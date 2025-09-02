Anzeige
MIT Technology Review Reportage
In Blue Zones sollen Menschen länger leben: Was ist dran an dem Konzept?

Die Blue Zones lösten einen weltweiten Hype der Selbstoptimierung aus: Orte dieser Regionen wie das sardische Seulo werben damit, sogar eine Netflix-Serie gibt es. Daber scheint das Konzept auf wackeligen Füßen zu stehen.

Gregor Honsel Von Gregor Honsel
11 Min.
Artikel merken
In Blue Zones sollen Menschen länger leben: Was ist dran an dem Konzept?
Die 89-jährige Kame Ogito sammelt Seetang. Er ist Teil der pflanzlichen, kalorienarmen Ernährung, die dazu beitrug, dass die Menschen auf Okinawa zu den langlebigsten Menschen der Welt gehörten. (Foto: David McLain / Cavan Images / laif)

Es klingt wie die perfekte Geschichte: Kein Stress, kein Fast Food, kein Verkehrslärm, dafür weniger, aber gesünderes Essen, Bewegung und eine enge Gemeinschaft – und schon bleiben die Menschen bis ins hohe Alter gesund. So lautet die Erzählung hinter den „Blue Zones“ – Orten, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner angeblich länger leben als anderswo. Populär gemacht hat dieses Konzept der US-Journalist Dan Buettner. 2005 stellte er in einem Artikel für die National Geographic drei Orte vor, in denen es besonders viele Hochbetagte geben soll: Sardinien, die kalifornische Kleinstadt Loma Linda sowie die japanische Insel Okinawa. Später fügte er noch Ikaria in Griechenland und Nicoya in Costa Rica hinzu.

Gregor Honsel
Gregor Honsel

Gregor ist seit 2006 Redakteur der MIT Technology Review, vor allem für die Themen Verkehr und Energie. Er glaubt, dass komplexe Probleme meist einfache, aber falsche Lösungen haben. 
