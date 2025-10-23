Ihr habt eine ältere Festplatte von WD? Dann dringend ein Backup machen – das sind die Gründe

Das Problem betrifft laut dem Datenrettungsunternehmen 030 Datenrettung Berlin mindestens 14 verschiedene WD-Festplatten mit Kapazitäten zwischen 2 und 6 Terabyte. Zu den betroffenen Serien zählen demnach WD Blue (für PCs), WD Red (für NAS-Systeme) und WD Purple (etwa für Videoüberwachung). Die Datenrettungsfirmen Attingo und Data Reverse bestätigten das grundlegende Problem im Gespräch mit den Kollegen von heise online. Demnach ist die Problematik in der Branche bereits seit 2021/2022 bekannt.

So funktioniert die fehleranfällige SMR-Technik

Die betroffenen Festplatten verwenden die Aufzeichnungstechnik „Shingled Magnetic Recording“ (SMR). Bei dieser Methode überlappen sich die Datenspuren ähnlich wie Dachschindeln, um mehr Speicherkapazität zu erreichen. Diese Technik erfordert eine komplexe Firmware, die genau protokolliert, wo welche Daten liegen, damit die Leseköpfe korrekt positioniert werden können.

Der sogenannte „Secondary Translator“ in der Firmware dokumentiert dabei alle Schreibvorgänge. Das Überschreiben eines einzigen Datensektors kann laut 030 Datenrettung etwa 10.000 Änderungen in den Übersetzungstabellen auslösen. „Jede dieser Änderungen ist eine potenzielle Fehlerquelle“, erklärt das Unternehmen in einem Blog-Beitrag. Stromausfälle, Erschütterungen oder normale Alterungserscheinungen können zu Inkonsistenzen in diesen Tabellen führen.

Ein sich selbst verstärkender Fehlerprozess

Die Festplattencontroller erkennen solche Inkonsistenzen und versuchen, diese automatisch zu korrigieren. Kritisch wird es, wenn ein Schreib-/Lesekopf erste Alterserscheinungen zeigt und fehlerhafte Daten liefert. Die Controller-Logik interpretiert diese als beschädigte Übersetzungstabellen und versucht, sie zu „reparieren“. Dabei überschreibt sie korrekte Daten mit falschen Korrekturen.

„Das Ergebnis ist ein sich selbst verstärkender Prozess, der die Firmware immer weiter korrumpiert, bis die Festplatte schließlich komplett ausfällt“, erklärt 030 Datenrettung.

Warnzeichen und Handlungsempfehlungen

Ein deutliches Warnzeichen ist ungewöhnliches Klackern der Festplatte, das über die normalen Zugriffsgeräusche hinausgeht. Diese Geräusche entstehen durch korrumpierte Tabellenstrukturen, die zu inkonsistenten Bewegungen der Schreib-/Leseköpfe führen. Spätestens dann sollten Nutzer alle Daten auf anderen Datenträgern sichern.

Datenretter können in den meisten Fällen mit spezieller Software die Daten retten. Bei den betroffenen SMR-Modellen ist dies jedoch ein extrem langwieriger und potenziell teurer Prozess. Nutzer, die eines der betroffenen Modelle haben, sollten daher dringend eine Sicherungskopie erstellen, damit kein Datenverlust entsteht. Neuere SMR-Festplatten mit höherer Kapazität über 6 Terabyte scheinen von dem Problem nicht betroffen zu sein. Sie nutzen andere Hardware-Plattformen mit völlig anderer Firmware, die offenbar besser mit dem Übersetzungs-Layer umgeht.