Ikea Inspelning: Neue smarte Steckdose hilft dir, Energie und Kosten zu sparen

Im Frühjahr 2024 hatte Ikea mit Tretakt eine Smarthome-Steckdose gelauncht, mit der sich herkömmliche Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen aus der Ferne ein- und ausschalten lassen. Jetzt kommt mit Inspelning eine ähnliche smarte Steckdose, die allerdings eine weitere Funktion an Bord hat: Sie kann den Stromverbrauch messen.

Smarte Steckdose schon gesichtet

Die Steckdose gibt es aktuell offiziell noch nicht in Deutschland und Österreich – auch wenn schon Bilder davon in einzelnen Ikea-Filialen aufgetaucht sind. In verschiedenen anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Belgien und Lettland ist Inspelning schon im Online-Shop gelistet.

Aus beiden Quellen ist daher der künftige Preis schon bekannt. Demnach wird Inspelning hierzulande 9,99 Euro kosten – und damit genauso viel wie die Tretakt-Version mit Fernbedienung. Ohne Fernbedienung kostet die Tretakt-Steckdose 6,99 Euro.

Von den Produktfotos her ähneln sich die beiden smarten Steckdosen im Design. Beide besitzen einen Knopf, über den sich die Steckdosen auch ohne Hilfe von Fernbedienungen oder Apps bedienen lassen können.

Unklarheit über Smarthome-Hub-Nutzung

Wie aus den bisher bekannten Informationen hervorgeht, benötigen Nutzer:innen für die Bedienung per App zwingend Ikeas aktuellen Smarthome-Hub Dirigera. Nur dort lässt sich auch der Stromverbrauch des über die Steckdose angeschlossenen Geräts einsehen und nachverfolgen.

Wie Golem schreibt, könnte es sein, dass schon gekaufte Inspelning-Produkte erst dann vollständig genutzt werden können, wenn die Dirigera-App entsprechend upgedatet wurde. Das dürfte mit der offiziellen Vorstellung von Inspelning einhergehen.

Tretakt auch mit Tradfri nutzbar

Der Smarthome-Hub-Vorgänger Tradfri (Gateway) soll die neue smarte Steckdose dagegen nicht unterstützen. Das allerdings hatte Ikea auch zur Markteinführung der Tretakt-Steckdose verkündet.

Später hatte das schwedische Möbelhaus diese Aussage dann korrigiert. Tretakt lässt sich per Tradfri-Gateway nutzen. Möglich, dass das auch bei Inspelning so sein wird. Sicher ist das aber nicht.

