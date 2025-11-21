Anzeige
Ambitioniertes Ziel: Hyundai will E-Autos in drei Minuten laden

Hyundai hat ein ambitioniertes Ziel ausgerufen: E-Autos sollen in rund drei Minuten geladen werden. Der Autohersteller möchte so mit einem Tankvorgang von Verbrennern zeitlich konkurrieren.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Die Ladegeschwindigkeit spielt bei E‑Autos eine große Rolle. (Foto: Blue Planet Studio/Shutterstock)

Die Ladegeschwindigkeit von Elektroautos wird immer schneller. Hyundai hat sich ein besonders ambitioniertes Ziel gesetzt: Der südkoreanische Autohersteller arbeitet daran, das Laden von Elektrofahrzeugen so schnell umzusetzen wie das Betanken eines Benziners zu gestalten. Das Ziel lautet: in rund drei Minuten.

„Das Ziel ist, die gleiche Ladegeschwindigkeit wie bei Verbrennern zu erreichen“

Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, entwickelt Hyundai eine 400-kW-Ladetechnologie. Tyrone Johnson, Leiter des neuen europäischen Entwicklungszentrums von Hyundai, erklärte gegenüber der britischen Fachzeitschrift Auto Express, dass schnellere Ladezeiten bei Elektrofahrzeugen entscheidend seien, um Kund:innen zu überzeugen.

„Die Kunden erwarten, dass das Tanken eines Autos drei Minuten dauert, genauso wie bei einem Verbrenner“, sagte Johnson. „Es ist vielleicht eher eine Frage der Wahrnehmung als der Realität, aber sie machen sich Sorgen um die Reichweite und befürchten, plötzlich 320 Kilometer fahren zu müssen. Das Ziel ist, die gleiche Ladegeschwindigkeit wie bei Verbrennern zu erreichen.“

Hyundai hat die chinesische Konkurrenz im Blick

Hyundais Ioniq 5 nutzt eine 800-Volt-Bordnetzarchitektur, an einem schnellen Ladegerät kann die Batterie damit in unter 20 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent geladen werden. Solche Ladezeiten sind laut der Webseite insideevs.com oft deutlich teureren Elektrofahrzeugen vorbehalten.

Hyundai findet trotzdem, das reiche nicht aus, da immer mehr Modelle mit 400 kW auf den Markt kommen und die Konkurrenz in China sogar das Zwei- bis Dreifache anstrebt.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

In China: Byd erreicht Schnellladen in fünf Minuten

Hyundai teste das Laden mit 400 kW bereits in seinen Laboren. Zudem versucht der Autobauer, die elektrische Reichweite zu erhöhen, ohne die Batterie vergrößern zu müssen, denn das würde die Ladezeiten und das Gewicht erhöhen.

Wenn Hyundais Ziel tatsächlich bei etwa drei Minuten liegt, hat der Konzern laut insideevs.com noch einen langen Weg vor sich. In China erreicht Byd bereits Schnellladen in fünf Minuten, allerdings nur mit einer speziellen 1.000-kW-Ladestation und einem Elektrofahrzeug, das diese Leistung aufnehmen kann. Der Zeekr 001, ebenfalls ein chinesisches Fahrzeug, lädt mit über 1,3 Megawatt und benötigt weniger als sieben Minuten, um von 10 Prozent auf 80 Prozent zu kommen.

