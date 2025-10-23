Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Ihr habt eine ältere Festplatte von WD? Dann dringend ein Backup machen – das sind die Gründe

Ältere Festplatten von Western Digital drohen aufgrund von Firmware-Problemen auszufallen. Datenrettungsexperten erklären, was jetzt zu tun ist.

2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Ihr habt eine ältere Festplatte von WD? Dann dringend ein Backup machen – das sind die Gründe

Eine Festplatte (Beispielbild, Foto: watcher fox/Shutterstock)

Das Problem betrifft laut dem Datenrettungsunternehmen 030 Datenrettung Berlin mindestens 14 verschiedene WD-Festplatten mit Kapazitäten zwischen 2 und 6 Terabyte. Zu den betroffenen Serien zählen demnach WD Blue (für PCs), WD Red (für NAS-Systeme) und WD Purple (etwa für Videoüberwachung). Die Datenrettungsfirmen Attingo und Data Reverse bestätigten das grundlegende Problem im Gespräch mit den Kollegen von heise online. Demnach ist die Problematik in der Branche bereits seit 2021/2022 bekannt.

Anzeige
Anzeige

So funktioniert die fehleranfällige SMR-Technik

Die betroffenen Festplatten verwenden die Aufzeichnungstechnik „Shingled Magnetic Recording“ (SMR). Bei dieser Methode überlappen sich die Datenspuren ähnlich wie Dachschindeln, um mehr Speicherkapazität zu erreichen. Diese Technik erfordert eine komplexe Firmware, die genau protokolliert, wo welche Daten liegen, damit die Leseköpfe korrekt positioniert werden können.

Empfehlungen der Redaktion

Der sogenannte „Secondary Translator“ in der Firmware dokumentiert dabei alle Schreibvorgänge. Das Überschreiben eines einzigen Datensektors kann laut 030 Datenrettung etwa 10.000 Änderungen in den Übersetzungstabellen auslösen. „Jede dieser Änderungen ist eine potenzielle Fehlerquelle“, erklärt das Unternehmen in einem Blog-Beitrag. Stromausfälle, Erschütterungen oder normale Alterungserscheinungen können zu Inkonsistenzen in diesen Tabellen führen.

Anzeige
Anzeige

Ein sich selbst verstärkender Fehlerprozess

Die Festplattencontroller erkennen solche Inkonsistenzen und versuchen, diese automatisch zu korrigieren. Kritisch wird es, wenn ein Schreib-/Lesekopf erste Alterserscheinungen zeigt und fehlerhafte Daten liefert. Die Controller-Logik interpretiert diese als beschädigte Übersetzungstabellen und versucht, sie zu „reparieren“. Dabei überschreibt sie korrekte Daten mit falschen Korrekturen.

„Das Ergebnis ist ein sich selbst verstärkender Prozess, der die Firmware immer weiter korrumpiert, bis die Festplatte schließlich komplett ausfällt“, erklärt 030 Datenrettung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Warnzeichen und Handlungsempfehlungen

Ein deutliches Warnzeichen ist ungewöhnliches Klackern der Festplatte, das über die normalen Zugriffsgeräusche hinausgeht. Diese Geräusche entstehen durch korrumpierte Tabellenstrukturen, die zu inkonsistenten Bewegungen der Schreib-/Leseköpfe führen. Spätestens dann sollten Nutzer alle Daten auf anderen Datenträgern sichern.

Datenretter können in den meisten Fällen mit spezieller Software die Daten retten. Bei den betroffenen SMR-Modellen ist dies jedoch ein extrem langwieriger und potenziell teurer Prozess. Nutzer, die eines der betroffenen Modelle haben, sollten daher dringend eine Sicherungskopie erstellen, damit kein Datenverlust entsteht. Neuere SMR-Festplatten mit höherer Kapazität über 6 Terabyte scheinen von dem Problem nicht betroffen zu sein. Sie nutzen andere Hardware-Plattformen mit völlig anderer Firmware, die offenbar besser mit dem Übersetzungs-Layer umgeht.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren