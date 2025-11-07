Digitale Souveränität in der Praxis: So befreit ihr eure Fotos von Google und Apple

Egal wie viele Jahre es schon her ist und egal wie viele Smartphone-Generationen: Dank der Cloud haben wir mittlerweile immer und überall Zugriff auf all die kleinen bildgewordenen Erinnerungen. Ein Komfort, auf den viele Smartphone-Nutzer:innen wohl auch nicht mehr verzichten wollen.

Alleine Google Fotos verzeichnet nach Konzernangaben mehr als 1,5 Milliarden monatliche Nutzer:innen. Die haben zusammen mehr als 9 Billionen Bilder und Fotos auf dem Dienst gespeichert. Offizielle Zahlen zu Apples iCloud gibt es zwar nicht, aber auch hier dürften nicht wenige Selfies und Urlaubsfotos liegen.

Was aus Nutzer:innensicht zwar enorm praktisch ist, ruft aber auch immer wieder Kritiker:innen auf den Plan. Denn letztlich befinden sich die privaten Aufnahmen von weiten Teilen der Weltbevölkerung auf den Servern einiger weniger US-Konzerne. Die wiederum müssen sich an die dort gültigen Gesetze halten – und unterliegen der Kontrolle der bisweilen äußerst erratisch agierenden Trump-Administration.

Tschüss Google! Ciao Apple! Hallo Immich?

Wer seine Fotoschätze zwar immer und überall abrufen, aber trotzdem nicht von großen Cloud-Firmen abhängig sein will, der findet heute eine ganze Reihe an Alternativen. Ein besonders beliebtes Beispiel ist die quelloffene Software Immich. Das Tool bietet nicht nur eine einfache Art und Weise, den eigenen Fotobestand zu verwalten, sondern auch eine Reihe von praktischen Komfortfunktionen, die wir auch von Google oder Apple kennen.

So kann Immich etwa per Gesichtserkennung Bilder einzelnen Personen zuordnen. Sodass ihr dann beispielsweise schnell alle Fotos von euch selbst oder von Freund:innen aufspüren könnt. Auch wer etwa seine Fotos auf einer Weltkarte platziert haben möchte, findet ein entsprechendes Feature in Immich.

Wie die Dienste von Google und Apple ist in Immich auch eine Texterkennung integriert. Wenn ihr also etwa das Namensschild eines Gasthauses fotografiert habt, könnt ihr ganz einfach nach dem Namen suchen, um das Bild zu finden.

Bilder und Videos lassen sich auf verschiedene Arten importieren. Dank eigener Smartphone-Apps für iOS und Android auch direkt von eurem Handy.

Die größte Hürde: So installiert ihr Immich – und das braucht ihr dafür

Wenn ihr Immich erstmal zum Laufen gebracht habt, müsst ihr im Grunde auf keine wichtige Komfortfunktion zur Verwaltung eurer Fotos verzichten. Davor steht allerdings eine für technisch weniger versierte Menschen größere Hürde: die Installation der Software.

Der Immich-Server benötigt nach Angaben des Open-Source-Projekts mindestens vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Empfohlen werden aber sechs Gigabyte. Außerdem wird eine CPU mit mindestens zwei Kernen vorausgesetzt. Da euer Server idealerweise immer verfügbar ist, empfiehlt sich die Installation auf einem sparsamen Mini-Rechner, einem Raspberry Pi oder einem NAS.

Immich ist als Docker-Container verfügbar, läuft also theoretisch sowohl unter Linux, als auch unter Windows und macOS. Wir haben die Installation sowohl unter Linux als auch unter macOS getestet und hatten in beiden Fällen keine Probleme. Das Immich-Projekt selbst empfiehlt allerdings die Installation unter Linux.

Bevor ihr mit der Installation beginnen könnt, benötigt ihr in jedem Fall Docker. Falls noch nicht geschehen, sollten Linux-Nutzer:innen die Docker Engine installieren. Unter Windows und macOS könnt ihr Docker Desktop installieren, das bietet dann auch eine grafische Nutzer:innen-Oberfläche.

Jetzt könnten wir eigentlich loslegen, allerdings benötigt Immich zwingend die Datenbank PostgreSQL und die Key-Value-Datenbank Redis beziehungsweise deren Fork Valkey. Wenn ihr jetzt schon ins Schwitzen kommt, können wir euch beruhigen: Das Immich-Team bietet mittlerweile ein extrem simples Installations-Script an, das euch nahezu alles abnimmt.

Um das Script herunterzuladen und auszuführen, reicht es, eine Zeile in den Terminal zu kopieren. Linux-Nutzer:innen sollten an der Stelle wissen, wo sie den finden. Nutzer:innen von macOS oder Windows können dazu einfach Docker Desktop öffnen und am unteren Fensterrand auf Terminal klicken. Anschließend gebt ihr die folgende Zeile ein und bestätigt die Eingabe mit Enter:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/immich-app/immich/main/install.sh | bash

Anschließend müsste Docker das Script ausführen und damit alle benötigten Container automatisch herunterladen und ausführen. Fertig. Jetzt solltet ihr euren Immich-Server über den Browser mit der URL http://localhost:2283 erreichen können.

Jetzt müsst ihr nur noch über das Web-Interface ein Konto anlegen und könnt im Grunde sofort loslegen. Also etwa auch die Mobile-App für iOS oder Android installieren und eure Bilder mit Immich synchronisieren.

Aber Achtung: Die Gesichtserkennung etwa wird je nach Hardware ein wenig brauchen, bis wirklich alle Gesichter aus den Bildern erkannt und entsprechend sortiert sind.

Immer und überall auch ohne Cloud: Wie erreiche ich Immich von unterwegs?

Theoretisch wären wir jetzt fertig. Allerdings könnt ihr eure Fotos zwischen Immich-Server und Smartphone-App jetzt nur dann synchronisieren, wenn ihr im heimischen WLAN seid. Wenn ihr hingegen von überall auf eure Immich-Instanz zugreifen wollt, gilt es noch eine weitere Hürde zu meistern.

Euren Server selbst einfach über das Internet erreichbar zu machen, wäre ein enormes Sicherheitsrisiko und ist in gar keinem Fall zu empfehlen. Als sicherere Alternativen würden sich zum einen eine VPN-Verbindung in das Heimnetzwerk anbieten oder die Einrichtung eines Reverse Proxys anbieten. Sollten euch aber beide Begriffe nichts sagen, würden wir an der Stelle eine dritte Option empfehlen: den Einsatz von Tailscale.

Tailscale ist ein kanadisches Unternehmen, das unter demselben Namen eine völlig konfigurationsfreie Lösung für VPN-Verbindungen zwischen den eigenen Geräten anbietet. Ja, hier müsstet ihr dann doch nochmal auf einen externen Anbieter vertrauen. Sofern das für euch okay ist, spart ihr euch aber immerhin eine ganze Menge Zeit.

Tailscale funktioniert denkbar einfach: Ihr legt ein Konto an und installiert dann die Tailscale-Software auf eurem Server und eurem Smartphone. Praktisch bekommt jedes auf diese Art mit deinem Tailscale-Konto verbundene Gerät dann eine eigene Tailscale-IP-Adresse. Über die ist dein Server dann überall erreichbar – sofern du mit Tailscale verbunden bist.

Außerdem kannst du auf die Art auch etwa Familienmitgliedern in der Ferne Zugriff auf deinen Immich-Server geben. Dazu musst du sie lediglich in dein Tailscale-Netzwerk einladen. Das geht, indem du dich auf der Tailscale-Website einloggst, und im oberen rechten Menü auf Admin Console klickst. Hier wählst du jetzt Users aus und klickst dann auf Invite external Users.

Daraufhin generiert Tailscale einen Einladungslink, mit dem andere deinem Netzwerk beitreten können. Aber Achtung: Auch die benötigen dann natürlich Tailscale auf ihren Endgeräten. Für Privatnutzer:innen ist das Ganze allerdings kostenlos.

Fazit: Mit Immich müsst ihr nicht auf Komfort verzichten

Es mag je nach technischem Knowhow zunächst einschüchternd wirken, aber wer Immich einmal installiert hat, wird schnell merken, dass die Open-Source-Lösung alle wichtigen Features zur Bilderverwaltung mitbringt. Und das, ohne die Kontrolle über eure liebsten Erinnerungen an einen Cloud-Anbieter übergeben zu müssen.