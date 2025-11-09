Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Skills
Verpasse keine News mehr!

Image-to-Video statt Text-Prompts: Dein Weg zu wirklich kontrollierten KI-Videos

Der Hype um Text-to-Video ist groß, aber die Ergebnisse sind oft kaum steuerbar. Echte Kontrolle im KI-Prozess beginnt woanders – in der Praxis bringt dich dieser Image-to-Video-Workflow weiter.

Von Ralf Theil
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Image-to-Video statt Text-Prompts: Dein Weg zu wirklich kontrollierten KI-Videos
Ein Image‑to‑Video‑Workflow ermöglicht deutlich mehr Kontrolle und konsistentere Ergebnisse. (KI-generiertes Bild: Midjourney / Adrian Rohnfelder)

Stell dir vor, ein Regisseur würde bei einem Dreh einfach sagen: „Dunkler Wald, Spannung, eine Frau rennt“ – und eine komplette Szene entsteht, samt Set, Beleuchtung und Kameraführung. Klingt absurd? Genau das erwarten allerdings viele derzeit von KI-Videotools.

Anzeige
Anzeige

In der Realität basiert jede professionelle Videoproduktion – ob Werbespot, Musikvideo oder Spielfilm – auf einem durchdachten Storyboard, detaillierten Kameraplänen, bewusst gewählten Perspektiven und kompositorischer Feinsteuerung. Genau diese feine Steuerung fehlt den aktuellen Text-to-Video-Modellen – also KIs, die auf Basis einer reinen Texteingabe ganze Videosequenzen erzeugen – bisher komplett. Trotz aller beeindruckenden Fortschritte bei KI-Video-Modellen fehlt für den professionellen Einsatz die wichtigste Zutat: Kontrolle.

Du möchtest mehr zum Thema lernen?

KI-Video-Basics: Vom Bild zum lebendigen Asset

Onlinekurs kompakt

KI-Video-Basics: Vom Bild zum lebendigen Asset

Anzeige
Anzeige

Vom Hype zur Realität: Wo Text-to-Video (noch) scheitert

Wer in den vergangenen Monaten durch Social Media gescrollt hat, ist sicher auf spektakuläre „Wow“- und „Besser als Hollywood“-KI-Videos gestoßen – produziert mit Tools wie Sora 2, Google Veo 3.1 oder Runway Gen‑3. Hyperrealistische Kamerafahrten, cineastische Lichtstimmungen, dynamische Szenen – alles allein durch ein paar Zeilen Text erzeugt.

Doch der Eindruck täuscht. Die eindrucksvollsten Ergebnisse sind meist handverlesen, nachbearbeitet – und oft reiner Zufall. Wer selbst mit diesen Tools arbeitet, merkt schnell: Text-to-Video funktioniert trotz ausgeklügelter JSON-Prompts (also Befehlen in Code-Struktur) noch nicht zuverlässig. Die Resultate sind visuell beeindruckend, aber unpräzise, instabil und kaum steuerbar.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Typische Schwächen aus der Praxis

  • Kaum Wiederholbarkeit: Schon ein unveränderter Prompt liefert bei jedem Durchlauf neue Ergebnisse. Es ist unmöglich, eine einmal gut gelungene Szene gezielt zu reproduzieren.
  • Konsistenz? Fehlanzeige: Charaktere, Kleidung oder Produkte variieren ständig.
  • Keine gezielte Bearbeitung: Wer nur ein Detail ändern möchte, muss das gesamte Video neu generieren – mit unvorhersehbarem Ergebnis.

Text-to-Video ist faszinierend – aber (noch) nicht professionell einsetzbar. (KI-generiertes Bild: Midjourney / Adrian Rohnfelder)

Der bessere Weg: Ein kontrollierter Image-to-Video-Workflow

Weil Text-to-Video derzeit kaum planbar ist, arbeite ich fast ausschließlich mit einem Image‑to‑Video‑Workflow – einem Ansatz, bei dem ein vorhandenes Bild als klarer visueller Startpunkt für die KI-Animation dient. Dieser Weg ermöglicht deutlich mehr Kontrolle und konsistentere Ergebnisse.

1. Idee & Story

Eine Idee, ein Bild oder eine Szene entsteht – oder ein Kunde liefert eine Anforderung. Diese Gedanken entwickle ich gemeinsam mit ChatGPT weiter, formuliere eine klare Bildidee und lasse mir von einem speziell trainierten CustomGPT einen passenden Prompt für den Bildgenerator schreiben.

Anzeige
Anzeige

2. Bildgenerierung

Die visuelle Umsetzung erfolgt mit Midjourney oder Google Gemini Flash 2.5 (Nano Banana), oft auch in Kombination. Ich achte auf Perspektive, Komposition und Details (Stichwort: „KI-Hände“), korrigiere per Inpainting oder Outpainting und feile so lange, bis das Bild wirklich passt.

3. Qualitätsboost per Upscaling

Anschließend verbessere ich Texturen und Auflösung mit Magnific AI. Das sorgt nicht nur für mehr Details, sondern verleiht dem Bild auch die nötige Schärfe und Auflösung.

Empfehlungen der Redaktion

4. Vom Bild zum Video

Dann folgt Phase zwei, die eigentliche Regie: Ich lasse mir per CustomGPT einen präzisen Prompt für das Video schreiben – inklusive Kamerafahrten, Bewegungen, Lichtstimmung und Timing. Dieses Paket lade ich in Kling AI (oder alternativ Google Veo 3.1) und erhalte eine kurze, stimmige Szene.

Anzeige
Anzeige

5. Feinschliff & Sound

Je nach Einsatzzweck kommen anschließend O-Ton, Stimme und Soundtrack hinzu – etwa mit ElevenLabs, Suno AI oder direkt über Veo 3.1, das bereits native Audiounterstützung bietet.

6. Workflow-Suiten statt Tool-Hopping

Die Schritte 1 bis 5 beschreiben die universelle Logik für kontrollierte Ergebnisse. Um das ständige Springen zwischen Einzeltools in Browsertabs zu vermeiden, nutze ich zunehmend Suiten wie Flora AI. Diese Plattformen bündeln die Teilschritte – von der Bildgenerierung über das Upscaling bis zur Animation – in einer Oberfläche. Der kreative Prozess und die Tools bleiben dieselben, aber die Reibungsverluste im Workflow sinken deutlich.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Fazit: Wer steuert, gewinnt

Text-to-Video ist faszinierend – aber (noch) nicht professionell einsetzbar. Wer für Kunden arbeitet und auf Wiederholbarkeit sowie konkrete Vorgaben angewiesen ist, stößt mit reinem Prompting schnell an Grenzen.

Anzeige
Anzeige

Der kombinierte Image‑to‑Video‑Workflow bietet derzeit die beste Kontrolle, höhere Konsistenz und – richtig eingesetzt – sichtbar bessere Ergebnisse. Nicht durch Zufall, sondern bewusst gestaltet.

Und bis eine KI wirklich versteht, was ein „dunkler Wald, Spannung, eine Frau rennt“ filmisch bedeutet, bleibe ich lieber selbst Regisseur.

Adrian Rohnfelder ist preisgekrönter Fotograf, ehemaliger Unternehmensberater und Early Adopter für generative KI. Er zeigt praxisnah, wie Profis KI-Tools für visuelles Storytelling und Content-Erstellung nutzen – auch in seinen t3n Onlinekursen: KI-Video-Basics: Vom Bild zum lebendigen Asset und KI-Video-Workflow – von der Idee zum Social Spot. Melde dich jetzt an – hier geht’s zum Shop!

Anzeige
Anzeige

Du möchtest mehr zum Thema lernen?

KI-Video-Workflow – von der Idee zum Social Spot

Onlinekurs kompakt

KI-Video-Workflow – von der Idee zum Social Spot

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren