In der Identitätskrise: Wie Intel den Anschluss verlor – und ihn wiederfinden will

Am Intel-Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien (Foto: JHVEPhoto / Shutterstock)

Kaum ein Unternehmen der IT-Wirtschaft verkörpert die Erfolgsgeschichte der modernen Halbleiterindustrie so sehr wie Intel. Jahrzehntelang dominierte der Konzern mit dem charakteristischen Claim „Intel inside“ die Prozessorenlandschaft, insbesondere im x86-Segment – sowohl technologisch als auch wirtschaftlich.

Doch diese Vorherrschaft ist längst Vergangenheit. Denn Intel kämpft heute vor allem mit strategischen Fehlschlägen, technologischem Rückstand und wachsendem Konkurrenzdruck – nicht zuletzt durch einen alten Rivalen, der in neuem Glanz zurückgekehrt ist: AMD. Denn inzwischen ist aus dem lang belächelten Underdog mehr als nur ein ernsthafter Herausforderer geworden. Wenn wir zurückblicken und nach vorne schauen wird aber vor allem eins klar: Der KI-Boom und die Tatsache, dass heute so ziemlich jedes Gerät ein kleiner oder größerer Computer ist, stellt Intels Vormachtstellung mehr denn je in Frage – und eröffnet dem Unternehmen zugleich neue Chancen.

Intel an der technologischen Spitze – über Jahrzehnte

Intels Aufstieg begann in den 70er Jahren – und jahrzehntelang ab den frühen 80ern war Intel die Innovationsschmiede für die gesamte x86-Welt. Mit der Pentium-Serie und den Core-Generationen konnte der Konzern immer wieder Maßstäbe setzen, ließ die Mitbewerber – namentlich hier vor allem AMD – lange hinter sich. Dank Design und Fertigung in eigener Regie war Intel in der Lage, seine Entwicklung mit maßgeschneiderter Fertigungstechnologie zu untermauern und auch qualitativ vieles richtigzumachen.

Dank regelmäßiger Leistungssteigerungen war es Intel vor allem in den 90er Jahren immer wieder möglich, die eigene Marktführerschaft zu unterstreichen und den Abstand zum langjährigen Widersacher AMD ein ums andere Mal zu zeigen. Im Gegensatz dazu stand AMD mehr als einmal nicht nur finanziell unter Druck, sondern war oftmals auch technologisch um Generationen hinterher.

AMD und TSMC überrunden den einstigen Superstar

Doch diese Rollenverteilung änderte sich Mitte der Zehnerjahre. So brachte AMD mit der Zen-Architektur ein grundlegend neues CPU-Design auf den Markt, das nicht nur konkurrenzfähig, sondern in vielerlei Hinsicht Intel sogar überlegen war. Erstmals seit mehr als einer Dekade konnte AMD wieder echte Relevanz im High-Performance-Markt zeigen. Die Zen-Architektur wurde unter der technischen Leitung von Lisa Su und dem legendären Chiparchitekten Jim Keller entwickelt – jenem Keller, der einst auch an AMDs K8-Architektur und später an Apples A4 und A5-Prozessoren mitgewirkt hatte. Der Ansatz war eine modulare, skalierbare Mikroarchitektur, optimiert für hohe Thread-Leistung, gute Energieeffizienz und schnelle Iteration.

Dazu kam AMDs Entscheidung, die Fertigung komplett an TSMC auszulagern. Während Intel mit seiner internen 10-Nanometer-Fertigung haderte, konnte AMD von TSMCs technologischen Sprüngen profitieren – und sich auf das konzentrieren, was es lange Zeit vernachlässigt hatte: Architekturinnovation. Nach und nach übernahm AMD in Benchmarks, Server-Performance und nicht zuletzt beim Preis-Leistungs-Verhältnis die Führungsrolle.

So war Intel plötzlich in vielen Bereichen nur noch Zweitbester – eine Rolle, die das zuvor so erfolgreiche Unternehmen nicht gewohnt war. Besonders im Rechenzentrumsmarkt verlor Intel massiv an Einfluss – ungünstig in einem Marktumfeld, in dem die Cloud immer wichtiger wurde. Denn AMDs Epyc-Prozessoren boten mit bis zu 64 Kernen und deutlich höherer Effizienz genau das, was die Cloudanbieter und Hyperscaler benötigten – und machten sie zur ersten Wahl für anspruchsvolle Server-Anwendungen.

Kurzum: Während über lange Jahrzehnte Intel die oftmals teurere Marke für das Optimum im Prozessormarkt war und AMD eher die Rolle der preiswerteren Brand überließ, war AMD spätestens in der zweiten Hälfte der Zehnerjahre mehr als nur der ewige Preisbrecher. Für Intels Image war das alles andere als hilfreich: Die Produkte galten plötzlich als teuer, zu stromhungrig, zu innovationsarm. Denn gerade im Notebookmarkt punktete AMD mit den Ryzen-Serien hinsichtlich der Energieeffizienz und der integrierten Grafik. Hinzu kam die oftmals schnellere Time-to-Market.

Intel aus dem Tritt – Kampf gegen den technologischen Rückstand

Über die Jahre kam Intel mehr und mehr aus dem Tritt, reagierte zu halbherzig und zu spät auf sich wandelnde technologische Herausforderungen. Die eigene 10-Nanometer-Fertigung verzögerte sich um Jahre – und insbesondere zwischen 2016 und 2020 stagnierte die Architekturentwicklung. Gerade die CPU-Generationen von „Comet Lake“ bis „Rocket Lake“ wirkten im Vergleich zu AMDs Zen-Plattformen veraltet. Mehr Taktfrequenz bei höherem Stromverbrauch lautete Intels kurzfristige Antwort, doch das konnte nur wenige überzeugen.

Erst mit „Alder Lake“ gelang 2021 eine ernstzunehmende Antwort – und Intel übernahm Produktionsweisen aus dem Mobilbereich, was dem Unternehmen vor allem bei den Endkund:innen wieder mehr Zulauf bescherte, während jedoch im Serverbereich der Rückstand weiter anhielt.

Zwischenzeitlich hatte sich aber das Feld der Mitbewerber auch noch erweitert – da war ARM, das auch im Serverbereich wichtiger wurde, Nvidia mit einer KI-Strategie, die dem Unternehmen gerade in den letzten Jahren einen nicht nur bei Aktionären bewunderten Aufstieg abseits der Gamer-Grafikkarten bescherte – und weiterhin AMD, die ihr Geschäft mehr in Richtung Embedded IT und Netzwerkbeschleuniger ausbauten.

Die Foundry-Idee soll der Befreiungsschlag werden

Immerhin: Mit Pat Gelsinger kehrte 2021 ein profilierter Technologe an die Intel-Spitze zurück – der noch dazu in den Jahren davor die Geschicke beim Virtualisierungsspezialisten VMware geleitet hatte und so sicherlich auch reichlich Know-how aus dieser Richtung mitbringen konnte. Dessen „IDM 2.0“-Strategie sollte (und soll) das Unternehmen grundlegend umkrempeln.

Am wichtigsten dabei ist die „Intel Foundry Services“-Idee, um so nicht nur an der eigenen Chipproduktion zu hängen, sondern auch für andere Unternehmen zu fertigen. Darüber hinaus sollen flexiblere Architekturen und eigene KI-Beschleuniger sowie spezielle Automotive-Chipklassen den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden – denn jedes Automobil ist mittlerweile ein fahrender Computer – und Gelsingers Erfahrungen im Edge Computing und in der Virtualisierung können dem Unternehmen hier helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Doch der strategische Neustart, mit dem Intel seine Rolle in der globalen Halbleiterindustrie neu definieren will, misslingt. Intel kämpft an zu vielen Fronten gleichzeitig: gegen AMDs Vorherrschaft, gegen die bessere Fertigung von TSMC und nicht zuletzt gegen Nvidias KI-Vormachtstellung – während Apple in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, dass es auch in der Welt der Endkundenprozessoren kein Intel mehr braucht.

Notbremsung in Magdeburg – und anderswo

Spätestens nach den Quartalszahlen mit einem Verlust von 2,9 Milliarden Dollar muss Intel die Reißleine ziehen, versucht ganze Geschäftsbereiche loszuwerden, die Zahl der Mitarbeitenden zu reduzieren. Dem Vernehmen nach steht die gesamte Foundry-Strategie zur Disposition. Wie Intel der US-Börsenaufsicht SEC kürzlich mitteilte, stellt die neue Prozessgeneration 14A, die für 2027 avisiert ist, die letzte Chance dar, die aktuelle Strategie aufrechtzuerhalten. Die Meldungen um die nun doch nicht entstehende Chipfabrik in Magdeburg machen einmal mehr klar, dass Intel mit dem Rücken zur Wand steht.

Die angespannte Situation hat aber auch etwas mit dem Konflikt zwischen den USA und China zu tun und mit der globalen Neuordnung von Lieferketten. Zum einen wird das US-Unternehmen mit der eigenen Fertigung als strategischer Partner für die westlichen Regierungen interessanter, die nicht mehr so stark von asiatischen Partnern abhängig sein wollen. Zum anderen kostet gerade das allerdings auch Anteile in anderen Märkten, namentlich in den Emerging Markets. Hinzu kommt aber umgekehrt auch: Der direkte Konkurrent AMD steht in Abhängigkeit von TSMC als Fertiger, was auch dort mittelfristig Risiken mit sich bringt.

Intel wird nicht verschwinden, aber auch nicht zu alter Größe zurückfinden

Unterm Strich ist nicht zu erwarten, dass Intel so schnell (oder überhaupt noch einmal) zur alten Größe oder zu Marktführerschaft im Halbleitermarkt zurückfindet. Dazu fehlt dem Unternehmen inzwischen über Jahre die technologische Innovationskraft. Doch auch die veränderten Märkte – namentlich bei Cloud Computing und der gesamten KI-Transformation – lassen es immer nötiger werden, dass es Intel gelingt, sich neu zu erfinden.

Daher täte sich der Halbleiterriese sicherlich leichter, wenn man sich auf die eigenen Stärken fokussiert und jene wachstumsstarken Felder auswählt, die auch in den nächsten Jahren dazu taugen werden, Geld zu verdienen. Denn klar ist, dass beispielsweise in der Automotive-Wirtschaft noch reichlich Luft nach oben ist. Wenn das Unternehmen hier die passenden Partner findet und die richtigen strategischen Entscheidungen trifft, stehen die Chancen für die nächsten Jahre nicht schlecht.

Was es dafür aber braucht, sind schnellere Innovationszyklen, radikalere Produktansätze und nicht zuletzt die Mut zur Transformation. Intel wird also nicht mehr wie in den 90er Jahren die Spielregeln diktieren, kann aber weiterhin als Chipkonzern mitspielen. Zugleich ist es aber wichtig, dass das Unternehmen im umkämpften (aber wachsenden!) Halbleitermarkt eine neue Positionierung findet – schon weil das darüber mitentscheidet, wie souverän die westlichen Industriestaaten in einer zunehmend polarisierten Technologiewelt agieren können.

