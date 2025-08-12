„Ich nenne das eine toxische Information“: Philosoph über unsere Wahrnehmung unserer Sterblichkeit

Metzingers Arbeit verbindet philosophische Analysen mit Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften und der Kognitionsforschung. So entwickelte er beispielsweise eine „Selbstmodell-Theorie der Subjektivität“, die das menschliche Selbstbewusstsein als Inhalt eines vom Gehirn erzeugten Modells versteht. In seinen Büchern und Aufsätzen plädiert Metzinger auch für eine säkulare Spiritualität, jenseits der Religion, die ohne die Annahme übernatürlicher Phänomene auskommt. Achtsamkeit und Meditation sind für ihn ebenfalls Wege, das menschliche Bewusstsein zu erforschen und zu kultivieren.