Hypercube-Projekt: Das passiert, wenn du eine Wii mit 4 Gamecubes zusammenklebst

Dies ist die Geschichte von vier enttäuschten Freunden, die sich im Grunde auf das 2020er Remaster des Klassikers Final Fantasy Crystal Chronicles, einem Gamecube-Spiel aus dem Jahr 2003, gefreut hatten.

Multiplayer-Klassiker wird durch Remaster beschränkt

Der Klassiker hatte starke Multiplayer-Funktionalitäten geboten. So konnten bis zu vier Spieler:innen gleichzeitig Crystal Chronicles auf einem einzigen Gamecube spielen.

Dazu mussten lediglich vier Gameboy Advance (GBA) über ein spezielles Kabel mit der Konsole verbunden werden. Die GBAs dienten dann als zweite Bildschirme, hatten Menüs für jede:n Spieler:in und ermöglichten es ihnen, ihr Abenteuer als Gruppe zu bestehen.

Im Remaster von 2020 gab es zwar den Multiplayer-Modus noch, aber in stark abgespeckter Form. Der neue Remastered-Multiplayer erlaubte es nur einem einzelnen Spieler, voranzukommen, wobei bis zu drei Freunde zusätzliche Unterstützung in Dungeons leisten konnten.

Das gefiel Steven Squitieri und William Rankeillor, sowie zweien ihrer Freunde ganz und gar nicht. Sie wollten die ursprüngliche Erfahrung, lebten aber mittlerweile hunderte von Kilometern auseinander, sodass eine gemeinsame Couch-Erfahrung auch nicht mehr in Betracht kam.

Das ist der Hypercube

Deshalb ersannen sie den Hypercube. Der funktioniert kurzgefasst so. Squitieri und seine Freunde schlossen vier Gameboy-Player an vier Gamecubes an und verbanden diese vier Gamecubes dann mit einer Wii, auf der Crystal Chronicles lief. Auf diese Weise wurden die vier Gamecubes zu Gameboy-Advance-Controllern für den Multiplayer-Modus.

Über das Programm Parsec und eine Reihe von verschiedenen Adaptern entstand eine Remote-Umgebung, die Tastendrücke auf entfernten Controllern auf den gekoppelten Gamecubes registriert. Rund wurde die Angelegenheit noch durch den Einsatz des Streaming-Programms Open Broadcaster Software in Kombination mit einer speziellen Kamera. Die dient dazu, eine vierfache Bildschirmaufteilung an alle Spieler zu übertragen.

Auf diese Weise können nun alle vier Spieler das ursprüngliche Crystal-Chronicles-Multiplayer-Spiel gemeinsam online spielen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Squitieri und seine Freunde sind zufrieden.

