dank einer lernfähigen KI kann er auf Befehle in natürlicher Sprache reagieren.

Der Menteebot kann in einer virtuellen Umgebung trainiert werden, wo er beispielsweise lernt, den Einkaufskorb von der Wohnungstür in die Küche zu tragen. Gelingt ihm das in der digitalen Umgebung, soll er es auch in der realen Welt umsetzen können.

Der humanoide Roboter kann bis zu 25 Kilogramm tragen und mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde gehen.

Boston Dynamics hat ebenfalls humanoide Roboter

Boston Dynamics ist bereits seit längerem für die Entwicklung verschiedener Roboter bekannt. Mit Atlas hat das Unternehmen auch einen humanoiden Roboter im Angebot. Kürzlich erhielt dieser eine elektrische Version, die mit KI-Technologien ausgestattet ist und bald kommerziell angeboten werden soll.

Der elektrische Atlas ist vor allem für den Einsatz in Lagerhäusern vorgesehen, wo er einfache Arbeiten übernehmen soll. Derzeit wird der Roboter von einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen getestet, bevor er kommerziell verfügbar wird.

Simple Roboter von 1X und OpenAI

1X ist ein Hersteller von humanoiden Robotern aus Norwegen. Das Unternehmen erhielt im vergangenen Jahr ein millionenschweres Investment von OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT.

Die Roboter von 1X sind eher simpel gehalten, mit krallenartigen Händen und einigen beinlosen Modellen. Der Hersteller plant den Einsatz der Roboter vor allem in Lagerhäusern und Fabriken, wo sie Dinge aufheben, weglegen und sortieren sollen. Da sie meistens stehen, sind bewegliche Beine für diese Roboter nicht so wichtig.

Teslas Optimus soll bald einsatzbereit sein

Tesla arbeitet bereits seit einiger Zeit an einem humanoiden Roboter namens Optimus. Er wurde als Helfer im Haushalt angekündigt, soll aber auch in der Produktion oder im Lager unterstützen können.

Eine kürzlich geschaltete Stellenanzeige von Tesla deutet darauf hin, dass Optimus bereit für den Einsatz ist. Es sollen Pilotversuche mit dem Roboter in mehreren Tesla-Fabriken stattfinden. Wann und wo genau Optimus eingesetzt wird, ist allerdings nicht öffentlich bekannt.

Apollo soll noch dieses Jahr kommen

Ein weiterer humanoider Roboter ist der Apollo von Apptronik. Er soll bereits Ende dieses Jahres einsatzbereit sein und in Lagerhäusern aushelfen können. Er kann beispielsweise Anhänger entladen, Waren auf Paletten stapeln oder Maschinen pflegen.

Apollo ist 172 Zentimeter groß und wiegt 72,5 Kilogramm. Mit einer Ladung kann er rund vier Stunden lang arbeiten. Danach kann die Batterie einfach ausgetauscht werden, sodass keine Pause während der Ladezeit notwendig ist.

