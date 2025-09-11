In sechs Monaten 90 Prozent KI-Code? Anthropic-Chef lag mit Prognose völlig daneben

Dario Amodei hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber)

Vor ziemlich genau einem halben Jahr meldete sich Dario Amodei mit einer gewagten Zukunftsvision zu Wort. In drei bis sechs Monaten, sagte der CEO des KI-Unternehmens Anthropic Mitte März, werde Künstliche Intelligenz bis zu 90 Prozent von allen Codes schreiben. Software-Entwickler:innen drohe Arbeitslosigkeit im großen Stil.

Anzeige Anzeige

Mehr Arbeit mit KI anstatt weniger

Nun ist dieses Zeitfenster abgelaufen. Und Dario Amodei scheint komplett daneben gelegen haben. Genaue Zahlen, wie viel Code auf der ganzen Welt von Menschen und wie viel von Maschinen geschrieben wird, lassen sich natürlich nicht ermitteln.

Doch das US-Magazin Futurism hat ein paar Trends zusammengestellt. Und die deuten darauf hin, dass Software-Developer:innen durch KI nicht weniger, sondern eher mehr Arbeit haben.

Anzeige Anzeige

Entwickler brauchen 19 Prozent mehr Zeit mit KI

Eine Studie, die Futurism zitierte, räumt mit dem Versprechen auf, dass Software-Entwickler:innen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz schneller arbeiten. Die Nonprofit-Organisation Model Evaluation and Threat Research kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es genau andersherum ist.

Laut der Studie brauchten Software-Spezialist:innen beim Coden mit KI 19 Prozent länger als ohne Einsatz einer Künstlichen Intelligenz. Die Testpersonen sparten zwar Zeit beim tatsächlichen Schreiben von Code. Dafür benötigten sie umso mehr Zeit mit dem Verfassen von Prompts und dem Korrigieren des Outputs der KI. Die Studienteilnehmer setzten unter anderem Claude ein, den Chatbot von Anthropic.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zehnmal so viele Sicherheitsrisiken mit KI

Nicht nur bei der Schnelligkeit sorgt Künstliche Intelligenz für Probleme, sondern auch beim Thema Sicherheit. Entwickler:innen, die mit der Hilfe von KI codeten, produzierten zehnmal so viele Sicherheitsrisiken wie ihre Kolleg:innen ohne. Das zeigte eine Studie des Cypersecurity-Unternehmens Apiiro.

KI neigt nicht nur beim Produzieren von Text, sondern auch beim Entwerfen von Code zu den berüchtigten Halluzinationen. So kann sie nichtexistierende Namen für Softwarepakete erfinden, die wiederum ein Einfallstor für Hacker bilden können.

Anzeige Anzeige

In weiteren sechs Monaten 100 Prozent KI?

Valide Beweise gegen Dario Amodeis These sind diese Entwicklungen natürlich nicht. Sie liefern aber Indizien für die Vermutung, dass Software-Unternehmen vorsichtig sein könnten, das Coden (fast) vollständig der KI zu überlassen.

Amodeis zweiter Teil seiner Wette auf die Zukunft klingt damit noch illusorischer. Er behauptete ebenfalls vor sechs Monaten, dass in einem Jahr eine Welt möglich ist, in der KI das Coden komplett übernimmt. In einem halben Jahr wissen wir mehr…

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock