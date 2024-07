Humor am Arbeitsplatz: Wichtiger als viele denken – zeigt eine neue Studie

Was ein Forschungsteam um A. Rajeswari und Pulidindi Venugopal vom Vellore Institute of Technology in Indien nun herausgefunden hat, lässt darauf schließen, dass Humor am Arbeitsplatz auch die Arbeitsergebnisse verbessern kann. Das wiederum würde zu einem insgesamt wettbewerbsfähigeren Unternehmen führen.

Führungskräfte verantwortlich für die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds

Dabei komme es, so die Forscher:innen, vor allem auf die Führungskräfte an. Die müssten den Ton für den Humor am Arbeitsplatz angeben. Nützlich sei ausschließlich ein positiver Humor, der ein Umfeld schaffen könne, in dem sich die Mitarbeiter:innen sicher fühlen, ihre Kreativität einzubringen und sich so besser auf ihre Tätigkeiten fokussieren sollen.

Wenn Humor Teil des Unternehmensethos werde, ließe sich ein insgesamt positives Umfeld kultivieren, die Innovation am Arbeitsplatz hervorbringen könne, was letztlich sowohl den Arbeitnehmer:innen als auch dem Arbeitgeber zugutekommen würde.

Für ihre Studie befragte das Forschungsteam über 200 Beschäftigte aus der IT. Die Ergebnisse zeigten eine starke Korrelation zwischen Humor und Innovation. Anders ausgedrückt: In einem Unternehmen mit offener, positiver und von Humor geprägter Kultur wurde innovativer, motivierter und dynamischer gearbeitet.

Humor am Arbeitsplatz ist gut für die Belegschaft

Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass Humor zu größerer Arbeitszufriedenheit und besserer Kommunikation in der Belegschaft führen kann. Es sei zudem ein besserer Gruppenzusammenhalt, ein höheres Engagement und eine geringere Zahl von Mitarbeiter:innen, die unter Burnout leiden, zu verzeichnen.

Dabei sei die Umsetzung des Konzepts verhältnismäßig einfach. Die Führungsebene müsse schlicht positiven, konstruktiven Humor fördern. Maßnahmen könnten einfache Interaktionswege, das gezielte Belobigen bei Erfolgen und die Förderung einer gewissen Geselligkeit in der Belegschaft sein.

Die Ergebnisse ihrer Studie haben die Forscher:innen im International Journal of Work Innovation veröffentlicht.

