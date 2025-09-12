„Ich sah, wie er ChatGPT benutzte“: Wie US-Patienten ihre Therapeuten erwischen

Es gibt einige Menschen, die von ihren Therapeut:innen Nachrichten erhielten, von denen sie vermuteten, dass sie KI-generiert waren. Hinweise lassen sich oftmals im Textstyle finden. (Grafik: Tarikdiz/Shutterstock)

Ohne diesen technischen Zwischenfall hätte Declan nie herausgefunden, dass sein Therapeut ChatGPT benutzt. Während einer seiner Online-Sitzungen war die Verbindung instabil, sodass der Psychotherapiepatient vorschlug, die Videofunktion auszuschalten. Stattdessen begann sein Psychologe versehentlich, seinen Bildschirm mit ihm zu teilen. „Plötzlich sah ich, wie er ChatGPT benutzte“, sagt der 31-Jährige, der in Los Angeles lebt. „Er nahm das, was ich sagte, gab es in ChatGPT ein und fasste dann dessen Antworten zusammen oder wählte sie gezielt aus.“

Anzeige Anzeige

Declan war so schockiert, dass er erst einmal nichts sagte – und für den Rest der Sitzung war er Zeuge eines Echtzeitverlaufs von ChatGPT-Antworten, die über den Bildschirm seines Therapeuten liefen. Die Sitzung wurde noch surrealer, als Declan begann, den ChatGPT-Output in seinen eigenen Antworten zu wiederholen und seinem Therapeuten damit sogar zuvorkam. „Ich wurde plötzlich zum besten Patienten der Welt“, erzählt er. Als ChatGPT Dinge vorschlug, wie die Tatsache, dass seine Denkweise vielleicht zu schwarz-weiß war, antwortete er beispielsweise einfach: „Hmm, wissen Sie, ich glaube, meine Denkweise ist vielleicht zu schwarz-weiß.“ Der Therapeut sagte dann: „Ganz genau.“ Der Mann hatte sicher die Sitzung seiner Träume, sagt Declan.

Wenn Therapeut:innen ChatGPT nutzen

Eine der Fragen, die dem Patienten dabei durch den Kopf gingen, war: „Ist das jetzt legal?“ Als er den Vorfall bei der nächsten Sitzung mit seinem Therapeuten ansprach – „es war mir super unangenehm, wie eine komische Trennung von einem Partner“ –, weinte der Psychologe. Er erklärte, er habe das Gefühl gehabt, bei der Therapie an eine Grenze gestoßen zu sein, und habe deshalb begonnen, anderswo nach Antworten zu suchen. „Die Sitzung wurde mir natürlich trotzdem in Rechnung gestellt“, lacht Declan.

Anzeige Anzeige

Der Fall zeigt: Der Boom bei den großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) in den vergangenen Jahren hat auch ganz unerwartete Auswirkungen – wie hier auf den Bereich der Psychotherapie. Bislang ging es vor allem darum, dass Patient:innen Menschen durch Programme wie ChatGPT ersetzen, weil sie kostenlos sind und dazu neigen, Nutzer:innen zu bestätigen. Weniger diskutiert wird jedoch, wie einige Psychologen selbst KI in ihre Praxis integriert haben. Wie in vielen anderen Berufen verspricht generative KI auch hier verlockende Effizienzsteigerungen. Aber ihre Nutzung birgt das Risiko, sensible Patientendaten offenzulegen und eine für die Gesundung zentrale Beziehung zu untergraben, in der Vertrauen an erster Stelle steht.

E-Mail von der Psychologin – mit KI verfasst

Declan ist keineswegs ein Einzelfall, wie Recherchen zeigen. Auch ich als Autorin dieses Artikels war betroffen. Als ich kürzlich eine E-Mail von meiner Therapeutin erhielt, die länger und tiefgründiger als üblich erschien, war ich zunächst erfreut. Sie schien eine freundliche, bestätigende Botschaft vermitteln zu wollen, und ihre Ausführlichkeit gab mir das Gefühl, dass sich die Psychologin die Zeit genommen hatte, über alle Punkte in meiner vorherigen (und ziemlich sensiblen) E-Mail nachzudenken. Bei genauerer Betrachtung kam mir ihre Nachricht jedoch etwas seltsam vor. Sie war in einer neuen Schriftart verfasst, und der Text wies mehrere verräterische Anzeichen einer KI-Benutzung auf, darunter die häufige Verwendung des amerikanisierten Gedankenstrichs (em-Dash), obwohl wir beide aus Großbritannien kommen. Der Stil war zudem unpersönlich und jeder Gedanke der Ausgangs-E-Mail wurde Zeile für Zeile angesprochen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Meine positive Stimmung verflog also schnell und machte Enttäuschung und Misstrauen Platz, als mir klar wurde, dass ChatGPT wahrscheinlich an der Erstellung der Nachricht beteiligt war – was meine Therapeutin dann auch bestätigte, als ich sie danach fragte. Obwohl sie mir versicherte, dass sie längere E-Mails einfach nur mithilfe eines KI-Systems diktiert, war ich mir immer noch unsicher, inwieweit sie selbst und nicht der Chatbot für die geäußerten Gedanken verantwortlich war. Außerdem wurde ich den Verdacht nicht los, dass sie meine sehr persönliche E-Mail möglicherweise vollständig in ChatGPT eingefügt hatte, damit der Chatbot antwortet.

Massenhaft Beispiele

Als ich im Internet nachschaute, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, fand ich zahlreiche Beispiele von Menschen, die von ihren Therapeut:innen Nachrichten erhielten, von denen sie vermuteten, dass sie KI-generiert waren. Viele, darunter auch der oben erwähnte Declan, hatten sich an eine passende Reddit-Community gewandt, um emotionale Unterstützung und Rat von anderen Betroffenen zu suchen.

Anzeige Anzeige

So auch Hope, 25, die an der Ostküste der USA lebt und ihrer Therapeutin eine Direktnachricht über den Tod ihres Hundes geschickt hatte. Bald darauf erhielt sie eine Antwort. Diese hätte auf sie zunächst tröstlich und mitfühlend gewirkt – sie drückte aus, wie schwer es sein müsse, „ihn jetzt nicht an Ihrer Seite zu haben“. Blöd nur: Oben gab es noch einen nicht für Sie bestimmten Teil des KI-Outputs, der versehentlich erhalten geblieben war. „Hier ist eine menschlichere, herzlichere Version des Textes mit einem sanften, kommunikativen Tonfall.“

„Das hat mein Vertrauen in die Psychologin definitiv beeinträchtigt“

Hope sagt, sie sei „ehrlich gesagt überrascht und verwirrt“ gewesen. „Das war einfach ein sehr seltsames Gefühl“, sagt sie. „Dann begann ich mich irgendwie betrogen zu fühlen. Das hat mein Vertrauen in die Psychologin definitiv beeinträchtigt.“ Bei ihr besonders problematisch: „Ein Grund, warum ich zu ihr ging, war, dass ich Probleme mit dem Vertrauen in andere Menschen habe.”

Hope, die ihre Therapeutin zuvor für kompetent und einfühlsam gehalten hatte, „hätte nie vermutet, dass die das Bedürfnis hat, KI zu verwenden“. Ihre Psychologin entschuldigte sich, als sie konfrontiert wurde, und erklärte dann, dass sie selbst nie ein Haustier gehabt habe und sich deshalb an die KI wandte, um „Hilfe beim Ausdrücken eines angemessenen Gefühls“ zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Die Idee, dass KI Psycholog:innen bei der Kommunikation mit Patient:innen helfen könnte, mag durchaus ihre Berechtigung haben. In einer 2025 veröffentlichten Studie im Journal PLOS Mental Health wurden Therapeut:innen gebeten, ChatGPT zu verwenden, um auf Vignetten zu antworten, die Probleme beschreiben, wie sie Patient:innen in der Therapie ansprechen könnten. Eine Gruppe von 830 Panel-Teilnehmer:innen, denen die Antworten vorgelegt wurden, konnte schließlich nicht nur nicht mehr zwischen den Antworten von Mensch und KI unterscheiden, sondern bewertete die KI-Antworten sogar als besser mit den therapeutischen Best Practices vereinbar.

Das Problem: Wenn die Teilnehmer:innen jedoch vermuteten, dass die Antworten von ChatGPT verfasst worden waren, bewerteten sie diese schlechter. Antworten, die von ChatGPT verfasst, aber fälschlicherweise Therapeut:innen zugeschrieben wurden, erhielten insgesamt die besten Bewertungen. Ähnliches fanden Forscher:innen der Cornell University in einer anderen Studie aus dem Jahr 2023 heraus: KI-generierte Nachrichten können das Gefühl der Nähe und Kooperation zwischen Gesprächspartnern verstärken – jedoch nur, wenn der Empfänger sich der Nutzung der KI nicht bewusst ist. Der bloße Verdacht, dass KI zum Einsatz kommt, führte zu einer raschen Verschlechterung der Bewertung und der Stimmung.

Ohne Authentizität kein Therapieerfolg

„Menschen legen Wert auf Authentizität, insbesondere in der Psychotherapie“, bestätigt Adrian Aguilera, klinischer Psychologe und Professor an der University of California, Berkeley. „Ich denke, [der Einsatz von KI] kann Leuten das Gefühl vermitteln: ‚Du nimmst diese Beziehung nicht ernst.‘ Soll ich meiner Frau oder meinen Kindern Antworten von ChatGPT schicken? Das würde sich auch nicht authentisch anfühlen.“

Anzeige Anzeige

Im Jahr 2023, in den Anfängen der generativen KI, führte der Online-Therapiedienst Koko ein geheimes Experiment mit seinen Nutzer:innen durch. Dabei wurden Antworten, die vom damals aktuellen GPT-3 generiert wurden, mit solchen vermischt, die von Menschen verfasst wurden. Das Team stellte fest, dass die Nutzer:innen die KI-generierten Antworten tendenziell positiver bewerteten. Doch die Enthüllung, dass die Nutzer:innen unwissentlich an einem Experiment teilgenommen hatten, löste jede Menge Empörung aus.

Hilft Transparenz?

Auch der Online-Therapieanbieter Better Help sah sich Vorwürfen ausgesetzt, dass seine Psychologen KI zur Erstellung von Textnachrichten verwendet haben sollen. In einem Beitrag auf Medium berichtete der Fotograf Brendan Keen, dass sein Better-Help-Therapeut zugegeben habe, KI für seine Antworten zu verwenden, was trotz aller Beteuerungen zu einem „akuten Gefühl des Verrats“ und anhaltenden Sorgen geführt habe, dass seine Privatsphäre verletzt worden sei. Daraufhin beendete er die Therapie. Ein Sprecher von Better Help erklärte, dass das Unternehmen Therapeut:innen untersage, persönliche oder gesundheitsbezogene Informationen von Mitgliedern an KI-Systeme von Drittanbietern weiterzugeben. Auch verboten: Der Einsatz von KI für Nachrichten an Kund:innen des Dienstes, die direkt oder indirekt zur Identifizierung einer Person führen könnten.

Alle diese Beispiele beziehen sich auf die nicht offengelegte Verwendung von KI. Experte Aguilera ist der Ansicht, dass Therapeut:innen mit zu wenig Zeit LLMs zwar durchaus nutzen können, aber Transparenz ist dabei unerlässlich. „Wir müssen offen sein und den Menschen sagen: ‚Hey, ich werde dieses Tool für X, Y und Z verwenden‘ und eine Begründung dafür liefern“, sagt er. Die Menschen erhalten dann KI-generierte Nachrichten mit diesem vorhandenen Kontext, anstatt anzunehmen, dass ihr:e Therapeut:in „versucht, sie zu hintergehen“.

Anzeige Anzeige

Abgesehen von der Frage der Transparenz sind viele Therapeut:innen von vornherein skeptisch gegenüber dem Einsatz von LLMs, sagt Margaret Morris, klinische Psychologin und assoziiertes Fakultätsmitglied an der University of Washington. „Ich denke, diese Tools könnten aber für das Lernen wirklich wertvoll sein“, sagt sie – und merkt an, dass Therapeut:innen ihre Fachkenntnisse im Laufe ihrer Karriere weiterentwickeln sollten. „Aber ich denke, wir müssen mit Patientendaten äußerst vorsichtig umgehen.“ Morris bezeichnet die Erfahrung des Patienten Declan als „alarmierend“.

Therapeut:innen müssen sich bewusst sein, dass normale KI-Chatbots wie ChatGPT nicht von der US-amerikanischen Medizinaufsicht zugelassen sind. Gleiches gilt für die dortigen Datenschutzvorgaben (HIPAA), sagt Pardis Emami-Naeini, Assistenzprofessorin für Informatik an der Duke University, die die Auswirkungen von LLMs auf den Datenschutz und die Sicherheit im Gesundheitswesen untersucht hat. HIPAA enthält eine Reihe von US-Bundesvorschriften zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten von Personen. „Sonst birgt das erhebliche Risiken für die Privatsphäre der Patienten, wenn Informationen über diese offengelegt oder von der KI dann für Inference – also die Textgenerierung – verwendet werden“, sagt sie.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie stellte Forscherin Emami-Naeini fest, dass viele Nutzer:innen fälschlicherweise glauben, ChatGPT sei HIPAA-konform, was zu einem ungerechtfertigten Vertrauen in das Tool führt. „Ich gehe davon aus, dass einige Therapeut:innen diese Fehlannahme teilen“, sagt sie. Als offener Mensch, so Declan, sei er nicht völlig verzweifelt gewesen, als er erfuhr, dass sein Therapeut ChatGPT einsetzt. „Ich persönlich dachte nicht: Oh mein Gott, ich habe da tiefe, dunkle Geheimnisse“, sagt er. Aber es fühlte sich dennoch wie eine Verletzung an: „Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man selbstmordgefährdet ist, Drogen nimmt oder seine Freundin betrügt (…) nicht möchte, dass das in ChatGPT eingegeben wird.“

Anzeige Anzeige

Bei der Verwendung von KI zur Unterstützung der E-Mail-Kommunikation „reicht es zudem nicht aus, offensichtliche Identifikationsmerkmale wie Namen und Adressen zu entfernen“, sagt Emami-Naeini. „Sensible Informationen lassen sich oft aus scheinbar unsensiblen Details ableiten.“ Sie fügt hinzu: „Das Identifizieren und Umformulieren aller potenziell sensiblen Daten erfordert Zeit und Fachwissen, was im Widerspruch zur beabsichtigten Bequemlichkeit der Verwendung von KI-Tools stehen kann.“ In allen Fällen sollten Therapeut:innen ihren Patient:innen die Verwendung von KI transparent offenlegen und deren Zustimmung einholen.

Dienstleister sind auch nicht sicher

Eine wachsende Zahl von Telemedizin-Unternehmen, darunter Heidi Health, Upheal, Lyssn und Blueprint, vermarkten spezielle Tools für Therapeut:innen, wie zum Beispiel KI-gestützte Notiz-, Schulungs- und Transkriptionsdienste. Diese Unternehmen geben an, dass sie die amerikanischen HIPAA-Vorschriften einhalten und Daten bei Bedarf sicher verschlüsseln und pseudonymisieren. Viele Therapeut:innen sind jedoch nach wie vor skeptisch, was die Auswirkungen auf den Datenschutz angeht – insbesondere bei Diensten, die die Aufzeichnung ganzer Sitzungen erfordern. „Selbst wenn der Datenschutz verbessert wird, besteht immer ein gewisses Risiko für Informationsabflüsse oder die sekundäre Verwendung von Daten“, sagt Emami-Naeini. Dazu gehört KI-Training, aber womöglich noch mehr.

Ein Hackerangriff auf ein finnisches Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit im Jahr 2020, bei dem auf die Behandlungsunterlagen von Zehntausenden von Kunden zugegriffen wurde, dient hier als Warnung: Die Personen auf der Liste der Firma wurden erpresst, und anschließend wurde der gesamte Datensatz veröffentlicht, wodurch äußerst sensible Details wie Erfahrungen mit Kindesmissbrauch und Sucht offenbart wurden.

Anzeige Anzeige

Was Therapeut:innen zu verlieren haben

Neben der Verletzung des Datenschutzes gibt es noch weitere Risiken, sobald Psychotherapeut:innen LLMs im Namen der Klient:innen konsultieren. Studien haben gezeigt, dass die Antworten einiger spezialisierter Therapie-Bots zwar mit denen von Menschen mindestens mithalten können, Ratschläge von allgemeinen LLMs wie ChatGPT jedoch mehr Schaden als Nutzen verursachen.

Eine aktuelle Studie der Stanford University hat beispielsweise herausgefunden, dass Chatbots sogar Wahnvorstellungen und Psychopathie fördern können, indem sie Nutzer:innen blind validieren, anstatt ihnen zu widersprechen. Die Forschung hat auch gezeigt, dass die Bots unter Bias leiden und sich in ungerechtfertigter Schmeichelei ergehen können. Dieselben Mängel könnten es für Therapeut:innen ebenfalls riskant machen, Chatbots im Namen ihrer Klient:innen zu konsultieren. Die Technologie könnte etwa eine Fehlannahme unbegründet bestätigen oder Therapeut:innen auf die falsche Fährte führen.

Zu vage und zu allgemein für Therapie?

Aguilera meint, er habe während seiner Ausbildung zum Psychologen bereits mit Tools wie ChatGPT herumgespielt, manchmal hypothetische Symptome eingegeben und den KI-Chatbot gebeten, eine Diagnose zu stellen. Das Tool nenne viele mögliche Erkrankungen, aber seine Analyse sei eher dürftig, sagt er. Die American Counseling Association empfiehlt inzwischen, KI derzeit nicht für die Diagnose psychischer Erkrankungen zu verwenden.

Eine 2024 veröffentlichte Studie zu einer früheren Version von ChatGPT kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Das Tool sei zu vage und allgemein, um bei der Diagnose oder der Erstellung von Behandlungsplänen wirklich nützlich zu sein, und es neige stark dazu, kognitive Verhaltenstherapie zu verfolgen, anstatt andere Therapieformen, die möglicherweise besser geeignet wären.

Standardantworten gehen immer

Daniel Kimmel, Psychiater und Neurowissenschaftler an der Columbia University, führte Experimente mit ChatGPT durch, bei denen er sich als Klient mit Beziehungsproblemen ausgab. Er sagt, er habe dabei festgestellt, dass der Chatbot „Standardantworten“ für die Therapie recht gut imitieren konnte, wie zum Beispiel Normalisierung und Validierung, das Einholen zusätzlicher Informationen oder das Hervorheben bestimmter kognitiver oder emotionaler Assoziationen.

Allerdings „ging er nicht sehr tief“, sagt er. Die KI versuche nicht, „scheinbar oder oberflächlich betrachtet zusammenhanglose Dinge zu einem zusammenhängenden Ganzen zu verbinden … um eine Geschichte, eine Idee, eine Theorie zu entwickeln“. Er wäre skeptisch, einen Chatbot zum Nachdenken über Patient:innen einzusetzen, sagt er. Dieses Denken, so Morris, sollte Aufgabe der Therapeut:innen sein. Sie könnten mit KI-gestützter Technologie zwar Zeit sparen, aber dieser Vorteil müsse gegen die Bedürfnisse der Patient:innen abgewogen werden. „Vielleicht sparen Sie sich ein paar Minuten – aber was geben Sie dafür auf?“

Dieser Artikel stammt von Laurie Clarke. Sie ist freie Autorin der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und berichtet als Technologiejournalistin von Großbritannien aus.

Mehr zu diesem Thema