Von Infrarot-Vision bis KI-Gesundheit: Innovationen aus Korea auf der IFA 2025

Kaum ein Land steht so für coole Gagdets und smarte Techniklösungen wie Korea. Die neusten Ideen präsentieren Unternehmen aus dem Mittelstand und Startups jetzt im September auf der IFA in Berlin, Europas größter Messe für Unterhaltungselektronik und digitale Technologien. Du kannst dir vor Ort also anschauen, welche Unternehmen deinen Alltag erleichtern, die Medizin voranbringen oder neue Business-Anwendungen im Angebot haben.

Vom 5. bis 9. September kannst du über die IFA schlendern und dort den Korea-Pavillon im Innovationszentrum der IFA 2025 (IFA NEXT) besuchen. Dort stellen sich 15 innovative Startups aus Korea vor, die mit Lösungen für den europäischen Markt glänzen – und die Bandbreite ist groß! Diese drei Startups sind unter anderem dabei:

Pun Song

Du sorgst dich um dein Haustier? Damit bist du nicht allein. Da Haustiere leider nicht sprechen können, ist es oft schwer zu erkennen, ob und was ihnen fehlt. Pun Song hat deshalb ein ultra-leichtes Wearable für Haustiere entworfen. Das funktioniert mit Bluetooth und überwacht in Echtzeit die Aktivität, den Schlaf und die Essgewohnheiten deines Haustiers und erkennt so frühzeitig gesundheitliche Probleme.

Das Startup hat sich weltweit als erstes auf eine auf dem Element Germanium basierenden Infrarotspektroskopie-Sensor spezialisiert. Der kann Echtzeit-Nahinfrarotanalysen für verschiedene Materialien erstellen. Das ganze wird unterstützt von einer Al-basierten Kalibrierung, die für hohe Genauigkeit und einfache Geräteintegration sorgt.

Schon ein getrockneter Blutstropfen reicht schon aus für eine Gesundheitsanalyse. Das verspricht SAKAK. Mithilfe von KI analysiert das Unternehmen das Blut und leitet daraus maßgeschneiderte Empfehlungen ab.

Doch das sind nur die Startups im Korea-Pavillon. Zusätzlich sind noch viele weitere koreanische Mittelständler auf der IFA zu Besuch und stellen sich dem europäischen Publikum vor. Die Bandbreite ist riesig. Unter den Ausstellern ist zum Beispiel das Industrieunternehmen Glovane Co. die DAB-Chips und Module, wie sie in digitalen Radios verbaut sind, herstellen. Impactive AI hingegen bietet eine KI-gestützte Lösung zur Vorhersage von Rohstoffpreisen. THE K KOREA Co. stellt kabellose Dampfreiniger her und hebt deinen Putztag zuhause auf ein ganz neues Level. Und vom Unternehmen KYUNG IN Electronics Co bekommst du ein Gadget, das deine Schuhe zum Beispiel nach dem Sport sterilisiert, trocknet und Gerüche entfernt.

Wie all das im wirklichen Leben funktioniert und welchen klugen Köpfe hinter den Unternehmen stecken, kannst du live auf der IFA 2025 erleben.