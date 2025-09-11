Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

In sechs Monaten 90 Prozent KI-Code? Anthropic-Chef lag mit Prognose völlig daneben

90 Prozent des Codes wird zeitnah von Künstlicher Intelligenz geschrieben: Das behauptete Anthropic-Boss Dario Amodei vor einem halben Jahr. Doch aktuelle Nachrichten deuten darauf hin, dass sich KI in der Software-Branche stattdessen eher entzaubert hat.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
In sechs Monaten 90 Prozent KI-Code? Anthropic-Chef lag mit Prognose völlig daneben

Dario Amodei hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber)

Vor ziemlich genau einem halben Jahr meldete sich Dario Amodei mit einer gewagten Zukunftsvision zu Wort. In drei bis sechs Monaten, sagte der CEO des KI-Unternehmens Anthropic Mitte März, werde Künstliche Intelligenz bis zu 90 Prozent von allen Codes schreiben. Software-Entwickler:innen drohe Arbeitslosigkeit im großen Stil.

Anzeige
Anzeige

Mehr Arbeit mit KI anstatt weniger

Nun ist dieses Zeitfenster abgelaufen. Und Dario Amodei scheint komplett daneben gelegen haben. Genaue Zahlen, wie viel Code auf der ganzen Welt von Menschen und wie viel von Maschinen geschrieben wird, lassen sich natürlich nicht ermitteln.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Doch das US-Magazin Futurism hat ein paar Trends zusammengestellt. Und die deuten darauf hin, dass Software-Developer:innen durch KI nicht weniger, sondern eher mehr Arbeit haben.

Anzeige
Anzeige

Entwickler brauchen 19 Prozent mehr Zeit mit KI

Eine Studie, die Futurism zitierte, räumt mit dem Versprechen auf, dass Software-Entwickler:innen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz schneller arbeiten. Die Nonprofit-Organisation Model Evaluation and Threat Research kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es genau andersherum ist.

Laut der Studie brauchten Software-Spezialist:innen beim Coden mit KI 19 Prozent länger als ohne Einsatz einer Künstlichen Intelligenz. Die Testpersonen sparten zwar Zeit beim tatsächlichen Schreiben von Code. Dafür benötigten sie umso mehr Zeit mit dem Verfassen von Prompts und dem Korrigieren des Outputs der KI. Die Studienteilnehmer setzten unter anderem Claude ein, den Chatbot von Anthropic.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zehnmal so viele Sicherheitsrisiken mit KI

Nicht nur bei der Schnelligkeit sorgt Künstliche Intelligenz für Probleme, sondern auch beim Thema Sicherheit. Entwickler:innen, die mit der Hilfe von KI codeten, produzierten zehnmal so viele Sicherheitsrisiken wie ihre Kolleg:innen ohne. Das zeigte eine Studie des Cypersecurity-Unternehmens Apiiro.

KI neigt nicht nur beim Produzieren von Text, sondern auch beim Entwerfen von Code zu den berüchtigten Halluzinationen. So kann sie nichtexistierende Namen für Softwarepakete erfinden, die wiederum ein Einfallstor für Hacker bilden können.

Anzeige
Anzeige

In weiteren sechs Monaten 100 Prozent KI?

Valide Beweise gegen Dario Amodeis These sind diese Entwicklungen natürlich nicht. Sie liefern aber Indizien für die Vermutung, dass Software-Unternehmen vorsichtig sein könnten, das Coden (fast) vollständig der KI zu überlassen.

Amodeis zweiter Teil seiner Wette auf die Zukunft klingt damit noch illusorischer. Er behauptete ebenfalls vor sechs Monaten, dass in einem Jahr eine Welt möglich ist, in der KI das Coden komplett übernimmt. In einem halben Jahr wissen wir mehr…

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen
Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Management
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren