Die moderne Arbeitswelt kann schnell und herausfordernd sein. Mit einem strukturierten Morgenritual – die erste Tasse Kaffee, ein kurzer Blick auf die Nachrichten, ein kleiner Spaziergang – legst du den Grundstein für einen produktiven Tag.

Gerade beim digitalen Arbeiten kann dich moderne Technologie zusätzlich dabei unterstützen, deine Abläufe zu optimieren, um flexibel und trotzdem fokussiert zu bleiben – das macht deinen Tag nicht nur einfacher, sondern auch effizienter.

Vorteile eines vernetzten Ökosystems

Mit einer vernetzten Arbeitsumgebung profitierst du von einem harmonischen Zusammenspiel, das dich jederzeit bereit für neue Situationen macht.

Plane deine Projekte am Schreibtisch und bearbeite sie später bequem von unterwegs; dank nahtloser Integration bleiben dabei alle Daten stets synchronisiert. So sparst du nicht nur Zeit, sondern vermeidest auch lästige Kompatibilitätsprobleme – oder im schlimmsten Fall Datenverluste.

Die Kommunikation zwischen Tablet und beispielsweise deinem Smartphone ermöglicht effizientes, hybrides Arbeiten – so erledigst du Aufgaben flexibel und ohne Unterbrechung, perfekt abgestimmt auf deine persönliche Lebens- und Arbeitsweise. Das Xiaomi Pad 7 Pro ist dafür ein ideales Beispiel.

Das Xiaomi Pad 7 Pro – dein idealer Begleiter für nahtloses Arbeiten

Das Xiaomi Pad 7 Pro setzt genau da an, wo du es brauchst. Mit seinem leistungsstarken Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform-Prozessor und dem großzügigen, kristallklaren 3,2K 144Hz Vivid HDR-Display bietet es dir eine mobile Arbeitsstation, die keine Wünsche offen lässt – egal ob im Büro, daheim oder unterwegs.

Das Xiaomi Pad 7 Pro ermöglicht dir mit seinem Workstation-Modus außerdem ein Desktop-ähnliches Erlebnis. Wechsle mühelos zwischen Anwendungen und nahtlos zwischen deinem Tablet und anderen Geräten – ein wichtiger Baustein für ein effizienteres, flexibleres Arbeitsumfeld.

Dank der HyperConnect-Technologie profitierst du von blitzschnellen und stabilen Verbindungen, die eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit deiner Hardware ermöglichen. Neue Konferenztools verbessern zusätzlich den Austausch mit deinem Team – so bleibt eure Zusammenarbeit stets produktiv, egal, wo du gerade arbeitest.

Keine Steckdose, kein Problem

Der leistungsstarke Akku des Xiaomi Pad 7 Pro sorgt dafür, dass du auch an langen Tagen immer genug Energie hast, um deine Aufgaben zu erledigen. Kombiniert mit dem Xiaomi Surge G1-Akkumanagement-Chipsatz und der Xiaomi HyperOS 2-Optimierung erlebst du eine besonders lange Akkulaufzeit – und das Beste: In nur 79 Minuten ist dein Pad dank Schnellladetechnologie wieder bei 100 Prozent, sodass du zügig zurück an die Arbeit kannst.

Mit der neuen Xiaomi HyperOS 2-Technologie erlebst du außerdem intelligentes Multitasking: Die Rechenleistung wird basierend auf deiner Arbeitsweise automatisch zugewiesen, sodass du problemlos zwischen Apps und Projekten wechseln kannst, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen.

Für noch mehr Komfort sorgt smartes Zubehör wie der Xiaomi Focus Pen und das Xiaomi Focus Keyboard, die speziell für das Pad entwickelt wurden, um deine Arbeitserfahrung zu optimieren. Das Mattglas-Display des Xiaomi Pad 7 Pro minimiert Lichtreflexionen und sorgt mit 99 Prozent reduzierten Lichtinterferenzen für kristallklare Sicht – auch an der frischen Luft.

Das Xiaomi Pad 7 Pro ist mehr als nur ein Tablet – es ist dein perfekter Begleiter in einer vernetzten und hybriden Arbeitswelt, der dir hilft, flexibel, effizient und ohne Unterbrechung zu arbeiten.

Dank HyperConnect im Duo noch besser – mit dem Xiaomi 15

In Kombination mit dem Xiaomi 15 ermöglicht die innovative Xiaomi HyperConnect-Technologie ein nahtloses Zusammenspiel zwischen Tablet und Smartphone. So kannst du Aufgaben blitzschnell synchronisieren und hast mit Startbildschirm+ 2.0 und geteilter Zwischenablage deine wichtigsten Daten immer griffbereit. Darüber hinaus lässt sich das Smartphone auf dem Tablet spiegeln und Apps vom Smartphone direkt auf dem Tablet öffnen und Dateien zwischen beiden Geräten verschieben. Mit der geräteübergreifenden Kameranutzung kannst du zusätzlich dein Xiaomi 15 als Konferenzkamera nutzen und bist mit synchronisierten Anrufen und Notifications jederzeit up to date.

Ergänzt wird dieses Konzept durch Xiaomi HyperAI, eine Suite von KI-gestützten Funktionen, die dir dabei hilft, Routinen zu automatisieren und komplexe Abläufe zu vereinfachen. Mit HyperAI kannst du verschiedene Office-Aufgaben deutlich schneller erledigen – zum Beispiel das Durchsuchen und Erstellen von Texten mit KI oder die Vor- und Nachbereitung von Meetings. Zusätzlich erhältst du Support von Google Gemini als persönlichen KI-Assistenten, zum Beispiel in Form von natürlich ablaufenden Gesprächen, Bildgenerierungen oder Verbindungen zu anderen Anwendungen.

Apropos Bildgenerierung: Die fortschrittlichste proprietäre AIGC- und Cloud-Computing-Technologie von Xiaomi macht aus deinen Skizzen mit dem Focus Pen in Sekundenschnelle echte Meisterwerke – ideal, um beispielsweise eigene Visuals für Präsentationen zu erstellen.

Schneller, smarter, flüssiger

Die Anforderungen der heutigen hybriden Arbeitswelt verlangen nach Lösungen, die über reine Hardware hinausgehen. Ein vernetztes Ökosystem, das nahtlos zwischen verschiedenen Geräten kommuniziert und durch intelligente Funktionen unterstützt wird, ist der Schlüssel zu mehr Effizienz und kreativer Freiheit. Das Xiaomi Pad 7 Pro zeigt im Verbund mit dem Xiaomi 15 eindrucksvoll, wie du mit der richtigen Technologie dein berufliches wie privates Leben revolutionieren kannst.

Neugierig geworden? Erfahre mehr über die Vorteile und entdecke, wie das Xiaomi Pad 7 Pro gemeinsam mit dem Xiaomi 15 auch deine Werkzeuge für mehr Produktivität und Kreativität werden können.



