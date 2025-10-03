Hype um Sora 2: Auch OpenAI-CEO Sam Altman bleibt nicht von skurrilen KI-Videos verschont

Sora 2 von OpenAI ist derzeit die am häufigsten heruntergeladene Anwendung im App Store von Apple. Wie Techcrunch berichtet, hat die Video-App damit sogar den beliebten KI-Bot ChatGPT, der ebenfalls von OpenAI entwickelt wurde, von der Spitze verdrängt. Schon am ersten Tag nach dem Start wurde die neue Version von Sora rund 56.000 mal heruntergeladen.

KI-Videos im Tiktok-Format

Am Dienstag brachte OpenAI Sora 2 auf den Markt. Mit der App lassen sich aus einfachen Text-Prompts realistische Videoclips erstellen. Im Vergleich zur ursprünglichen Demo-Version bietet Sora 2 jetzt auch passende Sounds und ein verbessertes Verständnis für physikalische Interaktionen. Dadurch können längere, zusammenhängende Szenen in einem Durchgang generiert werden – inklusive filmischer Inszenierungen sowie einer detaillierten Steuerung von Kamera, Objektiven und Effekten. Über die Funktion „Cameo” können zudem Aufnahmen realer Personen mit Gesicht und Stimme nahtlos in KI-generierte Szenen eingefügt werden.

Parallel dazu hat OpenAI eine eigene Social-Media-App gestartet. Laut Wired erinnert sie stark an Tiktok – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sämtliche Inhalte KI-generiert sind. Nutzer:innen können dort Clips von bis zu zehn Sekunden Länge erstellen. Ein Upload von Fotos oder Videos aus der Galerie oder anderen Apps ist allerdings nicht möglich. Wer die Identitätsprüfung der App durchläuft, kann sein eigenes Abbild in Videos nutzen oder von anderen verwenden lassen und markiert werden. Ziel von OpenAI ist es offenbar, Menschen eine neue Form der Interaktion mit KI-Videos zu ermöglichen – ähnlich wie ChatGPT zuvor den Zugang zu KI-generierten Texten popularisierte.

Sora sorgt für skurrile Videos

Derzeit ist Sora 2 nur in den USA und Kanada verfügbar und kann ausschließlich per Einladung heruntergeladen werden. Der Andrang ist dennoch enorm: Zugangscodes wurden auf Ebay zeitweise für fast 45 US-Dollar gehandelt. Erste Nutzer:innen zeigen sich begeistert: Die App erlaubt es ihnen, sich selbst etwa mit einer Olympia-Goldmedaille um den Hals oder beim Besteigen des Mount Everest darzustellen. Auch OpenAI-CEO Sam Altman ist längst Teil des Trends: Wie Futurism berichtet, kursiert inzwischen eine ganze Flut an KI-Clips mit seiner Person – so viele, dass sich auf X schon ganze Accounts damit beschäftigen.

Ein Video zeigt Altman, wie er sich selbst beim Stehlen von Zeichnungen aus dem japanischen Studio Ghibli filmt. Damit wird einerseits der Hype um Portraits im Ghibli-Stil auf die Schippe genommen, die mit den neuen Bildfunktionen von ChatGPT erstellt werden können. Andererseits wird die generelle Kritik aufgegriffen, dass KI-Modelle ohne Zustimmung mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurden. Andere Clips zeigen Altman als schwebenden Kopf, der in einer Toilette singt – eine Anspielung auf die Webserie Skibidi Toilet.

OpenAI-CEO befeuert den Trend

Während Kritiker:innen vor dem massenhaften Missbrauch der Sora-App für Deepfakes warnen, scheint Altman den Hype um seine Person eher zu genießen – und befeuert ihn selbst. In einem Post auf X schrieb er: „Es ist viel weniger seltsam, einen Feed voller Memes von sich selbst anzuschauen, als ich gedacht hätte. Ich bin mir nicht sicher, was ich damit anfangen soll.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Altman öffentlich zu einem KI-Trend Stellung bezieht. Schon während des Hypes um KI-Bilder im Stil von Studio Ghibli sprang er auf den Zug auf und änderte sein Profilfoto in eine Anime-Version von sich selbst. Das Bild nutzt er auf X bis heute.