Hyperschallflüge: Forscher zeigen, dass die Turbulenzen weniger stark sind, als gedacht

Wird es eines Tages möglich sein, in nur zwei oder gar nur einer Stunde von Sydney nach Los Angeles zu fliegen, 12.000 Kilometer quer über den Pazifik? Diese Frage beantwortet das Forscherteam um Nicholaus Parziale am Stevens Institute of Technology in New Jersey ganz bewusst nicht. Doch ihre Studie, die kürzlich im Fachmagazin Nature Communications erschienen ist und ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, will zumindest einige theoretische Aspekte klären.

Die Studie beschäftigt sich mit Turbulenzen, oder genauer: mit Turbulenzen bei Hyperschallgeschwindigkeit. Als Hyperschall gelten Geschwindigkeiten, die mehr als die fünffache Überschallgeschwindigkeit (Mach 5) betragen, also mehr als 6.000 Kilometer pro Stunde.

Hyperschall-Projekte in der Vergangenheit

Hyperschall-Flüge sind, auch jenseits der Raumfahrt, grundsätzlich möglich. Schon Anfang der 1960er-Jahre gelang es dem US-Militär, das experimentelle Flugzeug North American X-15 auf mehr als Mach 6 zu beschleunigen. Zu den Testpiloten gehörte niemand Geringeres als ein gewisser Neil Armstrong. Seitdem gab es immer wieder Hyperschall-Projekte, zumeist im Bereich ballistischer Raketen, aber auch in Form unbemannter Versuchsflugzeuge wie der Boeing X-43 und zuletzt der X-51.

Zwei der größten Herausforderungen bei Geschwindigkeiten von mehreren Tausend Kilometern pro Stunde sind Hitze und Turbulenzen, die durch die sogenannte Kompressibilität der Luft entstehen. Je schneller sich ein Flugkörper durch die Luft bewegt, desto stärker wird die Luft vor ihm komprimiert, also gestaut. Das erhöht die Dichte und den Druck, was sich wiederum auf Aspekte wie die Temperatur, Reibung und Luftwiderstand auswirkt.

Turbulenzen bei Hyperschallflügen

Bei Verkehrsflugzeugen, die unter der Schallgeschwindigkeit mit etwa Mach 0,85 (circa 900 Kilometern pro Stunde) fliegen, sind die Auswirkungen vergleichsweise gering und somit gut mess- und berechenbar. Aber wie ist das bei höheren Über- und Hyperschallgeschwindigkeiten?

Möglicherweise gar nicht so anders, als man vermuten könnte. Schon 1962 formulierte der Luftfahrtingenieur Mark Morkovin die Hypothese, dass sich das Turbulenzverhalten bei Luftgeschwindigkeiten von Mach 5 oder Mach 6 nicht wesentlich von dem bei langsameren Geschwindigkeiten unterscheidet, sofern man mittlere Dichteänderungen beachte. Obwohl sich die Luftdichte und die Temperatur bei schnelleren Strömungen stärker verändern, bleibe die grundlegende Bewegung der Turbulenzen weitgehend gleich.

„Wenn die Hypothese richtig ist, bedeutet dies, dass wir keine völlig neue Methode benötigen, um Turbulenzen bei diesen höheren Geschwindigkeiten zu verstehen. Wir können dieselben Konzepte verwenden, die wir auch für langsamere Strömungen verwenden“, sagt Studienleiter Nicholaus Parziale vom Stevens Institute of Technology. Sein Team hat eine neue Methode entwickelt, die Morkovin’s Hypothese bestätigen soll.

Kryptonpartikel im Windkanal

Die Forscher bedienen sich dafür der Particle Image Velocimetry (PIV), die verwendet wird, um Geschwindigkeitsfelder zu bestimmen. Das lasergestützte Verfahren wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelt und konnte seitdem durch Entwicklungen im Bereich von Hochgeschwindigkeitskameras und Computeranalyse deutlich verbessert werden. Dabei werden einer Flüssigkeit oder einem Gas bestimmte Partikel zugesetzt. Diese markierten Partikel werden dann in einem Strömungskanal daraufhin überwacht, wie sie sich bei extremen Bedingungen verhalten.

In der vorliegenden Studie wurde das Gas Krypton mithilfe von Lasern ionisiert und damit markiert. Die Atome bildeten dadurch eine gerade Linie in der Mitte des selbstgebauten Windkanals, der Geschwindigkeiten von mehr als Mach 6 simulieren kann. Mithilfe ultrahochauflösender Kameras konnten die Forscher untersuchen, wie sich diese fluoreszierende Kryptonlinie durch die Luft im Windkanal bewegt und verdreht.

Morkovins Hypothese zu Hyperschall bestätigt

Passend zu Morkovins Hypothese, ähnelte das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten und komprimierter Luft dem von niedrigeren Geschwindigkeiten. Zwar gab es in der Vergangenheit schon andere Experimente, die darauf hindeuteten, doch wie das Team behauptet, sei es das erste Experiment, das die wandnormalen Fluktuationen bestätige.

„Die Morkovin-Hypothese ermöglicht es uns, vereinfachende Annahmen zu treffen, sodass die rechnerischen Anforderungen für die Konstruktion von Hyperschallfahrzeugen besser zu bewältigen sind“, sagt Parziale. Es sei prinzipiell möglich, Modelle von inkompressibler Turbulenz auf Überschallströmungen zu übertragen.

Dass mittelfristig eine Art Hyperschall-Concorde Menschen mit mehr als 6.000 Kilometern pro Stunde um die Welt transportieren wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Denn selbst wenn die Fragen zur Strömungsmechanik geklärt sein sollten, gibt es noch viele weitere Herausforderungen, angefangen vom Material, das Temperaturen von bis zu 2.000 Grad Celsius standhalten muss, bis hin zum Antrieb.