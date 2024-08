Warum diese ikonische Videospiel-Figur eigentlich ein Versehen war

Minecraft begeistert seit über 20 Jahren Spieler weltweit. Eines der wohl bekanntesten Monster in dem Spiel ist der sogenannte Creeper. Er schleicht sich oft unbemerkt an den Spieler heran und richtet anschließend Schaden an der Umgebung und dem Spielcharakter an.

Allerdings war der Creeper ursprünglich nicht als tödliches Monster geplant. Er entstand durch einen Programmierfehler des Minecraft-Erfinders Markus „Notch” Persson und ist jetzt ein unverzichtbarer Teil des Spieluniversums.

Als Persson an einer frühen Version des Spiels arbeitete, wollte er ein Schwein erstellen, das durch die Welt streift und den Spielern als Nahrung dient. Allerdings unterlief ihm dabei ein Fehler bei der Eingabe der Dimensionen.

Jens Bergensten, Chief Creative Officer bei Mojang, berichtet auf Minecraft.net, dass der Entwickler versehentlich die Höhe und Breite vertauschte, wodurch statt eines horizontalen, langen Modells ein aufrecht stehendes, hohes Wesen mit vier Füßen und einem Kopf entstand.

Das Schwein blieb im Spiel

Persson entschied sich, seine Kreation im Spiel zu behalten und fügte es in einer Alpha-Version von Minecraft in das Spiel ein. Später fügte er dem Monster dann seine grüne Textur und sein Gesicht hinzu.

Die Idee, dass der Creeper explodiert, sobald er sich dem Spieler nähert, stammt von einem Freund des Entwicklers. Dieser Angriff wurde in späteren Versionen des Spiels sogar noch erweitert. Wird ein Creeper vom Blitz getroffen, lädt er sich elektrisch auf, wodurch die Explosion doppelt so verheerend wird.

Die Entwicklung des Monsters

In seiner langen Laufbahn als Minecraft-Monster verursachte der Creeper einige Bugs. Eine Zeit lang konnte er sogar im Kreativmodus Schaden anrichten, obwohl die Spieler dort eigentlich unverwundbar sein sollten.

Mittlerweile ist das lange, grüne Monster eine Art Symbol von Minecraft, dessen Gesicht sich sogar im Logo des Spiels wiederfindet.

